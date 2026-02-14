Sport

Eroare uriașă de arbitraj în Inter – Juventus, sub ochii lui Chivu. A văzut roșu după un fault inexistent

Decizie controversată de arbitraj la finalul primei reprize a duelului dintre Inter și Juventus, din Serie A. Formația lui Chivu a intrat la cabine cu un om în plus.
Mihai Alecu
14.02.2026 | 22:50
Confruntarea dintre Inter și Juventus a produs un scandal uriaș
Prima parte a meciului dintre Inter și Juventus a fost una plină cu de toate, de la goluri și până la o eliminare controversată a lui Pierre Kalulu, fotbalistul oaspeților.

Pierre Kalulu, eliminat în finalul primei reprize a duelului dintre Inter și Juventus

Confruntarea de pe Giuseppe Meazza a cunoscut deschiderea de scor rapid, în minutul 17, când o centrare trimisă de Luis Henrique a fost deviată în propria poartă de Andrea Cambiaso. Fundașul stânga al grupării torineze și-a spălat păcatele și a egalat în minutul 26.

Totuși, cel mai important eveniment avea să se petreacă în minutul 42, atunci când un contraatac al oaspeților s-a încheiat cu o pasă interceptată de Alessandro Bastoni, care era gata să plece la atac. Pierre Kalulu, aflat lângă jucătorul gazdelor, l-a atins ușor cu mâna pe acesta și asta a provocat un fault, conform arbitrului Federico La Penna. Francezul a primit și al doilea cartonaș galben, după care a fost eliminat, decizie care a stârnit controverse uriașe.

De ce nu s-a folosit VAR pentru a îndrepta greșeala lui Federico La Penna

Ultimii ani ne-au obișnuit cu greșeli flagrante care au fost de multe ori corectate de arbitrii din camera VAR. Totuși, la duelul dintre Inter și Juventus, eliminarea lui Pierre Kalulu a produs o situație rar întâlnită.

Astfel, decizia luată în teren de Federico La Penna, de a-i acorda fundașului francez al doilea cartonaș galben, a fost imposibil de corectat. Motivul? Protocolul VAR spune că nu se intervine în cazul în care un fotbalist e eliminat pentru cumul de cartonașe, ci doar când e vorba de un cartonaș roșu direct.

Bastoni ar fi putut să fie el eliminat în faza controversată din meciul dintre Inter și Juventus

Interesant este că dacă nu era acordat fault pentru Inter, la faza eliminării lui Kalulu, atunci s-ar fi putut acorda un cartonaș galben pentru jucătorul formației gazdă, Alessandro Bastoni, pentru simulare sau exagerarea contactului.

Astfel, dacă La Penna lua această decizie, atunci milaniștii rămâneau ei cu un om în minus și astfel toată soarta partidei se întorcea la 180 de grade pentru trupa pregătită de Cristi Chivu.

