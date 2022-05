Eroii de la Sevilla, dezvăluiri la 36 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Ce jucător a refuzat să intre pe teren în finala cu Barcelona

Clubul Sportiv al Armatei Steaua București sărbătorește 36 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, iar cei mai importanți jucători ai finalei de la Sevilla au oferit declarații emoționante pentru site-ul oficial al „militarilor”.

Marea echipă a Stelei retrăiește emoțiile uriașe de la executarea loviturilor de departajare din finala cu Barcelona

Cei mai importanți jucători ai Stelei au vorbit pentru despre noaptea magică de la Sevilla. , unde vor fi sărbătoriți la pauza meciului cu Unirea Slobozia de duminică, 8 mai, programat să înceapă la ora 12:00. Iar după meci vor susține o conferință de presă în Sala Sevilla a stadionului Steaua.

ADVERTISEMENT

„Colonelul” din apărarea Stelei, actual antrenor la juniori în Ghencea, consideră că 7 mai 1986 va rămâne pentru totdeauna întipărit în memoria colectivă a românilor: „7 mai, este o dată de referință în fotbalul românesc. 7 mai, înseamnă că nu am jucat fotbal întâmplător, am scris istorie. 7 mai, va rămâne pururea în inima suporterilor steliști și a românilor, în general!”.

Căpitanul de la Sevilla, în absența lui Tudorel Stoica, , face referire tot la bucuria imensă adusă oamenilor: „Sunt amintiri plăcute pentru că am realizat un lucru extraordinar. Am făcut milioane de oameni fericiți, în acea noapte!”.

ADVERTISEMENT

Marius Lăcătuș e sincer: „Aș minți dacă aș spunce că am vrut să trimit mingea sub bară”

Marius Lăcătuș a executat unul dintre cele mai spectaculoase penalty-uri din istoria fotbalului, însă „Fiara” a simțit de asemenea o presiune uriașă: „Nu știu cum am ajuns în fața punctului de la 11 metri. Erau deja patru penalty-uri ratate. Aș minți dacă aș spune că am vrut să dau așa, să trimit mingea sub bară.

După ce am văzut că rataseră Loți și Miți, mi-am zis că decât să apere portarul, mai bine o dau în bară sau în tribune. Am marcat, a fost bine pentru moralul nostru, am dat încredere jucătorilor care urmau să tragă, Balint și Bărbulescu!”.

ADVERTISEMENT

Tudorel Stoica regretă și acum că a fost suspendat în : „Eu nu am avut drept de joc la acel meci, dar am trăit de pe banca tehnică momentul. Am fost trecut antrenor secund în locul lui Iordănescu, iar el a fost trecut ca jucător, în locul meu. E mult mai greu pe bancă, tensiunea a fost extraordinară. Dar pentru mine rămâne o experiență incredibilă!”.

Gabi Balint: „Apoi am ratat trei penalty-uri consecutive în campionat!”

Gabi Balint e sincer și el: „Numai eu știu cum îmi tremurau genunchii când mi-am luat elan! Am plecat și nu m-am gândit la un colț anume. Am simțit că portarul pleacă în stânga lui. Nu e un procedeu bun să privești portarul, să aștepți. Apoi am ratat trei penalty-uri consecutive în campionat. Dar atunci, la Sevilla, s-a nimerit să fie! Târziu am realizat că suntem campionii Europei!”.

ADVERTISEMENT

Antrenorul secund al lui Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, retras din activitatea de jucător după finala Cupei Campionilor Europeni a recunoscut că nu ar fi bătut penalty decât dacă ar fi fost ultimul pe listă: „Cu o seară înainte de finală am refuzat să intru pe teren. I-am spus lui nea Imi acest lucru.

ADVERTISEMENT

Am refuzat și să execut eu penalty. Probabil că dacă se ajungea la a 11-a lovitură, eram forțat să execut și eu. Trebuie să fiu sincer până la capăt, eu mă simțeam nepregătit pentru că nu mă antrenasem!”.