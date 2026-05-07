Eroii de la Sevilla în epoca Transfermarkt. Cât ar fi valorat astăzi jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986

Ziua de 7 mai 1986 este una scrisă cu litere de aur în istoria fotbalului românesc, după ce Steaua a reuşit, în urmă cu fix 40 de ani, să câştige trofeul Cupei Campionilor Europeni. Un vis într-o viață. Rămâne o performanţă care este imposibil de egalat de fotbalul românesc în contextul actual al fotbalului mondial.

Cât ar fi valorat astăzi jucătorii Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Defensivă de sute de milioane de euro

însă care ar fi fost cota lor de piaţă în prezent? FANATIK vine cu un răspuns la această întrebare cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, astfel că ne putem da seama cât de mari au fost jucătorii care au ridicat „urecheata” pe gazonul stadionului „Ramón Sánchez-Pizjuán” din Sevilla. „Acasă” la spanioli, în fața regelui lor, cu FC Barcelona!

este legat strâns de regretatul Helmuth Duckadam, portarul care a intrat în istorie cu cele 4 lovituri de la 11 metri apărate. La ora meciului cu Barcelona avea 27 de ani, astfel că era în cel mai bun moment al carierei. Conform Inteligenţei Artificiale, fostul mare portar ar fi evaluat acum, în 2026, între 35.000.000 şi 45.000.000 de euro, ceea ce l-ar pune într-o categorie selectă alături de Gianluigi Donnarumma, cel mai bine cotat portar al momentului (45.000.000 de euro).

Din linia de 4 apăratori ai Stelei, Dublu câştigător de CCE, repetând performanţa şi în 1991, cu Steaua Roşie Belgrad, Belo ar fi fost cotat în prezent între 80.000.000 şi 100.000.000 de euro. Oarecum de înţeles, din moment ce „Căprioara” nu împlinise încă 22 de ani în momentul finalei de la Sevilla, iar un fundaş central tânăr, cu multe calităţi, ajunge în prezent să fie extrem de bine cotat. În 2026, William Saliba, cu 90.000.000 de euro, este fundaşul central cu cea mai bună cotă de piaţă.

Nici colegii lui Belodedici din defensivă nu ar avea cote care să fie trecute prea uşor cu vederea. Adrian Bumbescu, deţinător al unui palmares de invidiat înaintea finalei, cu titluri câştigate în tricoul lui Dinamo, al Universităţii Craiova şi al Stelei, ar fi fost cotat între 45.000.000 şi 55.000.000 de euro.

Aproape de „Colonel” se află Ştefan Iovan, între 40.000.000 şi 50.000.000 de euro. Ultimul pe listă este Ilie Bărbulescu, iar cota acestuia nu e deloc una rea: 25.000.000 – 30.000.000 de euro. Egal în prezent cu Ferdi Kadioglu (Brighton), fotbalistul care a marcat în poarta României în barajul cu Turcia, sau cu Djed Spence, colegul lui Radu Drăguşin la Tottenham.

Creierul echipei, în topul cotelor

La mijloc, jocul Stelei era dependent de pasele şi de fantezia lui Ladislau Bölöni, creierul echipei în campania europeană din sezonul 1985-1986. La ora finalei de la Sevilla, fostul mare fotbalist avea 33 de ani, însă nu-şi arăta deloc vârsta, ba mai mult, era ajutat din plin de experienţa căpătată. Inteligenţa Artificială i-a oferit o cotă excepţională, cifrată între 60.000.000 şi 70.000.000 de euro, mai ales că în ziua de azi un fotbalist de 33 de ani are un statut diferit faţă de acum 4 decenii.

Regretatul Lucian Bălan, colegul lui Bölöni din zona centrală, are o cotă mai „cuminte”, cu toate că nu ducea lipsă de calităţi, între 20.000.000 şi 25.000.000 de euro. Cu o astfel de cotă, fostul mijlocaş central ar fi la egalitate cu Radu Drăguşin, cel mai valoros fotbalist român al momentului.

Mai bine stă Mihail Majearu, fotbalist pe care Ladislau Bölöni l-a considerat peste David Beckham. Mijlocaşul dreapta ar fi avut azi o cotă între 35.000.000 şi 45.000.000 de euro, iar AI-ul îl caracterizează drept un jucător cu o „tehnică peste medie, viziune, pasator de elită”.

La 23 de ani în ziua finalei de la Sevilla, „Găboajă” ar fi avut acum o cotă între 50.000.000 şi 60.000.000 de euro, ceea ce i-ar fi adus şi un contract pe măsură. Cu sigurantă, valoarea acestuia ar fi crescut şi mai mult cu ajutorul celor două goluri marcate la Campionatul Mondial din 1990, când a înscris în meciurile cu Camerun şi Argentina, campioana mondială din acel moment.

Perla din atacul Stelei

La Sevilla, atacul „militarilor” a fost compus din Victor Piţurcă şi Marius Lăcătuş. Primul, un atacant cu un simţ excepţional al porţii, care ştia să exploateze și să… explodeze uimitor în orice fisură din defensiva adversarilor. Al doilea, o adevărată legendă a Stelei şi deţinătorul recordului de titluri câştigate în România, cu 10 campioante cucerite în tricoul „roş-albaştrilor”.

Victor Piţurcă ar fi fost cotat astăzi între 40.000.000 şi 50.000.000 de euro. De altfel, anul 1986 a fost unul de excepţie pentru „Piţi”. Pe lângă trofeul CCE şi titlul de campion cu Steaua, a marcat şi 4 goluri în cele 4 meciuri jucate pentru echipa naţională a României, câte o dublă cu Norvegia şi cu Israel.

De cealaltă parte, Marius Lăcătuş avea 22 de ani pe 7 mai 1986, ceea ce astăzi s-ar fi tradus într-o cotă între 70.000.000 şi 85.000.000 de euro. Ca o comparaţie, Benjamin Sesko, atacantul sloven al lui Manchester United, are 22 de ani şi este cotat la 65.000.000 de euro, cu toate că a avut un început de sezon modest în tricoul „diavolilor”.

Cum stăteau rezervele intrate în finala de la Sevilla

În urmă cu 40 de ani erau permise doar două schimbări, în comparaţie cu cele cinci din prezent. În minutul 72, Emerich Jenei i-a luat pe toţi prin surprindere şi l-a aruncat în teren pe Anghel Iordănescu, intrat în locul lui Lucian Bălan. „Tata Puiu” era antrenor secund și avea 36 de ani, vârstă pe care o împlinise cu 3 zile înaintea finalei, şi nu mai jucase din 1984, când se retrăsese de pe gazon în tricoul lui OFI Creta. Chiar şi aşa, AI-ul i-a oferit lui Anghel Iordănescu o cotă între 12.000.000 şi 15.000.000 de euro. Ce fotbalist român are acum așa o cotă?

A doua schimbare a lui Jenei a venit în minutul 111, când Victor Piţurcă a fost înlocuit cu Marin Radu II. Fostul dublu golgheter al României, în 1979 şi 1981, avea 30 de ani şi se apropia de plecarea din Ghencea. Chiar şi aşa, ar fi fost cotat între 18.000.000 şi 22.000.000 de euro, mai ales că vârsta l-ar fi făcut să fie fix în apogeul carierei.

Cel mai scump fotbalist al finalei

Dacă Miodrag Belodedici ar fi fost cel mai bine cotat fotbalist al Stelei, un adversar ar fi avut statutul de cel mai scump jucător al finalei. Bernd Schuster împlinise 27 de ani în 1986 şi era liderul catalanilor, alături de care triumfase deja în Europa, în 1982, când Barcelona câştigase Cupa Cupelor.

Campion european cu Germania de Vest în 1980, fostul mare mijlocaş ar fi avut în prezent o cotă între 100.000.000 şi 130.000.000 de euro. Cu toate acestea, Bernd Schuster a fost unul dintre cei mai slabi jucători ai finalei, ceea ce l-a făcut pe Terry Venables să-l scoată de pe teren în minutul 85. În loc să ia loc pe bancă, neamţul a părăsit stadionul şi a plecat cu un taxi la hotelul unde era cazată echipa…

Cotele ultimelor trei campioane europene

PSG este deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, după ce a umilit-o pe Inter în finala din 2025 cu un neverosimil 5-0. În urmă cu un an, parizenii aveau un lot cotat la 1,14 miliarde de euro, iar Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia şi Désiré Doué erau cei mai valoroşi jucători, fiecare cu câte 90.000.000 de euro. În 2024, Real Madrid a triumfat în Champions League, cu un lot care valora atunci tot 1,14 miliarde de euro. Manchester City a fost campioana Europei, în 2023, „cetăţenii” având, în urmă cu trei ani, un lot cotat la 1,15 miliarde de euro.