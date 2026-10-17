Eroii de la Sevilla rămân fără indemnizațiile de merit! El e omul care i-a scris președintelui Nicușor Dan să anuleze Legea: „Sunt aranjați pe viață!”. Exclusiv

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Legea prin care eroii de la Sevilla ar urma să primească indemnizații de merit este deja contestată înainte de promulgare. La scurt timp după adoptarea proiectului în Parlament, Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, a solicitat intervenția lui Nicușor Dan! Acesta susține că actul normativ încalcă mai multe prevederi ale Constituției și cere sesizarea Curții Constituționale. În exclusivitate pentru FANATIK, Popescu a explicat motivele demersului său

Legea indemnizațiilor de merit pentru eroii de la Sevilla, contestată la Cotroceni! Ștefan Popescu cere intervenția Curții Constituționale

Bucuria ar putea fi de scurtă durată. Legea care le-ar permite să încaseze indemnizații lunare de merit este contestată înainte de promulgare. Demersul îi aparține lui Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, care a transmis o solicitare oficială către Administrația Prezidențială pe 16 octombrie 2026. Popescu este cunoscut pentru implicarea sa în dispute juridice privind legislația sportivă. Acesta a contestat și alte acte normative, inclusiv prevederi legate de organizarea sportului românesc. De această dată, susține că Parlamentul a adoptat o lege care ridică probleme serioase de constituționalitate. Concret, consideră că este vorba despre o lege dată cu dedicație.

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Documentul solicită Președintelui României să își exercite atribuțiile constituționale și să sesizeze CCR înainte de promulgarea legii. Popescu invocă patru motive principale. Două privesc tratamentul acordat sportivilor și modul de acordare a indemnizațiilor. Celelalte vizează finanțarea și procedura parlamentară. O eventuală sesizare a Curții Constituționale ar putea întârzia intrarea în vigoare a legii. Dacă judecătorii constituționali ar admite obiecția, Parlamentul ar trebui să reexamineze prevederile declarate neconstituționale.

, forul decizional. Rezultatul votului a fost categoric: 253 de deputați au votat pentru, fără niciun vot împotrivă și fără abțineri. Inițiativa a fost susținută de parlamentari PSD și AUR și modifică Legea nr. 118/2002 privind indemnizațiile de merit. Inițial, proiectul urmărea recompensarea fotbaliștilor Stelei care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Forma adoptată de Camera Deputaților a extins însă categoria beneficiarilor. Nu mai este vorba exclusiv despre eroii de la Sevilla. Textul îi include pe sportivii români care au contribuit, în cadrul unor cluburi din România, la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, Ligii Campionilor sau Supercupei Europei în sporturile de echipă, indiferent de anul performanței.

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De ce susține Ștefan Popescu că legea nu poate fi aplicată

În documentul trimis la Cotroceni, Ștefan Popescu invocă încălcarea articolului 16 din Constituție, care consacră egalitatea în fața legii. Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv susține că inițiativa a fost construită pentru un grup determinat de sportivi.

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Popescu afirmă că proiectul a suferit modificări importante în Camera Deputaților, inclusiv prin extinderea categoriilor de beneficiari. Acesta consideră că schimbările ridică probleme din perspectiva principiului bicameralismului, deoarece forma finală ar fi diferită în mod substanțial de cea analizată inițial în Senat.

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Acesta a subliniat că sistemul nu a fost creat exclusiv pentru sportivi. De indemnizații beneficiază și personalități din cultură sau știință. În opinia sa, Parlamentul încearcă acum să transforme un mecanism de recompensare individuală într-unul bazat pe performanța colectivă. „Indemnizațiile astea de merit nu se dau numai la sportivi, se dau la oameni de cultură, la oameni care au făcut ceva în viața asta. Ele sunt premii individuale. Oamenii ăștia au venit acuma cu o propunere ca să se facă o premiere colectivă, la o echipă de fotbal. Ori acest lucru nu-i permis de Constituție, pentru că drepturile sunt doar individuale, nu colective.

Deci ăsta este unul din aspectele de neconstituționalitate ale acestui act normativ. Da, deci este o chestiune care se face așa, un act… doar așa, cu caracter electoral, ca cum e și legea asta care au dat-o cu asociațiile. Parlamentul a adoptat textul fără o fundamentare bugetară reală, fără indicarea unei surse durabile de acoperire a cheltuielilor și în absența acordului expres al Guvernului”, a declarat Ștefan Popescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Atac la adresa parlamentarilor: „Oamenii ăștia habar n-au de legislație!”

Președintele Federației Române de Pescuit Sportiv a lansat un atac dur la adresa celor care redactează și adoptă legile din România. Acesta a amintit inclusiv de demersurile sale anterioare în privința așa-numitei „legi Novak”. Popescu susține că observațiile transmise de el Curții Constituționale s-au regăsit ulterior în motivarea unei decizii a judecătorilor.

„Dumneavoastră credeți că ăștia au habar să facă legi? Aialaltă care a fost cu legea lui Novak, și la aia am făcut sesizare la președinte, am făcut un amicus curiae la Curtea Constituțională și ce-am scris eu în amicus curiae a fost și motivarea Curții. Nu știu cum se legiferează, nu știu nimic! Au Codul Administrativ, dar e 700 de pagini. Nu s-au obosit să-l citească, eu m-am obosit și l-am citit! Păi nu te joci cu chestiuni de astea! Sunt niște chestiuni de tehnică legislativă de care oamenii ăștia habar n-au. Din păcate, asta este!”, a tunat Ștefan Popescu.

Elisabeta Lipă a salutat legea! Ștefan Popescu a răbufnit: „Ce dracu’ de nedreptăți?”

Elisabeta Lipă, fostă mare campioană olimpică, în prezent deputat PSD, s-a numărat printre susținătorii proiectului legislativ. Lipă a salutat adoptarea legii și a susținut că statul român repară o nedreptate istorică. Aceasta a explicat că numai o parte dintre câștigătorii Cupei Campionilor Europeni din 1986 beneficiau până acum de indemnizații de merit. Prin noua lege, diferența ar urma să dispară.

Ștefan Popescu a reacționat vehement. Acesta a contestat ideea unei nedreptăți istorice și a susținut că mai mulți dintre foștii fotbaliști ai Stelei beneficiază deja de pensii și alte venituri. Apoi și-a îndreptat criticile către Elisabeta Lipă, căreia i-a reproșat veniturile obținute din activitatea sportivă și din funcțiile publice.

„Ce dracu’ de nedreptăți, domne? Că toți sunt colonei la Armată, au pensii… au pensii de peste 100 de milioane. Și la amărâții ăștia de sportivi nici măcar premiile nu le-au dat până acum! Despre ce dracu’ discutăm? Ce nedreptate? Dumneaei vorbește de nedreptate? Când ia câte zeci de mii de euro pe lună de la stat? Are rentă viageră, are salariu de la Federație, are salariu de la COSR, are pensie de general de armată, are salariu de deputat și indemnizații… Păi ea asta vorbește de bani, nu este rușine?”, a declarat Ștefan Popescu pentru FANATIK.

Ștefan Popescu, atac fără menajamente la adresa eroilor de la Sevilla: „Sunt aranjați pe viață!”

Criticile președintelui Federației Române de Pescuit Sportiv nu s-au oprit la parlamentari și la Elisabeta Lipă. Ștefan Popescu a avut o reacție extrem de dură și la adresa fotbaliștilor care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. Acesta a susținut că foștii jucători ai Stelei au fost recompensați încă din perioada în care activau. A amintit de apartamentele și autoturismele primite după succesul de la Sevilla și a afirmat că o parte dintre aceștia beneficiază în prezent de venituri importante.

„Care toți? Că sunt numai habarniștii, habar n-au ăștia care au fost acolo. O parte din ei s-au prăpădit și restul sunt aranjați pe viață. Că și atunci când au venit după ce au câștigat, le-au dat la toți mașini, le-au dat apartamente, le-au dat de toate. Ce Dumnezeu discutăm? Și acum toți sunt angajați la Clubul Steaua. Unii au salarii de colonel. Păi uită-te la Bumbescu! Bumbescu e colonel la Armata Română și nu știe să vorbească corect limba română! Despre ce discutăm?”, a spus Ștefan Popescu.