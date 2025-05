Eroii de la Sevilla, spectacol la Forban la 39 de ani de când Steaua câștiga Cupa Campionilor: „Belo’, pregătește o cameră să stăm împreună!”

FANATIK a dezvăluit că , locul unde Emeric Ienei îi „tortura” în fiecare cantonament.

Gabi Balint s-a lăsat așteptat la petrecere: „Nu am mai fost dinainte de Revoluție! Uram locul ăsta”

Gabi Balint a fost ultimul care s-a alăturat la Cabana Forban celor 9 eroi de la Steaua București care au învins Barcelona pe 7 mai 1986: „Eu am ajuns mai târziu că am stat până la 3 dimineață după Inter – Barcelona. Și noi am avut niște satisfacții uriașe și am rămas cu niște amintiri incredibile, dar uite că totul are un preț și toate se văd acum la bătrânețe. Fiecare se vaită de câte ceva.

Am vorbit și cu nea Imi și e în sufletele noastre. L-am sunat și de ziua lui de naștere. Sincer nu ne vine să credem că au trecut atâția ani. Important e să ne vedem și să fim sănătoși”.

„Pele” l-a tachinat un pic pe Miodrag Belodedici: „Glumeam cu Belo’ și l-am întrebat dacă a pregătit camera la Forban să stăm împreună ca în cantonament. Nu am mai fost la Forban dinainte de Revoluție când am făcut ultima pregătire acolo!

Și nici nu am vrut să mai văd! Uram locul ăla. Cui crezi că îi plăcea pregătirea asta de la Forban?! Ne-a omorânt genunchii și articulațiile!”, a fost sincer marcatorul golului doi din penalty în finala cu Barcelona.

Emeric Ienei îi punea pe jucătorii săi facă zilnic minim 15 kilometri în cantonamentele de la Forban: „Să te scoli la 7 dimineața și să ieși afară în zăpadă să alergi 3 kilometri cu denivelări nu era ușor. Apoi mic dejun și iar o alergare până la Poliție în Predeal. 6 kilometri dus, 6 kilometri întors”.

Miodrag Belodedici, moment savuros cu Tudorel Stoica: „Mi-e frică să stau aici!”

Miodrag Belodedici a oferit un exemplu sugestiv despre ceea ce reprezenta cantonamentul de la Forban pentru jucătorii Stelei: „Suntem aici la masă, discutăm, depănăm amintiri. Spunea acuma Tudorel Stoica: ‘Mie mi-e frică să stau aici că mă dor mușchii!’.

Tot timpul când veneam aici la Forban, după 2-3 antrenamente aveam dureri de mușchi și nici nu mai puteam să coborăm scările. Chiar am fost și ne-am uitat, am văzut traseele pe unde alergam. Mai ieșea și câte un urs așa din când în când, mai ales seara”.

Cine sunt absenții de la sărbătoarea de 39 de ani și cum e sărbătorit Victor Pițurcă

De la reunirea marii echipe a Stelei care a reușit au lipsit trei piese importante: „Lipsesc Emeric Ienei, Anghel Iordănescu și Miți Majearu”.

Golgheterul Stelei care reușea 6 din cele 13 goluri din campania finalizată cu victoria magică de la Sevilla a avut de asemenea parte de o surpriză din partea foștilor săi colegi: „E și ziua lui Piți și i-am făcut un tort frumos. E foarte frumos aici, liniște, pădure, aer curat. Am stat și noi la mese, am mai râs, unii nici nu mai beau, s-au lăsat”.