Eroii lui Dinamo cu Hermannstadt, moment viral după meciul de pe Arena Națională: „Îl ascult pe Luis Gabriel, îmi place Santa Monica”. Video

Atmosfera din lotul lui Dinamo este una relaxată, după ce formația antrenată de Zeljko Kopic a urcat pe podium în SuperLiga.
Bogdan Ciutacu, Daniel Işvanca
31.08.2025 | 05:20
Dinamo a bifat al treilea succes al acestui sezon din SuperLiga României. Formația antrenată de Zeljko Kopic s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Hermannstadt, după o reprezentație solidă a „câinilor” în fața a aproximativ 7.500 fani prezenți pe Arena Națională din București.

„Cine pune muzica în vestiar?” – Răspunsul oferit de Karamoko și Boateng

Dinamo a urcat pe podium în SuperLiga României, după succesul cu 2-0 obținut în fața celor de la Hermannstadt. Formația antrenată de Marius Măldărășanu a jucat bine în prima parte, dar nu a avut noroc la finalizare. În repriza a doua, Dinamo a controlat jocul și a reușit să marcheze de două ori, prin Karamoko și Boateng.

„Câinii” completează acum podiumul în SuperLiga, alături de Universitatea Craiova și Rapid, iar atmosfera din jurul echipei este vizibil relaxată. La finalul partidei de pe Arena Națională, Karamoko și Boateng au oferit un moment amuzant la flash-interviu, când reporterii au întrebat cine este cel care pune muzica în vestiar.

„Nu am început bine prima repriză, dar în partea a doua am venit cu o altă mentalitate și cred că asta a fost cheia, grație antrenorului. Ne-a spus la pauză că trebuie să schimbă mentalitatea, felul în care gândim și cred că asta a schimbat tot. 

Sunt fericit pentru mine, fericit pentru echipă. Cred că avem potențial pentru a ajunge cât mai sus. Îmi place orașul, echipa joacă bine, atmosfera este foarte bună. Mă simt foarte bine acum”, a spus Karamoko.

„(n. r. l-a întrebat cine pune muzica în vestiar) Nici nu trebuie să întrebați (n. r. a răspuns Boateng) Îl ascult pe Luis Gabriel, îmi place Santa Monica”, a completat Boateng.

Ce a declarat Boateng după ce a înscris cu Hermannstadt

„Sunt fericit și mândru pentru echipă. În prima repriză jocul a fost echilibrat, dar în repriza a doua am jucat mai bine. Sunt fericit că am marcat azi. Știam despre echipa Sibiului că are calitate, că sunt jucători buni, dar cel mai important este că am jucat la 100%, am fost concentrați pe ce aveam de făcut.

Chiar dacă sunt fundaș central, îmi place mult să urc. În mod normal, ca fundaș dai mingea și te gândești să îți reiei poziția. Mai avem multe de jucat, dar cel mai important e să luăm cele trei puncte. Pentru asta luptăm. Rămânem concentrați, ne asigurăm că o luăm meci cu meci, ne gândim și la trofee”, a declarat Boateng, potrivit Digi Sport.

