Eroii unor calificări memorabile analizează șansele FCSB în returul cu OL. ”Lyon nu este Liberec!”

FCSB a pierdut cu 3-1, acasă, prima manșă cu Olympique Lyon din optimile Europa League și nici cei mai înfocați suporteri ai campioanei României nu mai cred în calificare. Pentru a merge mai departe în sferturi campioana României ar trebui să facă un adevărat miracol în returul programat joi, 13 martie, de la ora 22:00, pe OL Stadium din Decines.

Patronul FCSB, Gigi Becali, nu crede în miracole

Patronul Gigi Becali nu crede însă în minuni și a anunțat că pentru echipa sa programat duminică, 16 martie, în prima etapă din play-off-ul Superligii.

ADVERTISEMENT

Cu toate astea, jucătorii nu vor să facă doar act de prezență la returul de la Lyon. ”Noi mergem acolo să facem un meci bun. Atât timp cât încă există șanse, noi vom lupta. Nu ne este frică de nimeni”, a transmis Adrian Șut la postul TV Digi Sport, după meciul , disputat în ultima etapă a sezonului regulat.

Presat de jucători, ”Ah, o să vezi. O să joace… Ei spun că vor să joace, pentru că s-au învățat din trei în trei zile și nu pot, la săptămână nu mai pot să joace. Ăștia ai mei au înnebunit. Nu mai vor la săptămână. Și au zis: ‘Domne, trebuie să jucăm neapărat măcar o repriză. Că nu mai putem să stăm pe teren cu Rapidul după aceea’. ‘Bine, mă, să vă bag câte o repriză, să jucați, să vă antrenați’”.

ADVERTISEMENT

”Minunea de la Liberec” produsă de Dinamo în 2009

Fotbalul românesc a mai produs, de-a lungul timpului, calificări care păreau compromise după înfrângeri suferite în prima manșă pe teren propriu. Cea mai spectaculoasă a fost reușită de Dinamo pe 27 august 2009. Atunci, ”câinii” au scris istorie prin ceea ce avea să fie numită ”Minunea de la Liberec”, după ce, în tur, elevii lui Dario Bonetti au pierdut cu 0-3 la ”masa verde”, deoarece fanii au invadat terenul la scorul de 2-0 pentru cehi

În retur, Dinamo a învins-o pe Slovan Liberec la penalty-uri și s-a calificat în grupele Europa League. Andrei Cristea a deschis scorul rapid, marcând în minutul 2, iar Marius Niculae a restabilit scorul general cu o dublă spectaculoasă, în minutele 58 și 82, trimițând meciul în prelungiri. Cehii au fost aproape să pună capăt visului dinamoviștilor, dar portarul Florin Matache a avut o intervenție salvatoare și a devenit ”eroul de la Liberec”, având o contribuție decisivă și la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Dinamo jucat la Liberec în formula: Matache – Molinero, Moți, Dragoș Grigore, Diabate – Zicu, Kone, Boștină, Adrian Cristea (Torje 65) – Dănciulescu (Marius Niculae 46), Andrei Cristea (Claudiu Niculescu 76)

ADVERTISEMENT

Andrei Cristea e sceptic că FCSB poate produce o minune în Franța: ”Sincer, este foarte greu. Lyon este o echipă puternică”

Andrei Cristea (40 de ani) consideră că FCSB are o misiune mult mai grea la Lyon decât a avut Dinamo la Liberec. ”Adevărul este că Liberec nu e Lyon. Dar pe de altă parte, 1-3 este mai bine decât 0-3. Cel mai important este ca FCSB să creadă și să nu primească gol. Altfel vor fi probleme. Sincer, este foarte greu.

Andrei Cristea Chiar dacă în fotbal s-au văzut multe surprize, trebuie să fim realiști, Lyon este o echipă puternică. De mult n-am mai văzut la București o echipă atât de frumoasă ca Olympique Lyon. Repet, Lyon nu este Liberec!”, a precizat fostul atacant care a jucat și la FCSB și la Dinamo, pentru FANATIK.

”Mă bucur că am contribuit la două ’minuni’, Valencia și Liberec”

Andrei Cristea a rememorat cum a reușit Dinamo ”Minunea de la Liberec”: ”Noi în 2009, ne-am dus în Cehia cu gândul să câștigăm, să ne luăm revanșa. Am deschis scorul foarte repede, în minutul 2, apoi ne-a dus valul spre calificare. Un gol marcat repede îți dă o încredere extraordinară.

În tur, FCSB a jucat de la egal la egal cu Lyon, doar că pe final valoarea superioară a francezilor a făcut diferența. Rămâne de văzut ce strategie va aborda FCSB la Lyon. Și Dinamo a avut o săptămână grea când ne-am calificat la Liberec.

Jucasem cu CFR Cluj, ne-am dus în Cehia, apoi urma FCSB. Mă bucur că am contribuit la două ’Minuni’, Valencia, cu FCSB, în 2005, după 0-2 în Spania, și Liberec, cu Dinamo”. , iar FCSB s-a calificat la penalty-uri în optimile Cupei UEFA, actuala Europa League. Valencia era deținătoarea trofeului.

În 2013, Pandurii s-a calificat miraculos la Braga, după 0-1 acasă

O altă calificare miraculoasă a produs-o Pandurii Târgu Jiu în urmă cu aproape 12 ani. Învinsă acasă, cu 1-0 de Braga, în prima manșă din play-off-ul Europa League, vicecampioana României a făcut senzație în returul din Portugalia.

Pe 29 august 2013, trupa pregătită de Cristi Pustai a jucat foarte curajos și a deschis repede scorul, prin Buleică, în minutul 15. Gorjenii, aflați la prima participare în cupele europene, au dat lovitura în prelungiri și s-au calificat în grupe grației reușitei lui Ciucur, în minutul 117. În 2022, clubul .

Echipa folosită de Pandurii în returul cu Braga: Mingote – Ungurușan, Erico, Paraskevas, Momcilovic – Paul Anton, Breeveld – Nicoară (Ciucur 84), Eric (Călin Cristea 70), Buleică (Mamele 120) – Matulevicius

Cristi Pustai: ”Dacă mi-ar fi spus cineva că ne calificăm ziceam că exagerează”

Cristi Pustai a explicat pentru FANATIK cum a reușit să-și mobilizeze echipa după înfrângerea cu 1-0 suferită pe ”Cluj Arena”. ”E foarte greu să mobilizezi echipă după ce pierzi prima manșă pe teren propriu. Pentru retur ne-a ajutat foarte mult optimismul manifestat de președintele Marin Condescu.

Țin minte că la antrenamentul oficial striga din tribună ’Mă întorc în timp, o zi din viață-mi pierd ca să spun că mâine ne vom califica’. Era foarte sus, nu ne-am dat seama cine este până când s-a apropiat de teren cântând ’M-a făcut mama oltean’. Contează mult să ai în grup o astfel de persoană”.

Pustai, în prezent antrenor în Liga 3, la Gloria Bistrița, a recunoscut că nu mai credea foarte mult în calificare: ”Ne-am dorit să facem o figură frumoasă la Braga. Dacă mi-ar fi spus cineva că ne calificăm ziceam că exagerează.

Am intrat totuși pe tern cu credința că putem să întoarcem rezultatul, chiar dacă nu ne mai dădea nimeni șanse. În acea campanie ne-am calificat în deplasare și cu Hapoel Tel Aviv. Aveam o echipă foarte reactivă, cu vitează foarte bună în benzi.”.

”Sunt convins că FCSB nu se va preda la Lyon”

Cristi Pustai crede că diferența dintre Lyon și FCSB este la fel de mare cum era diferența dintre Braga și Pandurii. ”Braga era o echipă mult mai bună decât Pandurii, cam cum este Lyon față de FCSB. Eu sunt convins că FCSB nu se va preda la Lyon.

Noi, în returul de la Braga am început foarte bine, am dat gol, după care meciul a fost pe contre, inclusiv în prelungiri. Au avut ei o bară, am dat și noi în bară. Am pregătit meciul să dăm gol, pentru că era cel mai important după ce pierdusem în tur cu 1-0.

În momentul în care Buleică a deschis scorul altele au fost datele problemei. I-am surprins pe portughezi, iar băieții au simțit că se poate. Mai puteam marca până la pauză, iar repriza a doua a fost foarte, foarte grea. În prelungiri s-a jucat care pe care, cu ocazii la ambele porți. Când ne pregăteam pentru loviturile de departajare Ciucur a prins un șut formidabil, am câștigat cu 2-0”.

Eu zic că, având în vedere parcursul bun de până acum, FCSB ar trebui să-și joace șansa până la capăt cu Lyon. Dacă marchează repede, până în minutul 15, cum va fi meciul? Va fi pe contre. Nu se știe niciodată. Și Olympique se gândește la campionat. În tur putea fi 2-2, iar acum am fi vorbit altfel despre calificare. E strategia lor și e greu să dai sfaturi. Dacă FCSB avea tot lotul valid, nu se punea problema, pentru că are jucători de două echipe bune” – Cristi Pustai, ex-antrenor Pandurii