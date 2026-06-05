Eroina calificării CSM-ului în Final Four vrea să închidă poarta şi la Budapesta: „Voi avea parte de finalul perfect pentru aceşti patru ani!”. Video exclusiv

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CSM Bucureşti a revenit după opt ani în Final Four-ul de la Budapesta. în sferturile de finală cu 37-27, Evelina Eriksson având o prestaţie fabuloasă, cu 14 mingi blocate şi un procentaj de 35%.

Evelina Eriksson, interviu de la Budapesta: „Finalul perfect pentru aceşti patru ani”

Portarul suedez care îşi va încheia aventura la CSM Bucureşti după Final Four, a vorbit într-un interviu pentru FANATIK despre weekendul decisiv al sezonului. Eriksson e gata să închidă şi porţile MVM Dome, spunând că ar fi cel mai bun mod prin care să îşi ia adio de la CSM Bucureşti.

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Evelina, felicitări pentru calificarea în Final Four. Ai un rol mare în această calificare. Cum te simți acum înaintea meciurilor finale?

– Mă simt foarte bine. Ca noi toate, ne simțim foarte, foarte bine. Deci suntem fericite să fim aici și să începem, în sfârșit.

Ce sunt sentimentele tale că îți închei perioada la CSM București la un nivel înalt cu Final Four-ul, cu cele mai puternice meciuri?

– Cred că nu există o modalitate mai bună de a o încheia, sinceră să fiu. Voi avea parte de finalul perfect pentru acești patru ani ai mei, așa că sunt cu adevărat mândră că terminăm în acest fel.

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„Tigroaicele”, pregătite de Final Four: „Ne-am concentrat pe Metz din prima zi după sferturi”

Ai arătat ca o eroină împotriva lui Esbjerg. După ce a trecut euforia, cum ai simțit acel meci care ne-a adus aici?

– A fost cu siguranță un meci nebun, dar am vorbit că vom da totul și am făcut-o la propriu. Deci sentimentele, privind în urmă că am avut acel gen de meci, ne dă atât de multă energie și sunt pur și simplu atât de mândră că am reușit.

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Te te simți pregătită pentru Final Four? Aţi avut o pauză mare între sferturile de finală și asta…

– Nu, suntem foarte pregătite. Adică, desigur, nu am avut atât de multe meciuri, dar pe de altă parte ne-am pregătit mai mult. Ne-am concentrat pe Metz din prima zi după sferturi. Așa că suntem foarte pregătite pentru ce va urma.

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Poate CSM București să câștige această competiție la 10 ani după ce a produs surpriza în 2016?

– Da. Da. Fără îndoială. Bineînțeles că putem.

Bojana Popovic, elementul cheie al echipei: „Noi toate am face orice pentru ea în acest moment”

Vei continua în România. Cum vezi handbalul românesc? Cum te-ai adaptat la stilul de viață?

Cred că liga românească și handbalul românesc sunt foarte, foarte puternice. Mult mai puternice decât poate și-au dat seama oamenii înainte și poate și eu însămi. Este o ligă foarte strânsă. Nu există, desigur că ai niște echipe mai sus în ligă, dar nu poți pur și simplu să mergi la meciuri și să te aștepți să câștigi. Așa că uh chiar îmi place. De aceea și rămân.

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acestei echipe în ultimele șase luni?

– În primul rând, energia ei, cred că toată lumea poate vedea asta. Dar și încrederea, ne-a făcut pe toate să credem din nou în noi. A văzut fiecare jucătoare și pur și simplu energia și cunoștințele, adică noi toate am face orice pentru ea în acest moment.

Vrea să închidă poarta în MVM Dome: „Cu siguranţă ăsta e planul”

Cum este pentru o jucătoare de handbal să evolueze împotriva a 20.000 de oameni?

– Este uimitor. Nu e prima mea oară când sunt aici așa că este foarte tare și ceva de care sunt, de asemenea, foarte mândră și entuziasmată că echipa poate să experimenteze.

După ce ai închis poarta în Sala Polivalentă, ești pregătită să închizi porțile în MVM Dome în aceste două meciuri?

– Ăsta e planul meu. Cu siguranţă ăsta e planul meu, da.

29 de ani are Evelina Eriksson

4 ani a jucat Eriksson la CSM Bucureşti