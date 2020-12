Eroina Crăciunului. Cum a reușit o tânără din Italia să salveze de la moarte un român

O tânără de 25 de ani a ajuns pe prima pagină a ziarelor din Italia după ce a salvat de la moarte un român care încerca să își pună capăt zilelor în gara din Veneto, regiune situată în nord-estul țării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fără să stea pe gânduri, Rachele a plonjat în fața trenului și l-a salvat, însă gestul avea să o coste scump. Deşi trenul încetinise şi a încercat să se dea la o parte din calea lui, impactul cu locomotiva nu a mai putut fi evitat, astfel că eroina de Crăciun, așa cum a fost supranumită în presa din Peninsulă, s-a ales cu o fractură de tibie și a ajuns de urgență la spital pentru operație.

„Suferă acum, are dureri cumplite”, a declarat unul dintre medici, dând, însă, asigurări că atât compatriotul nostru, cât și salvatoarea lui se află acum în afara oricărui pericol. „Este o eroină, tocmai a salvat o viaţă, iar acel bărbat ar trebui să-i fie recunoscător”, a mai spus acesta.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O tânără din Italia s-a aruncat în fața trenului pentru a salva un român care voia să-și pună capăt zilelor

Totul s-a petrecut joi, 10 decembrie, în gara Mestre Ospedale din Veneto, când Rachele se întorcea de la serviciu. Imediat ce a coborât din tren, a observat un grup de persoane adunat în jurul unui bărbat care încerca să își pună capăt zilelor.

„Mă întorceam de la muncă, tocmai coborâsem din tren când am văzut un grup de oameni pe peron, în jurul unui bărbat. Am înţeles de la ei că l-au găsit pe calea ferată, dar că au reuşit să-l convingă să urce pe peron, în siguranţă.

ADVERTISEMENT

Lucrurile păreau să se fi calmat, iar oamenii au plecat pe rând acasă. Am rămas doar eu şi m-am aşezat lângă el pe o bancă şi am încercat să vorbesc cu el. Era însă clar că nu se simţea deloc bine şi nu avea chef să comunice”, a povestit tânăra pentru publicația La Stampa.

Deși părea să fi renunțat la idee, în momentul în care a observat că trenul se apropie de gară, românul s-a ridicat şi s-a aruncat în fața lui decis să-şi încheie socotelile cu viaţă. Atentă, Rachele a plonjat după el și l-a salvat, fără să-i pese că gestul său avea să o coste scump.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am coborât cât am putut de repede după el, am încercat să îl trag de-acolo apucându-l de corp, de picioare, pe măsură ce trenul se apropia. Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde şi părea ireal.

Mai ştiu doar că apoi a trecut trenul, după care nu-mi amintesc decât că m-am lipit de zidul peronului pentru a mă proteja şi am fost lovită la un picior. Când m-am uitat spre bărbat, am văzut că era acolo, scăpase şi el, dar cu preţul a câtorva lovituri”, a mai spus tânăra.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi au fost transportați de urgenţă la Ospedale dell’Angelo din Mestre, iar acum se află în afara oricărui pericol. Pentru că nu a mai putut evita impactul cu locomotiva, Rachelle a suferit o fractură la tibie. Medicii au anunțat, însă, că intervenția chirurgicală s-a încheiat cu succes.