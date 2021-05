Erori mari de arbitraj în Moștiștea Ulmu – Steaua 0-2. Gazdele amenință cu neprezentarea la retur

Steaua a făcut un pas mare pentru calificarea în barajul de promovare în Liga 2, după victoria cu 2-0 cu Moștiștea Ulmu. Gazdele au ales să joace meciul considerat acasă pe un teren artifical, de mică dimensiune, ceea ce a afectat serios calitatea jocului. De asemenea, centralul partidei, Eduard Ioniță a avut mai multe decizii eronate, împotriva ambelor echipe.

La pauză, Steaua a condus cu 1-0, după ce mingea trimisă de Adrian Ilie a fost deviată în propria poartă de un fundaș al oaspeților. Gazdele au cerut un penalty în prima repriză, după o pătrundere a lui Iulian Ilie. Dar reluările TV au arătat că intervenția lui Sergiu Bactăr a fost una regulamentară.

În repriza secundă, Eduard Ioniță a comis mai multe greșeli. Prima în chiar minutul 46, când a dictat penalty pentru Steaua după o acțiune a lui Pacionel. Fotbalistul Stelei a simulat și ar fi trebuit să primească un avertisment. Nu a fost atins de adversarul său. Același Pacionel a transformat lovitura de pedeapsă.

Steaua a marcat dintr-un penalty acordat eronat, dar a avut și un gol greșit anulat. Gazdele, iertate de o eliminare, apoi controverse la “roșul” lui Acasandrei

În minutul 60, Eduard Ioniță a comis o nouă eroare inexplicabilă, de această dată în defavoarea Stelei. Enceanu a scăpat singur spre poartă și a lovit mingea cu capul, apoi s-a ciocnit de portarul advers, ieșit la marginea careului. Arbitrul a dictat fault în atac, deși stelistul a fost cel care a lovit mingea. Portarul gazdelor, care s-a și accidentat la acea fază, trebuia eliminat. Iar Steaua să primească o lovitură liberă de la marginea careului.

În minutul 69, Acasandrei a fost eliminat după un fault dur, la care a primit al doilea avertisment. Gazdele au pretins că nu știu când a luat fundașul lor primul avertisment. În fine, seria erorilor de arbitraj a continuat cu o nouă decizie împotriva Stelei.

În minutul 86, Cezar Mihalache a făcut 3-0 pentru Steaua. Reușita a fost anulată pentru ofsaid, dar reluările TV au demonstrat că fotbalistul “roș-albaștrilor” a plecat în mod evident din poziție regulamentară.

Patronul de la Ulmu vrea rejucarea partidei. Măsură care nu s-a luat niciodată, indiferent de gafele de arbitraj

Vasile Târșolea, patronul celor de la Moștiștea Ulmu, a contestat vehement arbitrajul lui Eduard Ioniță. Ba chiar cere rejucarea partidei, în ciuda faptului că erorile au fost în ambele direcții.

“Dacă Steaua nu cere rejucarea meciului, nu ne prezentam la retur! Dacă are onoare, să ceară rejucarea. Nu am văzut un asemenea arbitraj nici la Liga a 4-a! A fost un penalty inventat! În plus, am vorbit cu analistul video și nu există niciun cartonaș galben pentru Acasandrei înainte de eliminare.

Nu ne mai prezentăm în fotbalul românesc! Avem un proiect frumos și curat, dar nu putem să jucăm fotbal”, a declarat Vasile Târșolea la finalul partidei Moștiștea Ulmu – Steaua 0-2.

