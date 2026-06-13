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Eroul americanilor a jucat pentru altă națională! Cine e autorul primei duble de la Cupa Mondială, fost coleg de vestiar cu Cîrjan

SUA a început turneul final în stil de echipă mare, zdrobind fără drept de apel naționala Paraguayului, într-un meci în care a ieșit în evidență atacantul yankeilor
Catalin Oprea
13.06.2026 | 08:45
Eroul americanilor a jucat pentru alta nationala Cine e autorul primei duble de la Cupa Mondiala fost coleg de vestiar cu Cirjan
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Folarin Balogun a reușit o dublă în meciul cu Paraguay FOTO X
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SUA a debutat cu victorie la turneul pe care îl găzduieşte, după ce a învins Paraguay, scor 4-1, în grupa C de la Cupa Mondială. Meciul s-a disputat la Los Angeles și a prilejuit două premiere la acest turneu final: primul autogol și prima dublă.

Folarin Balogun a jucat pentru Anglia, înainte de SUA

Americanii au deschis scorul prin autogolul lui Bobadilla, din minutul 7, celelalte reuşite fiind semnate de Balogun, în minutele 31 şi 45-5, şi Reyna, în minutul 90+8. Paraguayenii au redus din diferenţă prin Mauricio, în minutul 73.

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SUA a avut o evoluție consistentă, contracarând criticile din perioada de pregătire, când naționala lui Pochettino n-a arătat foarte bine. Iar atacantul Folarin Balogun, autorul primei duble este a aruncat deja mănușa în competiția care va stabili golgheterul CM 2026.

Americanii au reușit să-l atragă pe vârful de 24 de ani, născut la New York, după ce acesta jucase la toate naționalele de juniori și tineret ale Angliei. Yankeii au câștigat competiția cu Nigeria, care l-a ofertat și ea pe Balogun, deoarece părinții jucătorului sunt din țara africană.

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A fost coleg la Academia lui Arsenal cu Cătălin Cîrjan

Folarin s-a născut în SUA, dar familia s-a mutat la Londra, când ela avea doar o lună. Fotbalistul a început să joace la Arsenal, încă de la 7 ani, fiind produs al celebrei Academii a clubului londonez, unde s-a intersectat și cu Cătălin Cîrjan, de la Dinamo, care e mai mic cu un an.

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Americanul, care are și cetățenie britanică, a jucat doar două meciuri la londonezi, fiind împrumutat la Middlesbrough și Reims. În 2023, Balogun a fost cumpărat de AS Monaco, care a plătit pentru el 30 de milioane de euro.

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El a devenit rapid golgheterul echipei, iar în sezonul recent încheiat a fost desemnat cel mai bun jucător din Franța, deși campioana PSG are jucători mult mai bine cotați.

Americanul a intrat în istorie

Tot în 2023, americanii l-au convins pe Folarin Balogun să joace pentru SUA. În cei trei ani de când joacă pentru naționala țării în care s-a născut, el a marcat 11 goluri în 28 de partide. Iar azi noapte a devenit primul american care reușește mai mult de un gol, într-un meci, la un turneu final de la Bert Patenaude, care a punctat de trei ori în partida SUA – Paraguay (coincidență tot Paraguay), la CM 1930. Acela a fost primul hatt-trick din istoria Cupei Mondiale

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Tot în grupa D se va juca meciul Australia – Turcia, duminică, de la ora 07.00. În etapa următoare, SUA va întâlni Australia (19 iunie), iar Turcia va evolua cu Paraguay (20 iunie).

 

 

 

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