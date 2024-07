, de pe stadionul Olympiastadion. Partida va avea loc duminică, 14 iulie, de la ora 22:00. Marcatorii englezilor au fost Kane și eroul Watkins, cel care a reușit să asigure prezența britanicilor în finală.

Eroul care a dus Anglia în finala EURO 2024, reacție fabuloasă după golul marcat cu Olanda în semifinală

După ce a reușit să marcheze golul cu Olanda, scor 1-2, care a dus Anglia în finala EURO 2024, Ollie Watkins s-a arătat foarte entuziasmat. Atacantul lui Aston Villa se aștepta să întoarcă soarta meciului și a știut acest lucru după ce a primit pasa de la Cole Palmer.

ADVERTISEMENT

“A fost incredibil. Nu mai am cuvinte! Nu am vrut să ies de pe teren la final. Am așteptat acest moment de săptămâni. A fost nevoie de multă muncă grea pentru a ajunge unde sunt astăzi. Am avut ocazia și am luat-o cu ambele mâini.

Jur că i-am spus lui Palmer: ‘Vom veni și tu mă vei pune în avantaj’. Am știut că, de îndată ce a primit mingea, avea să îmi dea pasă. Când a intrat la colțul lung, a fost cel mai bun sentiment vreodată.

ADVERTISEMENT

De îndată ce Cole s-a întors, am făcut mișcarea, știam ce urmează. Nu cred că am lovit vreodată o minge atât de frumos. Nu m-am gândit niciodată că voi juca la EURO cu Anglia, dar am depus multă muncă pentru a ajunge în acest punct.

Avem acel factor de recuperare atunci când suntem cu un gol în urmă. Noi nu renunțăm niciodată. Încă un meci, suntem pregătiți pentru Spania, o echipă grozavă.

ADVERTISEMENT

Este cel mai important joc din viețile noastre, dar deocamdată vrem să sărbătorim victoria asta”, a declarat Ollie Watkins, potrivit celor de la .

Watkins, lăudat de căpitanul Angliei, Harry Kane

Și căpitanul Harry Kane s-a arătat fericit după ce . Atacantul lui Bayern Munchen, care a egalat din penalty, l-a lăudat pe Ollie Watkins pentru finalizarea din finalul meciului de la Dortmund.

ADVERTISEMENT

“A fost o finalizare remarcabilă. Au fost câțiva jucători obosiți, dar am meritat să câștigăm meciul cu o astfel de finalizare. Va fi incredibil de greu meciul cu Spania, un joc cu adevărat dificil. Încă un joc în care putem scrie istorie”, a spus Harry Kane după meci.