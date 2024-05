Eroul Craiovei în Giulești își prelungește contractul cu Universitatea: „Va continua cel puțin 2-3 ani!”. Cum arată lista de transferuri

Formația antrenată de Costel Gâlcă a câștigat duelul cu Rapidul, scor 2-1. a fost Alex Crețu, cel care a marcat golul victoriei în minutul 90+6.

Eroul Craiovei în Giulești își prelungește contractul cu Universitatea: „Va continua cel puțin 2-3 ani!”

de eroul Craiovei din duelul de pe Giulești și vrea să îi prelungească contractul mijlocașului. Patronul celor de la Universitatea Craiova a mărturisit că Alex Crețu va mai sta încă 2-3 ani în Bănie.

“Nu îi expiră contractul lui Crețu. El are încă o opțiune pentru un an de zile și, în plus, noi am avut o discuție să îi prelungim contractul pe o perioadă mai lungă, 2 sau 3 ani de zile. El va mai sta cel puțin un an de zile la Craiova. Dar cred vor fi 2-3 ani.

Mateiu a semnat acum 2 ani un nou contract, când era în cantonament cu noi. Ei (n.r. Mateiu și Silva) au întotdeauna poarta deschisă la Universitatea Craiova”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arată lista de transferuri la Universitatea Craiova

Mihai Rotaru a mai discutat și despre lista de transferuri pe care trebuie să i-o dea Costel Gâlcă. Finanțatorul oltenilor susține că va avea o discuție cu antrenorul Universității Craiova după meciul cu FCSB și vor stabili noile achiziții, dar și care sunt jucătorii ce vor pleca din Bănie.

“Dar nu știu acum care este strategia antrenorului și nu am discutat despre valoarea lotului, pentru că era mult prea devreme. O să o avem după meciul cu FCSB.

Vom discuta care sunt opțiunile în aducerea de jucători, ce jucători ar putea să plece gratis sau pe sume de transfer, nu neapărat trebuie să își termine contractul.

Nu lucrăm pe liste. Va fi o discuție, urmată de o evaluare și în care se va spune: ‘Aici aș vrea să mă dispensez, nu cred că va face față rigorilor mele.

Aici vreau să continuăm, vreau să aducem pe poziția asta, astea sunt opțiunile mele’, cam așa. Deci, fără liste, pentru că sunt sătul de ele”, a spus Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

