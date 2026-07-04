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Eroul de la Cupa Mondială ar putea primi înapoi tricoul pe care l-a vândut pentru a-și salva fiul! „I-am spus să nu își facă griji”

Una dintre poveștile fabuloase de la această Cupă Mondială este cea a portarului paraguayan Orlando Gill, care a fost nevoit să își vândă hainele pentru a-și salva fiul. Goalkeeper-ul ar putea primi înapoi un tricou special.
Bogdan Mariș
05.07.2026 | 00:01
Eroul de la Cupa Mondiala ar putea primi inapoi tricoul pe care la vandut pentru asi salva fiul Iam spus sa nu isi faca griji
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Portarul paraguayan Orlando Gill (26 de ani) ar putea să primească înapoi tricoul pe care l-a vândut pentru a-și salva fiul. FOTO: Hepta
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Eroul Paraguayului din meciul cu Germania, portarul Orlando Gill (26 de ani), are o poveste de viață incredibilă. În 2022, acesta a fost nevoit să își vândă tricoul purtat în singurul meci jucat la naționala U20 pentru a strânge fonduri, deoarece fiul său se confrunta cu probleme medicale. După prestația remarcabilă de la Cupa Mondială, cel care a cumpărat acel tricou a declarat că ar fi dispus să i-l ofere înapoi lui Gill.

Eroul Paraguayului ar putea să primească înapoi tricoul pe care l-a vândut pentru a-și salva fiul

În decembrie 2022, când mapamondul urmărea Cupa Mondială din Qatar, Orlando Gill se confrunta cu mari dificultăți. Fiul său, Lauti, s-a născut cu probleme de sănătate, iar portarul din Paraguay, care evolua în acel moment la CS San Lorenzo, o formație din țara natală, a fost nevoit să își vândă hainele, inclusiv tricoul purtat în singurul meci pe care l-a jucat la naționala U20 a țării sale.

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Gill a primit doar 200.000 de guarani, aproximativ 29 de euro, pentru acel tricou, care reprezenta un moment memorabil din cariera sa. În 2023, portarul s-a transferat la San Lorenzo de Almagro, o grupare importantă din Argentina, iar după un sezon petrecut la formația secundă a ajuns la prima echipă, unde s-a impus ca titular. În 2025 a debutat la naționala de seniori a Paraguayului, iar antrenorul Gustavo Alfaro l-a titularizat la toate meciurile de la Cupa Mondială din această vară.

Cel mai memorabil a fost jocul cu Germania din 16-imi, când Gill a apărat șuturile trimise de Kai Havertz și Nick Woltemade la loviturile de departajare, contribund la calificarea în optimi, unde sud-americanii vor întâlni Franța. Înainte de acest duel, Pedro Suarez, omul care a cumpărat tricoul portarului în 2022, a afirmat că ar fi dispus să îl înapoieze. „I-am spus, ‘Nu-ți fă griji în legătură cu tricoul, îl voi păstra pentru tine’. Dar trebuie să învingeți Franța”, a declarat prietenul lui Gill, conform Reuters.

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Soția lui Orlando Gill, dezvăluiri cutremurătoare despre situația prin care a trecut portarul

După meciul cu Germania, au fost readuse în prim plan mai multe postări făcute de Melissa Avalos, soția lui Orlando Gill. „Când s-a născut Lauti, noi nu aveam nimic, iar Orlando și-a vândut hainele, ba chiar și echipamentul de la clubul unde juca atunci, ca să poată acoperi cheltuielile.

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Fiul nostru a luptat pentru viața lui și tatăl lui a fost mereu acolo! A vândut totul, și-a vândut inclusiv tricoul echipei naționale U20, pe care nu l-a putut păstra ca suvenir. Chiar a vândut TOTUL!!”, a transmis aceasta în 2025. Naționala din Paraguay a scris istorie la Cupa Mondială din acest an, devenind prima echipă care învinge Germania la CM după executarea loviturilor de departajare.

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