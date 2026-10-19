Eroul din Bistrița purta tricoul Rapidului: a sărit să-și apere profesoara și a fost înjunghiat. Motivul atacului care a șocat România

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Un atac extrem de violent a zguduit România luni dimineață! O profesoară de matematică și un elev de 12 ani au fost înjunghiați chiar în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Agresorul este un adolescent de 13 ani, elev în clasa a VII-a. Băiatul care a intervenit pentru a-și apăra profesoara purta, se pare, un hanorac cu însemnele Rapidului. Din informațiile obținute, atacul a fost unul cu caracter rasist. Ținta vizată: un copil de origine indiană, adoptat de o familie din România.

Atacul sângeros din Bistrița, surprins de camerele de supraveghere. Profesoara a fost înjunghiată după ce a deschis ușa sălii de clasă

Incidentul s-a produs luni, 19 octombrie, în jurul orei 08:40. Un elev de clasa a VII-a a venit la școală înarmat cu un cuțit. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, adolescentul purta o cagulă, o cască de protecție și haine de camuflaj. Acesta ar fi pregătit atacul timp de mai multe luni. Din primele informații, agresiunea ar fi avut o motivație rasistă.

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Agresorul s-a îndreptat spre o sală în care se desfășura o oră de matematică. A așteptat în fața ușii și a bătut de mai multe ori. Profesoara, în vârstă de 28 de ani, a ieșit pentru a vedea ce se întâmplă. În momentul în care a încercat să-l împiedice să intre, adolescentul a atacat-o cu cuțitul. Femeia a suferit răni în zona frunții și a abdomenului.

Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Imaginile au ajuns ulterior în spațiul public. Se observă cum profesoara încearcă să se apere, în timp ce agresorul continuă să o lovească. În acel moment, un elev iese din clasă și încearcă să intervină. Băiatul este atacat la rândul său și suferă răni provocate de același cuțit.

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Adolescentul înarmat a pătruns apoi în sala de clasă. Potrivit inspectorului școlar general Vasile Șteopoaie, acesta căuta un anumit elev de clasa a VI-a, pe care intenționa să-l rănească. Motivele ar fi fost unele rasiale. Copilul vizat inițial a scăpat nevătămat. Agresorul a fost imobilizat ulterior de un profesor de sport și de paznicul școlii, înainte de intervenția polițiștilor.

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Un elev îmbrăcat în hanoracul Rapidului a intervenit pentru a-și apăra profesoara

Elevul care a încercat să-și salveze profesoara purta, după cum se vede în imaginile apărute în presă, un hanorac cu . Copilul a ieșit din clasă în momentul în care a observat agresiunea și a încercat să oprească atacatorul.

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Intervenția sa extrem de curajoasă l-a transformat însă într-o a doua victimă. Băiatul a fost rănit și transportat la spital, alături de profesoară. Potrivit informațiilor comunicate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, ambii pacienți erau conștienți și stabili la momentul evaluării medicale. Mai mult, copilul a fost deja externat. În schimb, se pare că profesoara are nevoie de o intervenție chirurgicală, dar e în afara oricărui pericol.

Rasismul, principala ipoteză privind motivul atacului. Ce spun autoritățile

Ancheta a scos la iveală informații extrem de îngrijorătoare. Potrivit inspectorului școlar general Vasile Șteopoaie, adolescentul ar fi urmărit să atace un elev de altă etnie. În primele declarații a fost invocată și religia copilului vizat. Autoritățile iau în calcul o posibilă radicalizare a agresorului. Din informațiile FANATIK, adevărata țintă a atacului ar fi fost un copil de origine indiană, adoptat de o familie din România. Elevul care purta tricoul Rapidului nu ar fi fost vizat inițial, ci a fost rănit după ce a încercat să intervină.

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Mai mult, adolescentul și-ar fi anunțat intențiile pe , înainte să intre în sala de clasă. Acesta a publicat imagini în care apărea cu o cagulă, o cască și un cuțit. Într-unul dintre mesaje susținea că pregătea atacul de opt luni. Contul atribuit agresorului distribuia și materiale cu caracter extremist. Cazul a ajuns și în atenția procurorilor. A fost deschis un dosar pentru tentativă de omor calificat.

”Elevul – atacator – era venit aici din Spania, de prin 2019- 2020. Acesta căuta un elev, de altă etnie. Acesta a bătut la ușă. Profesoara a deschis ușa și a încercat să nu-i permită intrarea, moment în care elevul a atacat-o cu un cuțit, aplicându-i lovituri în zona abdominală laterală. Profesoara a strigat după ajutor, iar agresorul a părăsit intrarea și a pătruns în clasă căutând elevul respectiv.

Avem camere de filmat și pe holuri și în clasă, iar imaginile vor fi puse la dispoziția autorităților. Deși clădirea este monitorizată video, școala nu are o procedură strictă de control sau filtrare la intrare. Autoritățile purtaseră o întâlnire de prevenție cu două săptămâni înainte și urmează să dezvolte un proiect pentru reglementarea accesului în unitatea de învățământ”, a transmis Vasile Șteopoaie, inspectorul șef al ISJ BN.