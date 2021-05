Eroul din Clinceni – Botoșani 4-3 se cere înapoi la Craiova: „Vreau să câștigăm campionatul!”

Jovan Markovic a fost eroul meciului nebun dintre Academica Clinceni și FC Botoșani, scor 4-3, tânrul atacant fiind introdus în a doua repriză a partidei, reușind să marcheze două goluri, inclusiv pe cel decisiv. Acesta a recunoscut însă că din sezonul viitor ar vrea să se întoarcă la Craiova, club de care aparține.

Markovic a fost împrumutat în actualul sezon de Craiova la Academica Clinceni, dar tânărul atacant ar vrea să revină în Bănie din sezonul următor, pentru a pune umărul la câștigarea unui titlu de campioană.

Basarab Panduru a comentat situația lui Markovic, pe care îl felicită și recunoaște că va fi complicat pentru Clinceni să mai reușească să îl împrumute și în sezonul viitor.

Eroul din Clinceni – Botoșani 4-3 vrea înapoi la Craiova

Jovan Markovic și-a exprimat dorința de a reveni la Craiova din sezonul următor, vorbind despre acest aspect imediat după meciul nebun dintre Clinceni și Botoșani, în care a reușit să înscrie două goluri.

„Cei de la Craiova se uită la mine, știu ce au de gând cu mine. Eu vreau să joc pentru Craiova, să dau goluri și să câștigăm campionatul. Am avut niște discuții cu cei de acolo, dar nu este nimic sigur că mă voi întoarce”, a recunoscut Jovan Markovic.

„Ne așteptam să întoarcem rezultatul, suntem foarte bucuroși. Am avut ghinion, colegul nostru și-a dat autogol fără să vrea. Data viitoare vom fi mai atenți.

Eu intru pe teren și încerc să îmi fac treaba, sunt atacant. Nu am mai avut parte de astfel de situații în Liga 1, doar la juniori. E prima mea dublă la Liga 1, cea mai bună evoluție din acest sezon”, a mai spus Markovic la finalul meciului.

4 goluri și 2 pase decisive a dat Jovan Markovic în 12 meciuri pentru Academica Clinceni în actualul sezon

„M-aș mira să mai rămână Markovic la Clinceni din sezonul următor!”

Basarab Panduru a analizat prestația lui Jovan Markovic, iar analistul TV consideră că tânărul atacant va reveni în sezonul următor la Craiova.

„Markovic e un jucător tânăr, un jucător interesant, are forță. Atenție la el, zic mereu, e un fotbalist bun, dar nu o să mai fie U21 la anul. M-aș mira să mai rămână la Clinceni în sezonul viitor”, a spus Panduru la TV TelekomSport.

Și Ilie Poenaru l-a remarcat pe Jovan Markovic, despre care spune că încă nu este în formă maximă și că încă mai are kilograme în plus, de care trebuie să scape.

„A fost un meci frumos, la pauză nu a fost ok pentru jucători. Discursul pe care l-am avut la pauză s-a văzut pe teren. Eu zic că am mai fost inspirat la schimbări, dar și acum m-am descurcat.

Am avut jucători obosiți, care au revenit după accidentări. Markovic a revenit după COVID, are kilograme în plus, dar lăsând gluma la o parte, sunt bucuro pentru ce au făcut.

Ne-a ieșit, mă bucur pentru că cei care au intrat, au făcut diferența și mă bucur că am la dispoziție un asemenea lot. Un minut nu a vorbit nimeni, îi las să își facă toate cele necesare”, a spus tehnicianul Clinceniului despre Markovic.

„Le-am spus că scorul nu reflectă ce se întâmplă în teren, pentru că am primit niște goluri prea ușoare. Eu i-am văzut relaxați, foarte încrezători și le-am spus că ne pot costa. Nu i-am jignit, dar au fost cuvinte mai bărbătești.

Le-am zis că și dacă nu putem să egalăm, măcar să jucăm altceva, să văd altceva pe teren. A doua repriză, având și jucători care au știut să gestioneze meciul, am împins mult mai sus jocul și am jucat pe verticalizare și pe schimbarea părților, acolo unde aveau ei probleme. Suporterii au pierdut un meci frumos, se simte nevoia lor”, a mai spus tehnicianul ilfovenilor despre meciul cu Botoșani.