Eroul dinamoviștilor a povestit cum s-a certat cu rivalii la Dinamo – FCSB 4-3: „Le-am zis să tacă!”

în meciul din cadrul etapei a 4-a din noul sezon de Superliga. Jucătorii lui Zeljko Kopic au reacționat imediat după fluierul final, vizibili euforici după rezultatul obținut.

Danny Armstrong, reacție după ce a realizat hat-trick-ul în Dinamo – FCSB 4-3

Danny Armstrong a sosit la Dinamo în vara acestui an. Noul transfer al „câinilor” a înscris 3 goluri în poarta lui Lukas Zima și a contribui decisiv la victoria obținută în fața rivalei. Jucătorul a mărturisit că a fost o seară deosebită pentru el și că este mândru să joace pentru Dinamo. Atacantul a dezvăluit și ce a vorbit pe teren cu portarul Lukas Zima, dar și cu Adrian Șut, cu care a împărțit un moment tensionant la finalul primei reprize.

„Cred că am început foarte bine. Am primit acel gol, dar nu am lăsat capul jos. Al 4-lea gol și hattrick-ul meu a fost cireașa de pe tort. Nu îmi vine să cred că joc un asemenea rol într-un asemenea meci, că pot juca. I-am spus portarului lor că este un portar mare. I-am spus la al doilea penalty unde o să trag și mi-a spus că va rămâne pe picioare orice ar fi.

Să marchez un hattrick în fața suporterilor… atmosfera a fost uluitoare. Suporterii au fost fantastici, sunt foarte mândru să fiu jucător la Dinamo, să joc într-o asemenea atmosferă și să bucur fanii. Suntem o echipă nouă, începem să ne cunoaștem unii pe alții. Trebuie de aici în colo să fim tot mai buni. Ultimul gol mi-a plăcut cel mai mult, felul în care s-a marcat… Milanov este un jucător fantastic și mă așteptam la acea pasă. În momentul în care am atins mingea, am simțit că intră.

Le răspundeam adversarilor după cum îmi vorbeau. Le spuneam să tacă. E parte din personalitatea mea, felul în care joc. Este mai antrenant jocul așa. . Totul este ok, la final noi câștigăm punctele.

Suporterii trebuie să se bucure de acest meci și să ia curaj de aici. Astăzi sărbătorim și de mâine revenim la muncă”, a spus Danny Armstrong la flash-interviu.

Musi, laude pentru Zeljko Kopic după Dinamo – FCSB 4-3

Alexandru Musi a făcut un meci de excepție în fața fostei echipe, devenind al treilea jucător care marchează pentru ambele echipe în derby. Fostul fotbalist de la FCSB l-a lăudat pe Zeljko Kopic, actualul său antrenor.

„Mă bucur că am obținut prima victorie în acest sezon. Avem un grup foarte unit, un antrenor care știe ce face, ne montează. Ne pregătim foarte bine, suntem ca o familie. Nu neapărat că a fost derby cu FCSB, noi am intrat pe teren și am dat totul pentru victorie.

Avem nevoie de victorie. Ambiție am avut la fiecare meci, m-am antrenat mereu, am fost profesionist. Mi-am făcut treaba de fiecare dată când am intrat pe teren. Mă bucur că ne-a ieșit, e meritul echipei.

Mă bucur că am fost primit bine, sper să răsplătesc încrederea suporterilor. A fost un derby greu, am jucat cu campioana, sunt jucători de calitate. Îmi doresc să joc în play-off și să avem cât mai multe meciuri nebune.

Și în meciurile trecute am arătat bine, dar am avut ghinion. Știam ce meci ne așteaptă, știam că e un derby, nu puteam să-l lăsăm să treacă așa. Nu am apucat să vorbesc cu foștii colegi, le-am urat doar bafta”, a spus și Alexandru Musi la finalul jocului.

Cătălin Cîrjan, încântat peste măsură de victoria din Dinamo – FCSB 4-3

Cătălin Cîrjan a avut de asemenea o prestație solidă în derby. Căpitanul „câinilor” a fost deosebit de încântat de victoria obținută și a avut și un mesaj pentru Dennis Politic, fostul coleg de la Dinamo și actual component în echipa FCSB-ului.

„O atmosferă incredibilă. Așteptam de foarte mult timp această victorie. O seară minunată, nu am cuvinte. Vorbeam în vestiar că trebuie să continuăm așa. Eu am stat foarte mult pe teren la poze, când am ajuns în vestiar era liniște, nu știu ce s-a cântat.

A fost un derby spectaculos, am dominat, am arătat caracter și că putem să revenim. Nu am început campionatul acesta cum trebuia, dar după seara asta o luăm de la 0 și trebuie să adunăm victorii, să strângem puncte.

A fost puțin ciudat, fiindcă anul trecut a fost aici cu noi (n.r. – Despre Politic) Seara asta nu vreau să spun prea multe. Îi doresc multă baftă. Ne dorim play-off-ul, este o victorie foarte importantă pentru noi și trebuie să legăm și alte victorii”, a spus și Cătălin Cîrjan.