„Eroul” dintre buturile Universității Craiova, detalii din spatele ascensiunii în Bănie: „Am crezut în șansa mea și am profitat”

Universitatea Craiova are asigurat postul de portar pentru următorii ani, iar oltenii nu mai au emoții în privința titularului dintre buturi. Laurențiu Popescu și-a câștigat locul în primul „11” al lui Eugen Neagoe, iar acesta a dezvăluit că nu s-a dat bătut în lupta pentru formula de start nici cu o concurență seriosă în Bănie.

Laurențiu Popescu, detalii din spatele ascensiunii la Universitatea Craiova: „Am venit a patra soluție, mă bucur că am profitat de șansă”

Laurențiu Popescu este portarul care i-a făcut uitați pe Giedrius Arlauskis și Mirko Pigliacelli în Bănie și l-a trecut pe David Lazar pe banca de rezerve. A patra soluție pentru Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, olteanul s-a impus în primul „11” cu Eugen Neagoe și a mărturisit că nu îi este frică de concurență.

ADVERTISEMENT

„Am așteptat și acum mi-a venit rândul, iar eu am profitat de șansă. Concurența este bună, dacă o să vină un portar o să ne luptăm, iar cine va fi mai în formă o să apere”, a mărturisit Laurențiu Popescu într-o conferință de presă.

FANATIK a scris despre , dar și despre ascensiunea extraordinară pe care a avut-o la Universitatea Craiova. Tânărul portar își dorește să joace și în cupele europene cu trupa lui Eugen Neagoe după ce și-a câștigat locul de titular.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„M-aș bucura enorm, ar fi ceva extraordinar (n.r. să joace în cupele europene) și sper să ne îndeplinim obiectivul. Nu mă așteptam, am venit a patra soluție, dar am așteptat și mă bucur că am profitat de șansă”, a spus „Popică”.

Laurențiu Popescu și-a așteptat șansa la Universitatea Craiova: „Nu m-am gândit la un împrumut”

Universitatea Craiova l-a păstrat în lot pe Laurențiu Popescu drept a treia soluție în iarnă, fiind într-o concurență acerbă cu Giedrius Arlauskis și David Lazar. Totuși, tânărul olteanul a dezvăluit că nu s-a gândit să mai plece din Bănie și să îi impresioneze pe membrii din staff.

ADVERTISEMENT

„Am venit de la un împrumut de la Brașov, iar în iarnă nu m-am gândit la un împrumut și am crezut în șansa mea. Nu caut vinovați, doar de mine depinde. Poate în trecut nu am făcut o treabă bună la antrenamente, dar acum am intrat foarte bine în toamnă”, a spus portarul.

Laurențiu Popescu este în SuperLiga, fiind portarul care i-a apărat două lovituri de la 11 metri internaționalului român. Titularul „alb-albaștrilor” speră să se descurce în continuare la fel de bine în fața atacantului de la Farul Constanța.

ADVERTISEMENT

„Am avut și șansă, Alibec a tras și în mine cu Farul, l-am așteptat puțin și a tras pe mijloc. Sper că va da Alibec și dată viitoare, iar eu să apăr. Doar să mergem în Europa ne-a mai rămas. Nu contează câte partide vom juca, doar să ajungem în Europa”, a încheiat Laurențiu Popescu.

ADVERTISEMENT