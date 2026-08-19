Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Eroul echipei calificate dramatic in grupele Cupei României Betano, mesaj războinic: „Să vină FCSB!”

Chindia Târgoviște și-a îndeplinit unul dintre cele două obiective din acest sezon și s-a calificat în grupele Cupei României Betano. Portarul Dan Isvoranu a fost eroul dâmbovițenilor
Cristian Măciucă
19.08.2026 | 12:48
Eroul echipei calificate dramatic in grupele Cupei Romaniei Betano mesaj razboinic Sa vina FCSB
ULTIMA ORĂ
Eroul echipei calificate dramatic in grupele Cupei României Betano, mesaj războinic: "Să vină FCSB!" FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Chindia o așteaptă la Târgoviște pe FCSB și după ce roș-albaștrii vor juca meciul de campionat cu UTA pe stadionul „Eugen Popescu”. Dâmbovițenii s-au calificat în grupele Cupei României Betano, iar portarul Dan Isvoranu (27 de ani) așteaptă nume mari pe arena de lângă Turn.

Dan Isvoranu, eroul Chindiei în Cupa României Betano

Dan Isvoranu, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Chindiei Târgoviște din sezonul trecut de Liga 2, a revenit în poarta dâmbovițenilor la meciul cu Rm. Vâlcea. Goalkeeperul în vârstă de 27 de ani a fost eroul echipei lui Nicu Croitoru, care s-a calificat dramatic în grupele Cupei României Betano.

ADVERTISEMENT

După 1-1, în timpul regulamentar și extra time, partida a fost tranșată la loviturile de departajare. La loteria penalty-urilor, Chindia Târgoviște s-a impus cu 5-4. La scorul de 4-5, vâlcenii rataseră două lovituri, prin Georgescu și Saraolu, care au tras peste poartă, în timp ce, de la oaspeți, au fost neinspirați Alexandru Băluță și Kevin Doukoure.

Cum a apărat penalty-ul decisiv cu Vâlcea

A fost momentul în care Dan Isvoranu a ieșit la rampă și a parat șutul lui Eric Nistor, ducând-o atfel pe Chindia pe tabloul principal din Cupa României Betano. Dan Isvoranu joacă la Chindia din vara lui 2025, când a venit liber de contract după despărțirea de Popești Leordeni.

ADVERTISEMENT
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică,...
Digi24.ro
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să lucreze în construcţii, ca muncitor necalificat

„Suntem foarte fericiți. D-asta am venit aici. După 120 de minute trebuia să mergem mai departe. S-a văzut obiectivul, l-am îndeplinit și acum ne bucurăm. Vineri o luăm de la capăt. I-am spus (n.r. – lui Eric Nistor), l-am simțit că e copil. Am vorbit puțin cu el. Poate i-am indus să dea acolo. A fost norocul meu. (n.r. – Ce i-ai zis?) ‘Ți-e frică, știu că dai cu latul’ și așa a dat.

ADVERTISEMENT
De la prietenie, la
Digisport.ro
De la prietenie, la "cuplul anului". Cum a fost anunțată relația care a surprins o lume întreagă

Acum, să vină FCSB, Rapid, Dinamo… Oricare! Să vină Craiova! Să vină la Târgoviște și să arătăm că suntem de SuperLiga și noi”, a declarat Dan Isvoranu, după calificarea Chindiei în grupele Cupei României Betano.

ADVERTISEMENT

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Betano Romania (@betano_romania)

  • 150 de mii de euro e cota de piață a lui Dan Isvoranu pe site-ul de specialitate transfermarkt.com
1,55 este cota Betano pentru „1 solist” pentru Corona Brașov - CS Tunari
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a terminat facultatea. Tânăra s-a pregătit pentru o...
Fanatik
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a terminat facultatea. Tânăra s-a pregătit pentru o meserie foarte bănoasă
Șoc în tenis: Nick Kyrgios a fost testat pozitiv la cocaină: „Mă voi...
Fanatik
Șoc în tenis: Nick Kyrgios a fost testat pozitiv la cocaină: „Mă voi retrage din viața publică!”
Hendrik Klein, noul șef din Gruia, este în Cluj și a fost la...
Fanatik
Hendrik Klein, noul șef din Gruia, este în Cluj și a fost la club! Cum l-a cunoscut Varga: totul a pornit de la Cristi Bud și de la tatăl jucătorului de la CFR! Exclusiv
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mutu l-a atacat în direct pe Naum: 'Începi emisiunile cu «Bună seara, domnule...
iamsport.ro
Mutu l-a atacat în direct pe Naum: 'Începi emisiunile cu «Bună seara, domnule Becali!». Îl suni mereu ca să crească ratingul'. Ce replică i-a dat jurnalistul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!