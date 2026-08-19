Eroul echipei calificate dramatic in grupele Cupei României Betano, mesaj războinic: „Să vină FCSB!”

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Chindia o așteaptă la Târgoviște pe FCSB și după ce roș-albaștrii vor juca meciul de campionat cu UTA pe stadionul „Eugen Popescu”. Dâmbovițenii s-au calificat în grupele Cupei României Betano, iar portarul Dan Isvoranu (27 de ani) așteaptă nume mari pe arena de lângă Turn.

Dan Isvoranu, eroul Chindiei în Cupa României Betano

Dan Isvoranu, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Chindiei Târgoviște din sezonul trecut de Liga 2, a revenit în poarta dâmbovițenilor la meciul cu Rm. Vâlcea. Goalkeeperul în vârstă de 27 de ani a fost eroul echipei lui Nicu Croitoru, care s-a calificat dramatic în grupele Cupei României Betano.

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După 1-1, în timpul regulamentar și extra time, partida a fost tranșată la loviturile de departajare. La loteria penalty-urilor, Chindia Târgoviște s-a impus cu 5-4. La scorul de 4-5, vâlcenii rataseră două lovituri, prin Georgescu și Saraolu, care au tras peste poartă, în timp ce, .

Cum a apărat penalty-ul decisiv cu Vâlcea

A fost momentul în care Dan Isvoranu a ieșit la rampă și a parat șutul lui Eric Nistor, ducând-o atfel pe Dan Isvoranu joacă la Chindia din vara lui 2025, când a venit liber de contract după despărțirea de Popești Leordeni.

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„Suntem foarte fericiți. D-asta am venit aici. După 120 de minute trebuia să mergem mai departe. S-a văzut obiectivul, l-am îndeplinit și acum ne bucurăm. Vineri o luăm de la capăt. I-am spus (n.r. – lui Eric Nistor), l-am simțit că e copil. Am vorbit puțin cu el. Poate i-am indus să dea acolo. A fost norocul meu. (n.r. – Ce i-ai zis?) ‘Ți-e frică, știu că dai cu latul’ și așa a dat.

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Acum, să vină FCSB, Rapid, Dinamo… Oricare! Să vină Craiova! Să vină la Târgoviște și să arătăm că suntem de SuperLiga și noi”, a declarat Dan Isvoranu, după calificarea Chindiei în grupele Cupei României Betano.

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