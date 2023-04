Eroul Farului în victoria cu Universitatea Craiova a dezvăluit ce s-a întâmplat la penalty-ul decisiv! De ce a bătut în locul lui Denis Alibec

, iar Ionuţ Larie a fost eroul echipei lui Gică Hagi, după ce a transformat perfect penalty-ul din minutul 82. La finalul meciului, fundaşul central a explicat motivul pentru care Denis Alibec i-a cedat lovitura de la 11 metri.

Ionuţ Larie, erou în Farul – Universitatea Craiova 3-2. Cum a ajuns să bată penalty-ul decisiv

Ionuţ Larie a dezvaluit că Denis Alibec i-a spus să bată penalty-ul din minutul 82, după ce atacantul ratase o lovitură de la 11 metri în prima repriză a meciului Farul – Universitatea Craiova 3-2. În minutul 37, Laurenţiu Popescu a parat execuţia lui Alibec, motiv pentru care internaţionalul român i-a “pasat” colegului său responsabilitatea.

“Denis Alibec nu a fost în şut azi şi mi-a zis mie să bat penalty-ul al doilea. Următorul tot el îl va bătea, am încredere în el”, a declarat Ionuţ Larie. “Trăiesc fotbalul foarte intens şi eram supărat. Nu mai simţeam că pot să dau gol şi l-am lăsat pe Larie. Încerc să dau totul pe teren şi nu mă mai gândesc la gol, va veni şi el”, l-a completat Denis Alibec.

“O victorie foarte importantă, după un meci plăcut cu răstunări. Am arătat că suntem o echipă, am revenit de două ori. Am întâlnit una dintre cele mai bune echipe.

Important e că munca noastră de un an se vede pe teren și în clasament. Cel mai important e ce facem noi, nu ne interesează de restul”, a mai spus Ionuţ Larie.

Dina Grameni: “Ar fi o mare dezamăgire să nu luăm titlul”

Autor al celui de-al doilea gol al Farului, Dina Grameni a vorbit deschis , după victoria cu Universitatea Craiova. Mijlocaşul de 20 de ani a explicat şi cum a reuşit să-l învingă pe portarul oltenilor.

“O victorie foarte palpitantă. Am fost conduşi de două ori şi mă bucur că am reuşit să revenim de fiecare dată. Încercam mai des să şutez când eram la juniori şi mă bucur că a ieşit acum, în play-off.

În sezonul trecut, când o echipă ne conducea, nu simţeam că putem să revenim. Acum ne simţim puternici şi avem mai multă încredere în noi. Ne simţim mai bine pe teren.

Ar fi o mare dezamăgire pentru noi să nu luăm titlul. Mai avem şapte finale şi avem cel mai greu program. Ar fi culmea să spunem că nu ne uităm la meciul de duminică (n.r. CFR Cluj – FCSB). Un egal ar fi foarte bun”, a declarat Dina Grameni.