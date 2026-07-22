„Eroul” Laurenţiu Popescu, mesaj războinic după Levski – Universitatea Craiova 1-0: „Nu e nimic pierdut! Cu un stadion plin, ne calificăm” Ce spune de concurenţa cu Sava

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Universitatea Craiova a cedat cu 0-1 în meciul tur cu Levski Sofia. . Laurenţiu Popescu a fost cel mai bun om al gazdelor, fiind providenţial în câteva rânduri.

Laurenţiu Popescu îi cheamă pe olteni la stadion: „Ne calificăm” Ce spune de concurenţa cu Sava

Portarul Universităţii Craiova a declarat la finalul meciului că scorul poate fi întors săptămâna viitoare la Craiova, cu un stadion plin. Popescu are concurenţă serioasă în acest sezon, după ce oltenii pentru 2,5 milioane de euro:

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„A fost un meci foarte greu, cum ne aşteptam. Am început meciul puţin mai slab şi am luat gol în minutul 8. Nu e nimic pierdut, mai avem un meci acasă şi cu ajutorul unui stadion plin ne calificăm. Sper ca la retur să ne intre nouă şi lor nu.

A fost un meci foarte frumos, un public foarte frumos. Suntem obişnuiţi şi noi de acasă. Nu cred că a contat acest lucru. Nu aş vrea să compar echipele din România cu Levski. E o echipă cu mulţi străini, jucători de calitate. Cred că am fost echipa mai bună, dar nu ne-a intrat în poartă.

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Suporterii noştri sunt foarte importanţi, le mulţumim că am ajuns aici. Sper să îi răsplătim la retur. Presiune nu am şi cred că este bună pentru amândoi (n.r. Sava). Cine hotărăşte mister să joace, acela va juca”, a spus Laurenţiu Popescu la Digisport, la finalul meciului.

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Returul are loc miercuri, de la ora 20:30

Returul dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia se va disputa miercurea viitoare, pe 29 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco. Echipa lui Coelho are nevoie de un succes la două goluri pentru a obţine calificarea mai departe.

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Învingătoarea acestui duel va întâlni în turul trei preliminar câştigătoarea din „dubla” Omonia Nicosia – Kairat Almaty. Ciprioţii s-au impus în meciul tur de pe teren propriu cu 1-0, având un om în minut din minutul 34, când Nego a fost eliminat.