Sport

„Eroul” Laurenţiu Popescu, mesaj războinic după Levski – Universitatea Craiova 1-0: „Nu e nimic pierdut! Cu un stadion plin, ne calificăm” Ce spune de concurenţa cu Sava

Laurenţiu Popescu a fost cel mai bun jucător al Universităţii Craiova în meciul cu Levski Sofia, scor 0-1. Portarul oltenilor cheamă fanii la stadion pentru retur. El a vorbit şi despre concurenţa cu Răzvan Sava.
Marian Popovici
22.07.2026 | 22:48
Eroul Laurentiu Popescu mesaj razboinic dupa Levski Universitatea Craiova 10 Nu e nimic pierdut Cu un stadion plin ne calificam Ce spune de concurenta cu Sava
ULTIMA ORĂ
"Eroul" Laurenţiu Popescu, mesaj războinic după Levski - Universitatea Craiova 1-0: "Nu e nimic pierdut! Cu un stadion plin, ne calificăm" Ce spune de concurenţa cu Sava. Sursa: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a cedat cu 0-1 în meciul tur cu Levski Sofia. Unicul gol al meciului a fost marcat de Dimitrov, în minutul 8. Laurenţiu Popescu a fost cel mai bun om al gazdelor, fiind providenţial în câteva rânduri.

Laurenţiu Popescu îi cheamă pe olteni la stadion: „Ne calificăm” Ce spune de concurenţa cu Sava

Portarul Universităţii Craiova a declarat la finalul meciului că scorul poate fi întors săptămâna viitoare la Craiova, cu un stadion plin. Popescu are concurenţă serioasă în acest sezon, după ce oltenii l-au adus pe Răzvan Sava pentru 2,5 milioane de euro:

ADVERTISEMENT

„A fost un meci foarte greu, cum ne aşteptam. Am început meciul puţin mai slab şi am luat gol în minutul 8. Nu e nimic pierdut, mai avem un meci acasă şi cu ajutorul unui stadion plin ne calificăm. Sper ca la retur să ne intre nouă şi lor nu. 

A fost un meci foarte frumos, un public foarte frumos. Suntem obişnuiţi şi noi de acasă. Nu cred că a contat acest lucru. Nu aş vrea să compar echipele din România cu Levski. E o echipă cu mulţi străini, jucători de calitate. Cred că am fost echipa mai bună, dar nu ne-a intrat în poartă. 

ADVERTISEMENT
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24.ro
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani

Suporterii noştri sunt foarte importanţi, le mulţumim că am ajuns aici. Sper să îi răsplătim la retur. Presiune nu am şi cred că este bună pentru amândoi (n.r. Sava). Cine hotărăşte mister să joace, acela va juca”, a spus Laurenţiu Popescu la Digisport, la finalul meciului.

ADVERTISEMENT
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa...
Digisport.ro
Replică pentru FIFA: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială!

Returul are loc miercuri, de la ora 20:30

Returul dintre Universitatea Craiova şi Levski Sofia se va disputa miercurea viitoare, pe 29 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco. Echipa lui Coelho are nevoie de un succes la două goluri pentru a obţine calificarea mai departe.

ADVERTISEMENT

Învingătoarea acestui duel va întâlni în turul trei preliminar câştigătoarea din „dubla” Omonia Nicosia – Kairat Almaty. Ciprioţii s-au impus în meciul tur de pe teren propriu cu 1-0, având un om în minut din minutul 34, când Nego a fost eliminat.

  • 4 şuturi pe spaţiul porţii au avut bulgarii
  • 57% a avut Universitatea Craiova posesie
Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0, LIVE VIDEO în Champions League, turul II...
Fanatik
Levski Sofia – Universitatea Craiova 1-0, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar. Eșec pentru olteni în Bulgaria! Calificarea se decide pe „Ion Oblemenco”
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a...
Fanatik
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar antrenorul a fost nevoit să anuleze ședința de pregătire
Fanii lui Levski Sofia, show în pauza meciului cu Universitatea Craiova! Cum au...
Fanatik
Fanii lui Levski Sofia, show în pauza meciului cu Universitatea Craiova! Cum au sărbătorit în tribune. Video
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
O noapte la hotelul lui Gică Hagi l-a costat o sumă amețitoare de...
iamsport.ro
O noapte la hotelul lui Gică Hagi l-a costat o sumă amețitoare de bani: 'Ești nebun la cap?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!