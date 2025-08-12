Eroul lui Crystal Palace din Supercupa Angliei le-a făcut cinste fanilor după câștigarea trofeului! Cât a plătit într-un pub

Crystal Palace a produs surpriza începutului de sezon în fotbalul mondial. La finalul partidei, eroul grupării de pe Selhurst Park Stadium le-a făcut cinste suporterilor.

Dean Henderson le-a făcut cinste fanilor după finala cu Liverpool

Dean Henderson, portarul celor de la Crystal Palace, a apărat trei lovituri de la punctul cu var, iar după ce a ridicat trofeul împreună cu colegii săi de echipă, a mers într-un pub, unde a sărbătorit victoria alături de fani.

Mai exact, goalkeeperul a intrat într-un pub din apropierea stadionului Wembley, acolo unde a găsit mai mulți suporteri ai celor de la Crystal Palace. Dean Henderson nu a ezitat și le-a făcut cinste fiecăruia cu câte un pahar, în cinstea victoriei în fața lui Liverpool.

„Dean Henderson s-a oprit la The Alsopp Arms și a lăsat 1.000 de lire (n.r. – aproximativ 1.150 de euro) la bar pentru a invita toți suporterii la un pahar. O adevărată legendă. Știe cu adevărat ce înseamnă acest club. Noroc!”, a scris un fan al grupării londoneze pe Twitter.

Dean Henderson delights punters 'by putting £1,000 behind the bar at local pub' after his heroics in Crystal Palace's Community Shield win over Liverpool — Mail Sport (@MailSport)

Mai mult, portarul s-a fotografiat cu mai mulți fani prezenți la acel bar. Dean Henderson este, fără doar și poate, unul dintre favoriții suporterilor. El a câștigat deja al doilea trofeu cu Crystal Palace. În luna mai, echipa s-a impus în fața celor de la Manchester City, în finala FA Cup.

Dean Henderson știa unde vor bate „cormoranii” penalty-urile. Sticla de apă l-a salvat

Strategia sa a funcționat perfect: adversarii au ratat de trei ori.

Dean Henderson, pura clase 🧤👏 Tras ganar la Community Shield, el portero del Crystal Palace regaló a un fan su botella con las notas de los penales del Liverpool… y dejó £1,000 pagadas en un bar para que los Eagles celebraran. 🍻🏆 ¡Así se agradece a la afición! 🙌 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports)

Dean Henderson este cotat de site-urile de specialitate la 20 de milioane de euro. El este un produs al academiei celor de la Manchester United. În 2019, acesta se afla pe teren la meciul pe care naționala U21 a Angliei l-a pierdut în fața reprezentativei României, cu 2-4, la EURO U21.