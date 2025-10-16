Eroul lui Csikszereda cu CFR Cluj, care a marcat din „panenka” la ultima fază, a dezvăluit ce i-a trecut prin minte în momentul execuției: „Știam că face asta”

, 2-2, într-un meci restanță din etapa a 5-a, meci plin de controverse.

ADVERTISEMENT

Eroul celor de la Miercurea Ciuc a explicat de ce a dat „scăriță” la penalty-ul decisiv cu CFR Cluj

Ciucanii au egalat în prelungiri, și transformat de Lorand Paszka printr-o execuție a la „Panenka”. Jucătorul care a devenit erou pentru echipa sa spune că era convins de faptul că portarul o să sară pe un colț și astfel a ales să dea pe mijlocul porții.

”Meritam acest punct, la felul în care am jucat. Am decis să execut așa înainte să ajung la minge, pentru că știam că portarul lor se aruncă la aceste lovituri. Nu am început bine în repriza a doua. Am suferit o bună bucată de vreme. Am încercat să intrăm în posesia balonului.

ADVERTISEMENT

Un punct e bun pentru noi, pentru că am jucat împotriva unei echipe mari, care are jucători foarte buni în lot. E un rezultat bun pentru noi. A fost gol valabil la acea fază. Așa mi s-a părut. Ne bucuram astăzi (n.r. joi, 16 octombrie), dar mâine ne gândim la următorul meci. Au venit mulți jucători și e nevoie de timp să se adapteze toți”, a spus Lorand Paszka.

Basarab Panduru a văzut „scărița” din Miercurea Ciuc – CFR Cluj și a avut o reacție fabuloasă

Basarab Panduru și Marius Baciu au fost surprinși de execuția avută de Lorand Paszka, care a dat din „Panenka” penalty-ul pe care echipa sa l-a avut la ultima fază în meciul cu CFR Cluj. Aceștia spun că dacă nu era reușită, atunci fotbalistul ar fi avut mari probleme cu coechipierii și cu antrenorul său.

ADVERTISEMENT

„Sânge rece pentru că dă gol. Nesimţire dacă ratează. Deci e o fracţiune de secundă de la sânge rece la nesimţire. Nu ai cum să baţi aşa. Dacă Hindrich stă pe loc şi prinde mingea în braţe, ce ai fi zis? Ţi-ai bătut joc de toată echipa, jucam cu CFR”, a declarat Basarab Panduru.

ADVERTISEMENT

„Eu aş pune-o şi pe nesimţire. Are tupeu nesimţit, nu? Să le îmbinăm pe ambele. (n.r. ironic) Eu l-aş amenda cu zâmbetul pe buze”, a spus și Marius Baciu.