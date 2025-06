Eroul lui Metaloglobus i-a dedicat victoria lui Luca Manolache! „Era colegul nostru. Ne-a întărit. Am luptat pentru el”

Echipa din Capitală s-a impus la Clinceni în fața celor de la Poli Iași. La final, jucătorii lui Ianis Zicu cu greu au reușit să își ascundă emoțiile.

Metaloglobus a promovat în Superliga României. Reacții tari de la Clinceni

Partida din Clinceni a fost una echilibrată, cu ocazii de ambele părți. Totuși, Metaloglobus a dat lovitura pe finalul meciului și va juca în Superliga României în sezonul următor. În schimb, Poli Iași retrogradează, iar viitorul moldovenilor este unul incert.

Gavrilaș, portarul celor de la Metaloglobus, știe care a fost cheia succesului

au vorbit imediat după meci despre unitatea grupului. Metaloglobus este un club cu un buget redus, dar care a reușit o promovare de senzație. Dragoș Huiban, unicul marcator, i-a dedicat victoria lui Luca Manolache, colegul său care s-a stins din viață la începutul anului.

„Am vorbit la pauză să fim puțin mai agresivi. Trebuia să împingă și Junior (n.r. Morais) mai sus. A fost mai bine în partea secundă. Mă bucur că am înscris pe final. În primul rând, cred că sezonul ăsta s-a început bine din vară, atunci când am făcut o pregătire foarte bună în cantonament.

De obicei, noi începeam mai prost, dar anul ăsta nu. Sincer, în fiecare an, play-off-ul a fost obiectivul. Anul ăsta s-a făcut o pregătire bună în vară. A fost și un grup unit. Acum ne bucurăm de promovare. Așteptăm să vedem cum e cu primele. O să fie nevoie de întăriri, de un lot numeros. Ne dorim să facem față, în primul rând”, a declarat George Gavrilaș, portarul bucureștenilor.

„E greu de descris ce simt acum. Noi am crezut mereu în faptul că putem promova”

„Eu sunt la a treia promovare în Liga 1. Asta e cu totul specială, datorită condițiilor mai puțin bune. Latura umană pe care am găsit-o la acest club și credința că se poate face mai mult au dat roade. Eu m-am bătut pentru ce am crezut până la capăt și iată că Dumnezeu m-a ajutat și am înscris golul victoriei.

E greu de descris ce simt acum. Noi am crezut mereu în faptul că putem promova. Am reușit să ne redresăm. Am avut sprijin. Am jucat fotbal. Nu ne-am temut. În ambele manșe am crezut foarte mult. Contează foarte mult latura umană. Suntem un nucleu de 12 jucători din anii precedenți.

S-a creat o emulație foarte mare. Aș vrea să menționez și că această victorie este dedicată lui Luca Manolache, cel care, din păcate, nu mai este printre noi. Era colegul nostru. Ne-a întărit. Am luptat pentru el”, au fost cuvintele lui Dragoș Huiban la Digi Sport.