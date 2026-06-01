Khvicha Kvaratskhelia, atacantul celor de la PSG și desemnat jucătorul sezonului în UEFA Champions League, a refuzat să vorbească în limba rusă la zona mixtă după ce a pus mâna pe trofeul Ligii Campionilor. Fotbalistul georgian a evoluat mai mulți ani în campionatul Rusiei, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina.

, iar unul dintre cei mai buni jucători din echipa lui Luis Enrique a fost georgianul Khvicha Kvaratskhelia, care în finala cu Arsenal a obținut o lovitură de la 11 metri.

PSG a cucerit trofeul după loviturile de departajare. Jucătorii lui Arsenal au trimis de două ori mingea în afara cadrului porții, iar fotbaliștii și fanii formației pariziene au declanșat sărbătoarea. Khvicha Kvaratskhelia

Dialogul de doar câteva secunde care a stârnit controverse după finala Champions League

La finalul partidei, în zona mixtă, Khvicha Kvaratskhelia a fost abordat de un jurnalist care i-a cerut să ofere câteva declarații în limba rusă. Georgianul, deși a evoluat ani la rând în campionatul Rusiei, a refuzat solicitarea și a continuat să răspundă în limba georgiană.

„(N.r.Khvicha, putem vorbi în rusă? Ce emoții ai avut? Până la urmă…). Nu, nu pot vorbi, îmi pare rău”, a fost scurtul dialog dintre reporterul din Rusia și Khvicha Kvaratskhelia, jucătorul georgian al celor de la PSG.

A response that left many russians fuming: UEFA Champions League Player of the Season Khvicha Kvaratskhelia told a russian journalist:

“No, I can’t speak russian, sorry.” The Georgian king hasn’t forgotten who the occupier is. 🇬🇪🤝🇺🇦 — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager)

Cariera lui Kvaratskhelia. A jucat ani buni în Rusia

Khvicha Kvaratskhelia este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști georgieni din istorie. Născut la Tbilisi, atacantul și-a început cariera la Dinamo Tbilisi, iar ulterior a evoluat pentru Rustavi, Lokomotiv Moscova și Rubin Kazan. După izbucnirea războiului din Ucraina, georgianul a părăsit campionatul Rusiei și s-a întors temporar în țara natală, la Dinamo Batumi.

Ascensiunea sa a continuat în 2022, când a fost transferat de Napoli. Kvaratskhelia a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai formației italiene și a contribuit decisiv la câștigarea titlului din Serie A în sezonul 2022-2023, primul pentru club după mai bine de trei decenii. Evoluțiile excelente din Italia i-au adus transferul la PSG.