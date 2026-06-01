Sport

Cum a reacţionat Kvaratskhelia când a primit o întrebare în rusă! Răspunsul georgianului s-a viralizat! Video

Khvicha Kvaratskhelia, desemnat jucătorul sezonului în UEFA Champions League, a fost invitat să vorbească în limba rusă după finala câștigată de PSG. Dialogul cu un jurnalist rus a devenit rapid viral pe rețelele sociale.
Alex Bodnariu
01.06.2026 | 15:18
PSG, din nou campiona Europei! Francezii au pus mâna pe trofeul UEFA Champions League
Khvicha Kvaratskhelia, atacantul celor de la PSG și desemnat jucătorul sezonului în UEFA Champions League, a refuzat să vorbească în limba rusă la zona mixtă după ce a pus mâna pe trofeul Ligii Campionilor. Fotbalistul georgian a evoluat mai mulți ani în campionatul Rusiei, înainte de izbucnirea războiului din Ucraina.

PSG a câștigat pentru al doilea an la rând trofeul UEFA Champions League, iar unul dintre cei mai buni jucători din echipa lui Luis Enrique a fost georgianul Khvicha Kvaratskhelia, care în finala cu Arsenal a obținut o lovitură de la 11 metri.

PSG a cucerit trofeul după loviturile de departajare. Jucătorii lui Arsenal au trimis de două ori mingea în afara cadrului porții, iar fotbaliștii și fanii formației pariziene au declanșat sărbătoarea. Khvicha Kvaratskhelia a fost desemnat jucătorul sezonului în Liga Campionilor.

Dialogul de doar câteva secunde care a stârnit controverse după finala Champions League

La finalul partidei, în zona mixtă, Khvicha Kvaratskhelia a fost abordat de un jurnalist care i-a cerut să ofere câteva declarații în limba rusă. Georgianul, deși a evoluat ani la rând în campionatul Rusiei, a refuzat solicitarea și a continuat să răspundă în limba georgiană.

„(N.r.Khvicha, putem vorbi în rusă? Ce emoții ai avut? Până la urmă…). Nu, nu pot vorbi, îmi pare rău”, a fost scurtul dialog dintre reporterul din Rusia și Khvicha Kvaratskhelia, jucătorul georgian al celor de la PSG.

Cariera lui Kvaratskhelia. A jucat ani buni în Rusia

Khvicha Kvaratskhelia este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști georgieni din istorie. Născut la Tbilisi, atacantul și-a început cariera la Dinamo Tbilisi, iar ulterior a evoluat pentru Rustavi, Lokomotiv Moscova și Rubin Kazan. După izbucnirea războiului din Ucraina, georgianul a părăsit campionatul Rusiei și s-a întors temporar în țara natală, la Dinamo Batumi.

Ascensiunea sa a continuat în 2022, când a fost transferat de Napoli. Kvaratskhelia a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai formației italiene și a contribuit decisiv la câștigarea titlului din Serie A în sezonul 2022-2023, primul pentru club după mai bine de trei decenii. Evoluțiile excelente din Italia i-au adus transferul la PSG.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
