Eroul lui U Cluj în victoria cu Rapid: „E un vis, acum 2 ani eram în play-out Liga 2”

U Cluj ține în continuare pasul cu liderul Superligii, Universitatea Craiova. „Șepcile roșii” au profitat de remiza înregistrată de gruparea din Bănie pe terenul rivalei CFR și s-au apropiat la un singur punct de echipa lui Filipe Coelho după 1-0 contra Rapidului. Marcatorul Dorin Codrea (28 de ani), Iulian Cristea (31 de ani) și Ovidiu Bic (32 de ani) au reacționat la finalul meciului.

Iulian Cristea a comentat colapsul Rapidului din play-off

Fostul fundaș al Rapidului, Iulian Cristea, a fost titular pentru U Cluj în succesul obținut sâmbătă, iar acesta a comentat situația giuleștenilor, care s-au „prăbușit” total după intrarea în play-off. „E o echipă de tradiție, de când a venit domnul Șucu se investesc foarte mulți bani. Și în perioada cât am fost eu acolo am făcut un sezon regulat excepțional, toată lumea spera să facem o figură frumoasă, dar am început play-off-ul și am făcut un singur egal (n.r. 4 puncte în cele 10 etape de play-off), am început doar cu înfrângeri.

Nu știu ce se întâmplă în play-off, cred că nu reușesc să se monteze. Din ce am auzit la interviuri, la antrenamente le iese și dau tot ce au mai bun, dar până la urmă ce vede toată lumea sunt cele 90 de minute în care trebuie să dai totul și să demonstrezi că meriți să fii aici. Eu sper să își revină, au un investitor, pe domnul Șucu, care bagă bani și o galerie extrem de frumoasă, exact ca și a noastră. Din păcate, încă nu le iese. Le doresc multă sănătate și mult succes pe mai departe”, a declarat apărătorul, conform .

Dorin Codrea, eroul lui U Cluj în partida cu Rapid

Mijlocașul Dorin Codrea (28 de ani) a marcat unicul gol al în minutul 17, cu o lovitură de cap după un corner executat de Macalou. „Sunt în finala Cupei României, calificat în Europa și acum dau acest gol. Acum 2 ani eram în Liga a II-a, în play-out, iar acum sunt în finala Cupei și în Europa.

E un vis pentru mine ce trăiesc acum. Avem un lot echilibrat, foarte bun, o atmosferă foarte bună. Ne bucurăm în seara asta, dar de mâine ne gândim la meciul de miercuri, care e cel mai important. Vrem să aducem Cupa acasă, pe Someș. O să dăm tot ca să câștigăm și să facem o bucurie acestor suporteri minunați”, a afirmat acesta.

Ce a declarat Ovidiu Bic după U Cluj – Rapid 1-0

Ovidiu Bic a vorbit la rândul său despre , dar și despre duelul din finala Cupei României Betano contra fostei sale echipe, Universitatea Craiova: „A fost un meci greu, ne așteptam la acest lucru, chiar dacă Rapid nu trece printr-o formă foarte bună. Am avut o primă repriză destul de bună, dar a doua repriză a fost de partea lor, au venit mai mult în terenul nostru, au avut și ceva șanse prin careu, dar per total suntem foarte fericiți pentru cele 3 puncte. O să fie un meci foarte frumos, trebuie să ne bucurăm de moment, sperăm să ieșim învingători și să câștigăm Cupa”.