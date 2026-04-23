Eroul naționalei Spaniei, făcut praf: „Și-a pus mâna la gură și mi-a insultat soția!”

Getafe a produs surpriza miercuri seară și s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Real Sociedad într-un meci extrem de important, deși nu a trimis niciun șut pe spațiul porții. Unica reușită a meciului a fost un autogol al lui Jon Gorrotxategi, iar frustrarea gazdelor a degenerat după ultimul fluier, fotbaliștii celor două formații fiind implicați într-un conflict. După meci, Juan Iglesias (27 de ani), fotbalistul lui Getafe, a lansat un atac dur la adresa căpitanului celor de la Sociedad, Mikel Oyarzabal (29 de ani).

Eroul Spaniei de la EURO 2024, făcut praf de un rival din La Liga

Întrebat la final despre conflictul de pe gazon, Iglesias a afirmat că Oyarzabal i-a insultat soția. „E foarte simplu. Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. Căpitanul lui Real Sociedad (n.r. Mikel Oyarzabal), care apoi este oferit drept exemplu, și-a pus mâna la gură și mi-a insultat soția. Acestea sunt valorile pe care le au aici.

Ceea ce nu vreau este să fie oferit ca exemplu. Și-a acoperit gura pentru că nu a avut tupeul să o spună. O să păstrez pentru mine ce a spus”, a declarat fundașul lui Getafe pentru postul DAZN, citat de . Cele două echipe se află în prima jumătate a clasamentului din La Liga, fiind implicate în lupta pentru pozițiile europene.

Cu acest succes, Getafe a ajuns la 44 de puncte și a urcat pe locul 6, poziție care ar putea duce în Europa League, deoarece Spania are mari șanse să trimită 5 formații în Champions League. Real Sociedad a rămas la 42 de puncte și ocupă poziția a 8-a. , însă cu un succes contra lui Getafe s-ar fi apropiat la doar 4 puncte de ocupanta locului 5, Betis. .

Mikel Oyarzabal, gol decisiv în finala EURO 2024

Mikel Oyarzabal este un jucător important pentru naționala Spaniei, în tricoul căreia a debutat în urmă cu un deceniu. Cel mai important moment din cariera sa a fost finala EURO 2024, câștigată de iberici cu 2-1. Intrat pe teren în repriza secundă, fotbalistul lui Real Sociedad a marcat golul decisiv al finalei în minutul 86.

Mikel Oyarzabal, care se numără printre căpitanii naționalei și are mari șanse de a fi prezent la Cupa Mondială, a marcat de 24 de ori în cele 52 de meciuri disputate în tricoul Spaniei. „Decarul” lui Real Sociedad a fost prezent alături de „La Roja” și la EURO 2020, însă a ratat Cupa Mondială din 2022 din cauza unei accidentări.