Eroul naționalei Spaniei, făcut praf: „Și-a pus mâna la gură și mi-a insultat soția!”

Getafe a produs surpriza miercuri seară și s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Real Sociedad într-un meci extrem de important, deși nu a trimis niciun șut pe spațiul porții. Unica reușită a meciului a fost un autogol al lui Jon Gorrotxategi, iar frustrarea gazdelor a degenerat după ultimul fluier, fotbaliștii celor două formații fiind implicați într-un conflict. După meci, Juan Iglesias (27 de ani), fotbalistul lui Getafe, a lansat un atac dur la adresa căpitanului celor de la Sociedad, Mikel Oyarzabal (29 de ani).
Întrebat la final despre conflictul de pe gazon, Iglesias a afirmat că Oyarzabal i-a insultat soția. „E foarte simplu. Mă bucur că mi-ați pus această întrebare. Căpitanul lui Real Sociedad (n.r. Mikel Oyarzabal), care apoi este oferit drept exemplu, și-a pus mâna la gură și mi-a insultat soția. Acestea sunt valorile pe care le au aici.
Ceea ce nu vreau este să fie oferit ca exemplu. Și-a acoperit gura pentru că nu a avut tupeul să o spună. O să păstrez pentru mine ce a spus”, a declarat fundașul lui Getafe pentru postul DAZN, citat de Mundo Deportivo. Cele două echipe se află în prima jumătate a clasamentului din La Liga, fiind implicate în lupta pentru pozițiile europene.
Cu acest succes, Getafe a ajuns la 44 de puncte și a urcat pe locul 6, poziție care ar putea duce în Europa League, deoarece Spania are mari șanse să trimită 5 formații în Champions League. Real Sociedad a rămas la 42 de puncte și ocupă poziția a 8-a. Bascii și-au asigurat deja prezența în Europa League după ce au învins-o pe Atletico Madrid la loviturile de departajare în finala Cupei Spaniei, însă cu un succes contra lui Getafe s-ar fi apropiat la doar 4 puncte de ocupanta locului 5, Betis. După finala contra lui Atletico, Oyarzabal a făcut un gest impresionant.
Mikel Oyarzabal este un jucător important pentru naționala Spaniei, în tricoul căreia a debutat în urmă cu un deceniu. Cel mai important moment din cariera sa a fost finala EURO 2024, câștigată de iberici cu 2-1. Intrat pe teren în repriza secundă, fotbalistul lui Real Sociedad a marcat golul decisiv al finalei în minutul 86.
Mikel Oyarzabal, care se numără printre căpitanii naționalei și are mari șanse de a fi prezent la Cupa Mondială, a marcat de 24 de ori în cele 52 de meciuri disputate în tricoul Spaniei. „Decarul” lui Real Sociedad a fost prezent alături de „La Roja” și la EURO 2020, însă a ratat Cupa Mondială din 2022 din cauza unei accidentări.