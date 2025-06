Eroul naționalei U19 a României a fost remarcat de Sorin Cârțu acum trei ani. Cine este David Barbu, atacantul care a marcat în prelungirile partidei cu Muntenegru

Tricolorii antrenați de Ion Marin au reușit o remontada spectaculoasă, revenind de la 0-1 cu Muntenegru și câștigând cu 2-1.

David Barbu a debutat cu Gîlcă în Superliga României

Autorul golului victoriei a fost David Barbu, tânărul atacant al Universității Craiova. Acesta n-a început meciul ca titular, dar a intrat în minutul 62 în locul lui Vermeșan. David a punctat în prelungirile partidei, întregind un sezon în care a făcut pasul și în fotbalul de seniori.

ADVERTISEMENT

Născut pe 26 iunie 2006, el a fost aruncat în focul Superligii anul trecut în august, la un meci Sepsi – Universitatea Craiova 1-2. El era câștigător al Ligii de Tineret, cu echipa care a reprezentat apoi România în UEFA Youth League.

Acesta a fost trimis pe teren de Costel Gâlcă, la pauza meciului, înlocuindu-l pe Ștefan Baiaram. Momentul debutului a fost salutat de Sorin Cârțu, care l-a lăudat pe Barbu. El a dezvăluit că l-a remarcat pe acesta încă de când evolua pentru grupele de copii și juniori.

ADVERTISEMENT

Sorin Cîrțu îl dorea la seniori mai devreme

„Eu aș fi vrut să îl încerce mai demult pe David Barbu. Felicitări lui Gâlcă pentru că a apelat la el. Eu l-am văzut pe copilul acum doi ani când au jucat finala la Târgoviște. A fost cel mai bun jucător al finalei respective, copilul ăsta. A dat și gol, a avut și niște acțiuni foarte bune. Poate că mai demult trebuia încercat. Măcar în situații de 15-20 de minute. Are un fizic bun. Știe. Are calitate. Să îl forțeze mai mult. Așa se cresc jucătorii tineri. Pe un fond de joc bun al echipei. Să poată și el să se implice, să îi dea încredere”,

Una dintre variantele U21 ale echipei, David Barbu a fost în umbra lui Baiaram, care a avut un sezon foarte bun la Craiova. A jucat doar 16 partide (nouă cu Gîlcă și șapte cu Rădoi) și a marcat un gol în meciul cu Dinamo, din ultima etapă.

ADVERTISEMENT

Și-a îndeplinit cel mai mare vis

„Seriozitatea și antrenamentele intense cred că sunt cele care m-au adus în cantonamentul echipei mari și sper ca acesta să fie doar începutul. Le mulțumesc celor din staff că au avut încredere în mine și sper să am posibilitatea să demonstrez că pot mult mai mult. Cel mai mare vis al meu era să debutez în echipa mare a Universității Craiova și am să trag cu dinții pentru fiecare șansă care mi se arată în cale” a spus David Barbu pentru site-ul oficial al clubului din Bănie, la momentul debutului.

ADVERTISEMENT

Barbu este craiovean, dar nu a început fotbalul la Universitatea. A început să dea cu piciorul în minge la 6 ani, la echipa Șoimii Știința Craiova, avându-l antrenor pe Mircea Papa. La zece ani a trecut la Dinamik Craiova, avându-l antrenor pe Ștefan Florescu, acolo unde a petrecut alți patru ani.

A câștigat tot ce se putea la juniorii Craiovei

Abia în 2021 a ajuns la formația fanion a Olteniei. Iar în primul an, a reușit să câștige Liga Elitelor U-16. Un an mai târziu, grupa lui a triumfat în Ligii Elitelor U-17. Acest șir de succese la nivel juvenil a continuat cu Liga de Tineret și Supercupa din cadrul aceleiași competiții. Toate acestea sub comanda lui Ștefan Florescu.

Selecția lui David Barbu la naționala U19, în lotul pentru turneul final, a fost logică. El este unul dintre jucătorii lui Ion Marin care a avut meciuri la seniori în sezonul recent terminat. “Într-un fel contează foarte mult acest gol, echipa este pe primul loc. Antrenorul mi-a spus să intru și să dau gol. Simțeam că o să dau gol, am zis-o la antrenament, în urmă cu două zile”, a declarat David Barbu, după victoria România U19.

În celălalt meci al grupei noastre, Spania a câştigat la limită, 1-0, cu Danemarca.

Clasament Grupa A: 1. România 3 puncte (golaveraj 2-1), 2. Spania 3 (1-0), 3. Muntenegru 0 (1-2), 4. Danemarca 0 (0-1).

Meciurile viitoare:

16 iunie – ora 18.00: Danemarca – Muntenegru; ora 21.00: România – Spania.

19 iunie – ora 20.00: Danemarca – România, Muntenegru – Spania.

Euro U19 – Grupa B

Etapa 1 | sâmbătă, 14 iunie – ora 17.00: Anglia – Norvegia; ora 20.00: Germania – Olanda.