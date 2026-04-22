Eroul oltenilor din meciul cu Rapid l-a dat de gol pe Coelho înainte de duelul cu Dinamo din Cupă. Care este planul Universității Craiova pentru a ajunge în finală

Joi seara, Universitatea Craiova va da piept cu Dinamo în semifinalele Cupei României Betano. Câștigătoarea va juca în marea finală cu U Cluj, formație care a obținut calificarea după ce a eliminat-o pe FC Argeș la loviturile de departajare. Assad, atacantul oltenilor, a prefațat întâlnirea de pe Arena Națională.

Dinamo – Universitatea Craiova, duel pentru un loc în finala Cupei României

Oltenii au moralul la cote maxime după ce, în weekend, au revenit pe primul loc în Superligă. Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în Bănie în fața celor de la Rapid și este principala favorită la câștigarea campionatului. U Cluj, principala contracandidată, a pierdut la București cu Dinamo.

Oltenii nu se mulțumesc însă doar cu titlul. Suporterii visează la event. , pe Arena Națională. Meciul se anunță unul de foc. Atmosfera va fi, fără doar și poate, una pe măsura așteptărilor.

Assad știe cum poate Universitatea Craiova să o elimine pe Dinamo din Cupa României

Assad a fost eroul oltenilor în weekend. a marcat unicul gol al meciului cu Rapid. Acesta speră ca echipa sa să facă un nou meci bun și să își asigure biletele pentru finala Cupei României Betano. Totuși, vârful formației din Bănie se așteaptă la un meci complicat cu Dinamo. El a dat de înțeles că planul este ca echipa sa să controleze jocul de la un capăt la altul.

„Va fi clar un meci dificil. Dinamo este o echipă bună și cred că suntem pregătiți. În toate meciurile jucate până acum, adversarii au avut o viață grea. Credem că atacă bine în profunzime. O să încercăm să controlăm jocul și să ne facem jocul. Atmosfera este una destul de bună. Venim după o victorie, dar trebuie să muncim în continuare și să ne concentrăm pe lucrurile pe care trebuie să le facem”, a declarat Assad în conferința de presă.