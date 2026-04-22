Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Eroul oltenilor din meciul cu Rapid l-a dat de gol pe Coelho înainte de duelul cu Dinamo din Cupă. Care este planul Universității Craiova pentru a ajunge în finală

Universitatea Craiova și Dinamo se duelază în semifinalele Cupei României Betano, pe Arena Națională. Ce a declarat Assad înaintea meciului decisiv. „O să încercăm să controlăm jocul”.
Alex Bodnariu
22.04.2026 | 19:49
ULTIMA ORĂ
Assad știe cum poate Universitatea Craiova să o elimine pe Dinamo din Cupa României. Foto: SportPictures
Joi seara, Universitatea Craiova va da piept cu Dinamo în semifinalele Cupei României Betano. Câștigătoarea va juca în marea finală cu U Cluj, formație care a obținut calificarea după ce a eliminat-o pe FC Argeș la loviturile de departajare. Assad, atacantul oltenilor, a prefațat întâlnirea de pe Arena Națională.

Dinamo – Universitatea Craiova, duel pentru un loc în finala Cupei României

Oltenii au moralul la cote maxime după ce, în weekend, au revenit pe primul loc în Superligă. Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 în Bănie în fața celor de la Rapid și este principala favorită la câștigarea campionatului. U Cluj, principala contracandidată, a pierdut la București cu Dinamo.

Oltenii nu se mulțumesc însă doar cu titlul. Suporterii visează la event. În semifinalele Cupei României Betano, Universitatea Craiova va juca joi seara cu Dinamo, pe Arena Națională. Meciul se anunță unul de foc. Atmosfera va fi, fără doar și poate, una pe măsura așteptărilor.

Assad știe cum poate Universitatea Craiova să o elimine pe Dinamo din Cupa României

Assad a fost eroul oltenilor în weekend. Atacantul din Palestina a marcat unicul gol al meciului cu Rapid. Acesta speră ca echipa sa să facă un nou meci bun și să își asigure biletele pentru finala Cupei României Betano. Totuși, vârful formației din Bănie se așteaptă la un meci complicat cu Dinamo. El a dat de înțeles că planul este ca echipa sa să controleze jocul de la un capăt la altul.

„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana...
Digi24.ro
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”

„Va fi clar un meci dificil. Dinamo este o echipă bună și cred că suntem pregătiți. În toate meciurile jucate până acum, adversarii au avut o viață grea. Credem că atacă bine în profunzime. O să încercăm să controlăm jocul și să ne facem jocul. Atmosfera este una destul de bună. Venim după o victorie, dar trebuie să muncim în continuare și să ne concentrăm pe lucrurile pe care trebuie să le facem”, a declarat Assad în conferința de presă.

Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au...
Digisport.ro
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Asociația Roma For Democracy a răbufnit după ce U Craiova – Dinamo se...
Fanatik
Asociația Roma For Democracy a răbufnit după ce U Craiova – Dinamo se dispută cu spectatori: ”Facem plângere penală. În alte țări suspendau 5 etape!”
Gheorghe Tadici candidează pentru al nouălea mandat în Consiliul de Administrație la FRH:...
Fanatik
Gheorghe Tadici candidează pentru al nouălea mandat în Consiliul de Administrație la FRH: „Handbalul românesc a fost sacrificat!” De ce îi susţine pe Sorin Dinu şi Ramona Farcău
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină...
Fanatik
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
