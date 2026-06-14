Sport

Eroul Qatarului din meciul cu Elveția, recompensat regește de stat! Ce va primi după ce a adus primul punct al asiaticilor la Cupa Mondială

Boualem Khoukhi a avut o contribuție decisivă la golul marcat de naționala Qatarului în prelungirile partidei cu Elveția, iar căpitanul va primi un bonus incredibil din partea statului asiatic.
Bogdan Mariș
14.06.2026 | 19:15
Eroul Qatarului din meciul cu Elvetia recompensat regeste de stat Ce va primi dupa ce a adus primul punct al asiaticilor la Cupa Mondiala
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Boualem Khoukhi (35 de ani) va primi un bonus uriaș după ce a contribuit la primul punct obținut de naționala Qatarului la Cupa Mondială. FOTO: Profimedia
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Naționala Qatarului a remizat cu Elveția, 1-1, în primul meci de la Cupa Mondială și a obținut primul punct din istoria turneelor finale, după ce a pierdut toate jocurile la ediția pe care a găzduit-o în 2022. Golul asiaticilor a sosit în minutul 90+4, iar fotbalistul creditat inițial cu reușita, Boualem Khoukhi (35 de ani), va primi un bonus uriaș.

Eroul Qatarului, recompensat cu 3 milioane de dolari și un Rolls Royce. FIFA i-a „furat” golul

Elveția a dominat clar meciul contra Qatarului și a deschis scorul în prima repriză printr-un penalty transformat de Breel Embolo, însă europenii nu au reușit să concretizeze ocaziile create, iar adversarii au dat lovitura spre final. În minutul 90+4, Homam Al Amin a centrat în careu din partea stângă, iar Boualem Khoukhi a deviat balonul spre poartă cu capul. Mingea a intrat în poartă și Qatarul a egalat, însă ultima atingere i-a aparținut fundașului elvețian Miro Muheim, iar FIFA a creditat reușita ca un autogol, „furându-i” gloria lui Khoukhi.

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Statul qatarez nu a ținut cont de acest aspect însă și i-a acordat un bonus substanțial experimentatului fundaș, care este și căpitanul naționalei. Acesta ar urma să primească un premiu de 3.000.000 de dolari, dar și un Rolls Royce Phantom, mașină care valorează între 500.000 și 575.000 de dolari. Remiza cu Elveția a fost primul punct obținut de naționala din Qatar la Cupa Mondială, iar următorul meci al asiaticilor în grupa B va fi contra țării gazdă Canada. Partida se va disputa pe 19 iunie, de la ora 01:00 în România.

Cine este Boualem Khoukhi

Născut în Algeria pe 9 iulie 1990, Boualem Khoukhi a început fotbalul în această țară, însă a sosit în Qatar în 2009, când a semnat cu Al Arabi. Fundașul a jucat de atunci doar în țara din Orientul Mijlociu, transferându-se în 2017 la Al Sadd, grupare pentru care evoluează și în acest moment. Începând din 2013, Khoukhi evoluează și pentru echipa națională a țării asiatice.

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Deși a fost convocat în 2010 la naționala U23 a Algeriei și a declarat că nu își dorește să fie naturalizat, fundașul a primit mai apoi cetățenia qatareză, în primă fază pentru a nu mai fi considerat jucător extracomunitar la echipa de club. Până la urmă, Khoukhi a acceptat convocarea la naționala Qatarului și a strâns până în acest moment 130 de selecții, reușind să marcheze și 21 de goluri. Fundașul a cucerit de două ori Cupa Asiei alături de Qatar, în 2019 și 2023, și a făcut parte din lot la Copa America în 2019 și la Cupa Mondială organizată de țara asiatică în 2022.

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