Eroul Universității Craiova nu are dubii după 1-0 cu FC Argeș: „Merităm să fim campioni!”. Ce a declarat Nicușor Bancu

Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș spre titlu după ce a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 în etapa a 6-a a play-off-ului din Superliga. Samuel Teles (29 de ani) a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 10, cu un șut plasat după un corner executat de Anzor Mekvabishvili. Fotbalistul portughez și căpitanul Craiovei, Nicușor Bancu (33 de ani) au reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat eroul Craiovei după 1-0 cu FC Argeș

După ce a înscris golul de 3 puncte în duelul de la Mioveni, Samuel Teles a fost extrem de încrezător cu privire la șansele oltenilor la titlu. „Sunt foarte fericit, e foarte greu să câștigi meciuri de genul. Sunt bucuros că am marcat, dar a fost un efort de echipă. Sunt foarte fericit, colegii mei sunt fantastici, sunt foarte mândru să fiu aici. Da, merităm să fim campioni, dar am arătat asta și în alte meciuri.

Mai avem patru meciuri, muncim și cred că putem să obținem ceva. Întotdeauna putem să fim și mai buni, am mai avut trei ocazii să marchez, mereu e loc de mai bine. Am văzut meciurile, sunt echipe foarte bune în România și este foarte greu să câștigi campionatul”, a afirmat lusitanul, conform . Patronul Universității Craiova, .

Nicușor Bancu, concluzie clară după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FC Argeș cu 1-0

Partida de la Mioveni nu a fost una spectaculoasă, aspect subliniat și de Nicușor Bancu, care a afirmat însă că rezultatul e tot ce contează în acest final de sezon, în care . „Trei puncte uriașe! Mai ales că e foarte greu să câștigi aici, cu pressingul pe care-l fac ei, dar și pe un teren care este mai mic față de al nostru, de la Craiova.

Dar, am arătat că putem juca și un altfel de fotbal. În afară de golul lui Teles, am mai avut ocazii importante. Matei, eu, apoi iar Teles în repriza a doua. Puteam face 2-0, dar nu a fost să fie. Important este că nu am primit gol. Arătăm destul de bine. Până la urmă, nu contează jocul, ci punctele.

Deoarece, la final, contează să fii campion, nu cum ai jucat. Ne-am apărat bine, am atacat când a trebuit și e bine că s-a terminat așa. Nu ne-a ieșit jocul, a contat și terenul greu, dar importante sunt punctele. Suntem pe primul loc, mai sunt patru etape, iar meciul cu Dinamo e foarte important”, a spus experimentatul fundaș la finalul întâlnirii.

