Eroul Universității Craiova nu are dubii după 1-0 cu FC Argeș: „Merităm să fim campioni!”. Ce a declarat Nicușor Bancu

Marcatorul Samuel Teles și căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, au reacționat după ce gruparea din Bănie a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 în etapa a 6-a a play-off-ului.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
27.04.2026 | 23:28
Eroul Universitatii Craiova nu are dubii dupa 10 cu FC Arges Meritam sa fim campioni Ce a declarat Nicusor Bancu
Samuel Teles (29 de ani) și Nicușor Bancu (33 de ani) au reacționat la finalul partidei FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1. FOTO: Sport Pictures
Universitatea Craiova a făcut un pas uriaș spre titlu după ce a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 în etapa a 6-a a play-off-ului din Superliga. Samuel Teles (29 de ani) a marcat unicul gol al întâlnirii în minutul 10, cu un șut plasat după un corner executat de Anzor Mekvabishvili. Fotbalistul portughez și căpitanul Craiovei, Nicușor Bancu (33 de ani) au reacționat la finalul întâlnirii.

Ce a declarat eroul Craiovei după 1-0 cu FC Argeș

După ce a înscris golul de 3 puncte în duelul de la Mioveni, Samuel Teles a fost extrem de încrezător cu privire la șansele oltenilor la titlu. „Sunt foarte fericit, e foarte greu să câștigi meciuri de genul. Sunt bucuros că am marcat, dar a fost un efort de echipă. Sunt foarte fericit, colegii mei sunt fantastici, sunt foarte mândru să fiu aici. Da, merităm să fim campioni, dar am arătat asta și în alte meciuri.

Mai avem patru meciuri, muncim și cred că putem să obținem ceva. Întotdeauna putem să fim și mai buni, am mai avut trei ocazii să marchez, mereu e loc de mai bine. Am văzut meciurile, sunt echipe foarte bune în România și este foarte greu să câștigi campionatul”, a afirmat lusitanul, conform Digi Sport. Patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a fost prezent pe arena din Mioveni și a sărbătorit la final succesul obținut de olteni.

Nicușor Bancu, concluzie clară după ce Universitatea Craiova a învins-o pe FC Argeș cu 1-0

Partida de la Mioveni nu a fost una spectaculoasă, aspect subliniat și de Nicușor Bancu, care a afirmat însă că rezultatul e tot ce contează în acest final de sezon, în care gruparea din Bănie luptă pentru titlu. „Trei puncte uriașe! Mai ales că e foarte greu să câștigi aici, cu pressingul pe care-l fac ei, dar și pe un teren care este mai mic față de al nostru, de la Craiova.

Dar, am arătat că putem juca și un altfel de fotbal. În afară de golul lui Teles, am mai avut ocazii importante. Matei, eu, apoi iar Teles în repriza a doua. Puteam face 2-0, dar nu a fost să fie. Important este că nu am primit gol. Arătăm destul de bine. Până la urmă, nu contează jocul, ci punctele.

Deoarece, la final, contează să fii campion, nu cum ai jucat. Ne-am apărat bine, am atacat când a trebuit și e bine că s-a terminat așa. Nu ne-a ieșit jocul, a contat și terenul greu, dar importante sunt punctele. Suntem pe primul loc, mai sunt patru etape, iar meciul cu Dinamo e foarte important”, a spus experimentatul fundaș la finalul întâlnirii.

Declarații Samuel Teles după FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!