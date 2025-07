Eroul Universității Craiova, reacție spumoasă după hattrick-ul cu Sarajevo: ”Nu am nicio idee cum am marcat”

Atacantul palestinian a reușit un hattrick în meciul retur Universitatea Craiova – Sarajevo 4-0 și este fără doar și poate eroul Băniei, după ce .

ADVERTISEMENT

Assad Al-Hamlawi, eroul Universității Craiova la returul cu Sarajevo

Assad Al-Hamlawi a deschis scorul cu o execuție fantastică din foarfecă, dar la finalul partidei de pe Ion Oblemenco a explicat că nu își aduce aminte prea multe despre acea reușită și abia așteaptă să revadă execuția.

”E o seară, într-adevăr, foarte bună! În prima repriză am fost aproape de gol, dar nu îndeajuns de mult. Am presat jocul, dar ne-au lipsit micile de detalii. În repriza secundă am arătat că suntem echipa mai bună. Am arătat că avem foame de goluri și de victorie!

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ce ne poți spune despre primul gol?) Nu am nicio idee cum am marcat primul gol! Am văzut balonul în fața mea și am șutat. Trebuie să revăd totul, pentru a-mi aminti cum am marcat. Au fost foarte multe emoții astăzi”, a declarat Al-Hamlawi, conform .

Cum a întors Craiova soarta calificării

Fotbalistul palestinian consideră că repriza secundă foarte bună a Universității Craiova a venit și pe fondul oboselii adversarului și a ținut să le mulțumească coechipierilor pentru că l-au ajutat să înscrie trei goluri.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Ce s-a întâmplat la pauză?) Am avut energie mai multă decât ei. I-am presat foarte mult și au cedat în partea a doua a jocului. Am fost cu un pas înaintea lor, la fiecare fază. M-a ajutat foarte mult echipa să înscriu aceste goluri. Fără ei nu aș fi reușit”, a spus Assad Al-Hamlawi.

ADVERTISEMENT

Este al doilea meci consecutiv în care atacantul palestinian o salvează pe Universitatea Craiova. În weekend, el , când oaspeții conduceau cu 1-0.