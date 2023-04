Esbjerg – CSM București se joacă acum în turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Danezele au preluat conducerea. Video

Esbjerg - CSM București LIVE stream ora 17:00 în turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele vor în Final Four!. CSM doreşte revanşa după ce a fost eliminată anul trecut de daneze tot în sferturi la un gol diferenţă. Foto sport.pictures.eu.

Meciul Esbjerg – CSM București are loc duminică, 30 aprilie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul manșei tur a sferturilor de finală din Liga Campionilor la handbal feminin. Echipa pregătită de Adi Vasile a ratat în ultima etapă a celei de-a doua faze pe grupe, pierzând la Ljubljana, cu Krim, locul 1 și terminând pe poziția secundă va întâlni în dublă manșă pe danezele de la Esbjerg. Dacă ar fi câștigat grupa în sferturi am fi avut o dublă românească, CSM – Rapid și una dintre cele două ar fi dus sigur România în Final Four!

Unde se joacă meciul Esbjerg – CSM București

Întâlnirea Esbjerg – CSM București se dispută duminică, 30 aprilie, de la ora 17:00 în Blue Water Dokken, arena de 2549 de locuri din localitatea daneză, construită în 1968 și remodernizată în 2012. La meciurile de acasă Esbjerg are parte de o susținere atipică tipului de comportament mai glacial al nordicilor, sala fiind mai mareu plină și suporterii creând o atmosferă electrizantă, care pune presiune pe echipa adversă.

Vor fi însă și fani ai echipei bucureștene, proveniți, pe de o parte, din rândul românilor stabiliți sau aflați la muncă în Danemarca dar cel puțin 50 de persoane vor face deplasarea și de la București, așa încât Cristina Neagu și colegele ei vor avea parte, într-o oarecare măsură, de un suport din tribună, chiar dacă nu la nivelul echipei daneze.

Cine transmite la TV partida Esbjerg – CSM București

Partida Esbjerg – e joacă duminică, 30 aprilie, de la ora 17:00, în Blue Water Dokken din Esbjerg, în turul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin și va fi transmisă în direct pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 4, Orange Sport 3 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Antrenorul echipei devenită recent campioană a României, Adi Vasile, recunoștea dificultatea dublei cu echipa daneză, dar spune că echipa sa este foarte bine pregătită și montată psihic pentru a putea obține calificarea în Final Four-ul de la Budapesta, acolo unde în 2015 se încorona absolut neașteptat regina Europei. CSM vine și cu moralul ridicat de faptul că a reușit să revinâ în fruntea hadbalulului românesc după ce mai întâi HCM Râmnicu – Vâlcea și apoi Rapid s-au dovedit cele mai bune.

Cine este Esbjerg, adversara lui CSM București în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin

Team Esbjerg, adversara lui CSM Bucureşti în sferturile de finală a Ligii Campionilor la handbal feminin, este vicecampioana din ultima ediţie în Danemarca. Clubul fondat în 1991, are în palmares trei titluri, în 2016, 2019 şi 2020 şi două Cupe. A jucat şi a pierdut două finale de Cupa EHF iar în Liga Campionilor a ajuns în Final Four la ultima ediţie.

Antrenorul Jesper Jansen are la dispoziţie un lot care reprezintă un foarte puternic mixt între jucătoare daneze şi norvegiene. Marea lovitură dată în vară de Esbjerg a fost aducerea legendarei Nora Mork, norvegianca, faţă de perioada CSM Bucureşti, când a stat 95 la sută din perioada contractului accidentată, având evoluţii foarte bune. O jucătoare este însărcinată şi s-a oprit din activitate: portarul german Dinah Eckerle iar alta, Michala Moller, este accidentată.

Cote la pariuri la jocul Esbjerg – CSM Bucureşti

Poate un pic ciudat dar casele de pariuri aproape că nu dau şanse celor de la CSM Bucureşti în acest prim meci din Danemarca. Esbjerg are cotă destul de mică la victorie, 1,45 iar bucureşetencele au o cotă foarte mare, 4,00 la victorie şi la fel de mare la şansă dublă X2, 2,70.

Cele două echipe s- au întâlnit frecvent din 2017 încoace, mai precis anul cu excepţia lui 2018. CSM are cinci victorii, Esbjerg a reuşit trei succese şi mai avem două rezultate de egalitate.