Mama Asianei Peng, dezlănţuită: “Anamaria Prodan a uitat, probabil, că a despărțit și ea o familie în urmă cu 13 ani!” Exclusiv

Mama Asianei Peng a vorbit într-un amplu interviu acordat FANATIK despre legătura sentimentală dintre fiica ei și Luca Reghecampf, dar și despre , femeia care îl va face pentru a treia oară tată.

Silvana Peng, mama Asianei și a lui Răzvan, a declarat că intenționează să își deschidă în curând o firmă împreună cu copiii ei, deja implicați într-o afacere împreună cu Corina Caciuc, actuala iubită a lui Laurențiu Reghecampf.

”Eu am deja o firmă de turism care se ocupă cu venitul turiștilor din China în România, așa am zis eu că îmi promovez țara. Doar că în ultimii doi ani, din cauza pandemiei, activitatea firmei s-a redus până aproape de zero”, a declarat Silvana Peng pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Silvana are o firmă de turism care aduce turiști din China în România

Căsătorită de 26 de ani, Silvana Peng mărturisește că ar face orice pentru copiii ei, tocmai de aceea în 2015, pe vremea când aceasta se afla la lotul național coordonat pe atunci de Octavian Bellu și Mariana Bitang.

”Pentru copilul tău ai responsabilități până când închizi ochii. Eu, pentu copiii mei, m-am mutat din Caransebeș în Deva, iar din Deva m-am mutat la Corbeanca, la 25 kilometri de Izvorani. Mi-am dat demisia din dăscălime, pentru că la Deva eram profesoară și tot așa.

ADVERTISEMENT

Legat de copii, nu cred că-n viața asta ține doar de a-i face și după ce i-ai călăuzit un timp nu mai contează nimic. Eu cred că orice om, pe lângă bani, simte nevoia de iubire, de a împărtăși reciproc unele lucruri cu cei dragi, eu așa văd lucrurile”, a completat Silvana Peng.

Mama Asianei Peng despre Anamaria Prodan: ”Cred că fuge, îi e frică tare, o simt, îi e frică, vă spun eu!”

Temându-se de faptul că să profite de numele copiilor ei în firma în care aceștia lucrează împreună, Silvana a avertizat-o pe Corina Caciuc să renunțe la orice planuri în acest sens, dacă își dorește un raport civilizat cu familia Peng.

ADVERTISEMENT

La întrebarea ”Ați vorbit până acum cu Anamaria Prodan?”, Silvana Peng a declarat pentru FANATIK că are impresia că sexy-impresara încearcă să o evite, enumerând apoi și motivele pentru care crede acest lucru.

”Cred că fuge, îi e frică tare, o simt, îi e frică, vă spun eu. Îi e frică tare să-și asume, fiindcă ea veșnic aruncă cu noroi, ”amantele, femeile” și așa mai departe. Eu citind mereu că Asiana este asociată cu această Caciuc, ”prieteniile, același oraș, una-i gimnastă, una nu știu ce e”, am ajuns să cred că madame Prodan sau Tănase, cum o cheamă acum, confundă niște lucruri.

ADVERTISEMENT

Silvana Peng despre Anamaria Prodan: ”Frumoasele escorte, printre care se numără și ea în urmă cu 13 ani!”

Totuși, ar trebui, nu știu cum să zic, să aibă mai multă atenție în exprimare, poate o condamn degeaba pe doamna Prodan, poate ea se referă la altceva și am înțeles eu greșit, e posibil să se întâmple și așa ceva”, a spus mama Asianei Peng.

Apoi, Silvana Peng a făcut și o analogie între Anamaria Prodan, în acte încă soția lui Laurențiu Reghecampf, și

ADVERTISEMENT

”Mi-aș dori ca dânsa să facă distincție între gimnasta României, Asiana Peng, și frumoasele escorte, printre care se numără și ea în urmă cu 13 ani. Da, dânsa, în urmă cu 13 ani, era pe post de Caciuc. A uitat probabil că a despărțit o familie!”, a conchis Silvana Peng pentru FANATIK.

Cum a reacționat Anamaria Prodan după declarațiile mamei Asianei despre familia lui Reghecampf: ”Felicitări, doamna Silvana PENG!”

Duminică, 17 ianuarie, , Anamaria Prodan a reacționat, scriind inițial următoarele rânduri: ”Felicitări doamna Silvana PENG! Amanta Caciuc și Cambridge/mama mea ce afaceristă și ce afacerist gură de aur și limbă de aur”.

Apoi, într-o postare amplu dezvoltată pe Instagram, în care comentează și reacția lui Laurențiu Reghecampf la adresa Silvanei Peng, Anamaria Prodan a vorbit din nou despre actualul antrenor al Universității Craiova, criticând acțiunile acestuia legate de familie.

”Săracul Reghe, ne este foarte mila de el, dar nu-l putem ajuta mai mult decât am făcut-o! Omul nu poate sa si asume faptul ca amanta are un trecut mai zbuciumat. Omul încearcă sa arunce pe mine si pe copii mizeria lui. NU O CUNOSC PE DOAMNA PENG SI NU AM VORBIT VREODATA IN VIAȚA MEA CU DANSA! Din aceste declarații se vede disperarea unui “ bărbat“ când realizează ca se strânge latul la par! LUCA, băiatul nostru, a locuit in casa doamnei PENG TOATĂ VARA. IN TIMP CE TATAL LUI REGHE SE DESTRĂBĂLA CU Amanta … nici capul nu-l durea de Baiat!

Când nu era la doamna PENG acasa, era la mine acasa cu iubita Asiana, la Snagov. Reghe era tot dispărut din peisaj. Acum …din ce am citit si eu in ziare, se pare ca s-a întâmplat ceva in familie … habar nu am ce reghe a Fost doborât de rusine data de doamna Silvana. Ca sa dai asemenea mesaj, sa postezi asemenea poza când cuscra ta, doamna PENG, este suparata si înfricoșată de tine si de acțiunile tale (asocierea copiilor doamnei PENG cu amanta caciuc) denota Nebunie!

Sa asmuti practic o fetița împotriva propriei mame, sa postezi ostentativ poza cu Asiana cand mama ei e suparata, sa insinuezi ca soția ta are ceva de a face cu povestea asta … este tot Nebunie. Ca “bărbat si tata” ai datoria, mai Reghe, sa împaci mama cu fiica nu sa insinuezi si sa mimezi dragostea … căci ferească Dumnezeu … la tine nu contează vârsta … respect fata de cuscra ta nu ai, fata de familia Asianei nu ai, fata de familia ta nu ai, fata de copiii tai nu ai!!! Dar! Ești supărat si Iti ameninți prietenii, Soția ca ii trimiți la închisoare pe toți ca te ajuta fratii Cherciu ( habar nu am cine-s ei sau dacă s ar bagă in mizeriile Tale)”, a scris duminică Anamaria Prodan, pe Instagram.