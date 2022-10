Escroaca a cărei poveste a devenit serial Netflix a ieșit din închisoare. Ce planuri are Anna Sorokin

Falsa moștenitoare germană, rusoaica Anna Sorokin, profită la maximum de perioada de arest la domiciliu și a și fost subiectul unei ședințe foto organizată în apartamentul din Manhattan unde se află și unde va rămâne în timp ce luptă pentru a evita deportarea.

Escroaca a cărei poveste a devenit serial Netflix a ieșit din închisoare

Escroaca, în vârstă de 31 de ani, care s-a dat drept Anna Delvey, a petrecut ultimele 18 luni în custodia ICE (agenția federală americană pentru imigrare și aplicare a legislației vamale) într-o închisoare din nordul statului New York, până când a fost eliberată vineri seara târziu.

Anna Sorokin a fost condamnată în 2019 la 4 până la 12 ani de închisoare pentru că a escrocat 275.000 de dolari de la bănci, hoteluri și elita newyorkeză pentru a-și finanța stilul de viață de lux. A executat puțin peste 4 ani de închisoare înainte de a fi eliberată și ulterior arestată de ICE, 6 luni mai târziu.

Ea poartă acum o la gleznă și este limitată la noua ei casă din East Village.

La scurt timp după ce Sorokin a ajuns la apartamentul ei, cetățeana germană născută în Uniunea Sovietică a acordat un interviu publicației și a împărtășit cum se simte.

”Sunt foarte fericită. Nimic nu era garantat”, a început ea. ”Au refuzat eliberarea pe cauțiune înainte. A fost un exercițiu de perseverență. Atât de mulți avocați specializați în imigrație mi-au spus că voi fi deportată pe Marte înainte de a fi eliberată în New York. Și a trebuit doar să găsesc persoana care să se alinieze cu viziunea mea, să nu accepte un ‘nu’ ca răspuns și să facă să se întâmple (eliberarea n.r.).”

În apartamentul cu un dormitor care i-a fost găsit de avocatul ei, a spus Sorokin, se află mobilă sărăcăcioasă și câțiva saci de gunoi, în care se aflau documentele ei de imigrare.

”Aș fi putut pleca, dar am ales să nu o fac pentru că încerc să repar ceea ce am făcut greșit”, a spus ea. ”Am atât de multă istorie în New York și am simțit că, dacă aș fi fost în Europa, aș fi fugit de ceva. Dar dacă închisoarea nu dovedește că oamenii se înșeală, atunci ce o va face?.”

Ce planuri are Anna Sorokin?

Întrebată de The Times ce urmează, Sorokin a exclamat: ”Nu știu. Va trebui să fac atât de multe lucruri. Sunt foarte entuziasmată acum, așa că îmi este destul de greu să dorm. Adică, băieți, tocmai am ieșit literalmente din închisoare!”

Iar sâmbătă, Sorokin părea deja că lucrează la planurile sale de viitor – cu în apartamentul ei din East Village. Ea a fost văzută pozând la una dintre ferestre, în timp ce fotografii s-au cocoțat pe o scară de incendiu pentru a obține unghiul potrivit. Alte fotografii au arătat-o pe tânără sus pe acoperiș, privind în jos la newyorkezii de sub ea.

Avocații lui Sorokin au apelat cu succes miercuri la un judecător pentru a-i acorda eliberarea.

Judecătorul american pentru imigrație Charles Conroy a fost de acord cu aceasta, plasând-o în arest la domiciliu, deoarece “a demonstrat că este interesată să obțină un loc de muncă legitim în Statele Unite, activități care se vor confrunta cu un control public intens”.

Dar eliberarea a fost amânată, deoarece au fost făcute aranjamentele pentru plata cauțiunii.

Judecătorul Conroy a declarat că, deoarece Sorokin, în vârstă de 31 de ani, este cunoscută, îi va fi greu să zboare sub radar și să evite să fie detectată. ”Va trebui să respecte condițiile de eliberare impuse atât de Comisia de eliberare condiționată din statul New York, cât și de autoritățile de imigrare, ceea ce, combinat cu statutul său de figură publică, va face deosebit de dificil pentru ea să evite detectarea.

Din toate aceste motive, Curtea consideră că riscul de fugă [al lui Sorokin] este suficient de scăzut”, a precizat acesta în hotărârea sa.

Sorokin vrea să rămână în SUA

John Sandweg, avocatul lui Sorokin specializat în probleme de imigrație, a declarat: “Detenția pentru imigranți trebuie să fie rezervată pentru cei care reprezintă un pericol pentru societate sau un risc de fugă imposibil de gestionat. Suntem mulțumiți că, după 17 luni de detenție pentru imigranți, și la ani după ce și-a terminat pedeapsa cu închisoarea, instanța a recunoscut că o astfel de detenție nu mai este potrivită pentru Anna”.

”Să nu credeți că e complet liberă”, a adăugat Sandweg. ”Ea va continua să se confrunte cu proceduri de deportare, iar eliberarea ei va fi monitorizată îndeaproape de către guvern. Cu toate acestea, așa cum a constatat instanța, continuarea detenției nu era necesară.”

Anna Sorokin vrea să rămână în SUA, în ciuda faptului că nu are viză. Ea este originară din Rusia, dar are legături și cu Germania. Se pare că tatăl ei este un fost șofer de camion din Rusia, care conduce o afacere de încălzire și răcire în Germania și care a sprijinit-o ani de zile. Ea a plecat de acasă pentru un stagiu la Paris la revista Purple, apoi s-a mutat la New York în 2014.

Sorokin s-a ținut ocupată în spatele gratiilor cu multiple interviuri în presă și podcasturi. Ea și-a scos la licitație schițele din închisoare și a scris, de asemenea, poezii.

Luna trecută, ea în care s-a plâns că sistemul de imigrație din SUA este stricat, spunând că a petrecut 18 luni “naufragiind în groapa de gunoi a sistemului de imigrație din America”.

”Odată ce te afli în custodia ICE, ceea ce se întâmplă în continuare este lăsat în întregime la latitudinea ICE. Caracterul tulburător de arbitrar al sistemului civil de detenție a imigranților permite ca imigranții să fie reținuți pe termen nelimitat fără ca un judecător să verifice vreodată dacă o cauțiune sau monitorizarea electronică este o alternativă adecvată la detenție.

Închisoarea în care mă aflu este renumită pentru problema deficitului de personal. Pentru a ajuta la atenuarea acestei probleme, numai în ultimele săptămâni, 61 de imigranți au fost scoși din această unitate fără preaviz și transferați într-o unitate din Mississippi, unde ICE îi poate ține la un cost mai mic.

Acum, acești deținuți se află departe de sistemele lor locale de sprijin, de prieteni sau de cei dragi, iar cei care au fost suficient de norocoși să aibă avocați au fost privați de posibilitatea de a comunica cu ei cu ușurință și în persoană. Audierile ținute la distanță nu sunt oportune pentru ca inculpații să se consulte cu avocații lor în timpul procedurii”, a mai scris ea.