„Escroc de meserie!”. Gigi Becali, reacție furibundă la adresa arbitrului Iulian Călin după U Cluj – FCSB 1-0

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Gigi Becali a erupt la adresa arbitrului Iulian Călin. Patronul de la FCSB i-a sugerat „centralului” să renunțe la arbitraj pentru că a gestionat fazele greșit și în defavoarea echipei „roș-albastre”.

Gigi Becali, dur cu Iulian Călin: „Bă, nenorocitule, lasă-te!”

. Roș-albaștrii au irosit șansa de a se ocupa de locurile fruntașe și au ieșit din zona play-off-ului. În prezent, ocupă locul 7, cu doar 21 de puncte adunate. Pe poziția a șasea, . Pe lângă înfrângere, pe Gigi Becali l-a deranjat și maniera de arbitraj a lui Iulian Călin. Omul de afaceri a precizat că arbitrul a gestionat toate fazele, inclusiv cele fără miză, de la mijlocul terenului, în favoarea lui U Cluj. Mai mult, pentru că fluiera la orice intervenție pe care o aveau fotbaliștii de la FCSB, Becali i-a sugerat lui Iulian Călin să se retragă din arbitraj, pentru că nu judecă, în viziunea sa, corect fazele.

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„Nu sunt lucruri grave de arbitraj, dar s-a văzut intenția. Galben la Muhar. O fază la mijlocul terenului cu Mendy, nici nu l-a atins. Ce faci, mă? La noi, imediat, galben. La Drăguș nu știu dacă se dădea 11m, dar a fost contact, îl atinge de două ori, el cade pentru că îl atinge. Îl împinge cu mâna și îl atinge și la picior. Nu zic că vreau 11 metri, dar cum să dai galben? Cât să fii de nenorocit, dacă oricum ai prelungit numai cu 5 minute, lasă faza să curgă. Trebuia să dea 7-8 minute. Nici la cel mai idiot arbitraj nu am văzut, să fie mingea la 16 metri și să oprească meciul. Escroc! Dacă nu era arbitru, era escroc de meserie.

De ce să atragi atenția, când trebuia să dea 8 minute și a dat 5? De ce a dat 5? Îl știu eu pe omul ăsta, așa ne-a făcut tot timpul. Este din Giulești cred că. Se vede pe el că e din Giulești. Cum să faci, bă, așa? Îl vezi că nu atinge și dai fault. La noi nu era nimic, la ei, imediat, cum îi atingea.Bă, nenorocitule, te vedem! Nu ai voie să faci așa. Dacă nu vezi, du-te acasă!

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Nu tendențios, dar e un arbitraj împotriva noastră. Omul e împotriva noastră. Are o răutate și ciupește. Du-te, tată, acasă! Ia-ți ochelari, cum să faci așa ceva? Nu din cauza lui am pierdut. Chiar dacă îl câștigam, tot mă luam de el. Un om, când e pornit, dracii îl pun ca să greșească și aiurea, să se vadă mizeria din capul lui. Este întunecarea minții. Nu zic că e 11 metri, dar nu să îi dai galben lui Drăguș. Când ești hoț, mintea se întunecă și nu știi cum să faci. Călin nu știe de capul lui, de ce să îl pui la meciul ăsta? Ei cunosc care sunt rapidiști, dinamoviști, steliști. Pe ăsta îl știu că probabil e rapidist”, a declarat Gigi Becali, în direct la .

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Gigi Becali l-a distrus și pe Kyros Vassaras: „Să mă reclame pe mine un maimuțoi!?”

Tot legat de arbitraj, lui Gigi Becali i s-a reamintit că Kyros Vassaras l-a reclamat la Comisia Centrală pentru niște declarații tendențioase pe care le-a făcut la adresa sa. Doar că, patronul de la FCSB nu s-a lăsat intimidat de decizia șefului CCA și i-a oferit o nouă serie de jigniri. „Ăla, Feșnic, el tot așa era. Când a greșit atunci cu Rapidul, l-am făcut praf, l-am jignit în toate felurile. I-a dat telefon lui Vali, a spus: ‘Vă rog frumos, spuneți-i să mă ierte, am greșit’. Putea să facă reclamație la comisii, dar a avut bunul simț să-și ceară scuze. Dar ăsta nici nu știe ce sunt scuzele.

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(n.r. Comisia Centrală, Vassaras, v-a reclamat recent pentru anumite declarații) Ce să mă reclame pe mine un maimuțoi? Du-te, mă, cu papagalii tăi, mă interesează pe mine de ei? Kovacs, după ce că face numai mizerii, mai și reclamă, vai de capul lui. Își dai seama ce obrăznicie au? Măcar Feșnic a recunoscut că a greșit. Kovacs să se ducă la șapte comisii. Kovacs de ce nu greșește în Champions League?”, a mai spus Gigi Becali.