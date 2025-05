Escrocherii cu bijuterii la o casă de amanet din Capitală. Prejudiciul creat de trei angajate este uriaș

O fraudă de aproape 2 milioane de lei a fost descoperită la o casă de amanet din București. Trei angajate, cu vârste cuprinse între 44 și 50 de ani, au întocmit contracte false pentru a vinde gablonțuri drept aur adevărat și au vândut bijuterii fără să emită bon.

Percheziții la angajatele unei case de amanet din Capitală

Două femei ar fi făcut 268 de în care bijuterii fără valoarea erau vândute drept . A treia femeie implicată ar fi vândut, de-a lungul timpului, aur adevărat fără să emită bon fiscal, astfel că prejudiciul total este de aproape 2 milioane de lei.

În acest caz, polițiștii bucureșteni au făcut percheziții într-un dosar penal deschis pentru delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Infracțiunile comise de cele două au avut loc în perioada 2022-2024.

Astfel, s-a descoperit că s-a furat din gestiunea societății comerciale aproximativ 1.800.000 de lei. Cea care vindea aur fără bon sau documente justificative, undeva la peste 1.250 de grame, și-ar fi însușit, în intervalul 2017-2023, circa 300.000 de lei. Împreună cu femeile de 44, 49 și 50 de ani, mai sunt audiate alte șapte persoane, având calitatea de martori.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat faptul că, în perioada 2022 -2024, două femei, în calitate de amanetari ai unei societăți comerciale, ar fi sustras din gestiunea societății aproximativ 1.800.000 de lei, prin încheierea unor contracte fictive, în care consemnau amanetarea unor bijuterii din aur, care în realitate erau gablonțuri din metal comun.

Probatoriul administrat a relevat faptul că aceste gablonțuri le-ar fi fost furnizate de către o a treia femeie, în calitate de gestionar, care și-ar fi însușit, în perioada 2017 – 2023, aproximativ 300.000 de lei, prin vânzarea a peste 1.250 grame bijuterii din aur, din gestiunea societății, pentru care nu a întocmit bonuri fiscale sau alte documente justificative”, a transmis poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice- Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată (268 de acte materiale).