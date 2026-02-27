News

Escrocii migrează pe Telegram. Aplicația a devenit a doua sursă de fraude în România

Datele Revolut arată că 21% dintre fraudele globale au fost intermediate prin Telegram, în timp ce în România cele mai frecvente sunt escrocheriile la cumpărături și ofertele false de locuri de muncă.
Daniel Spătaru
27.02.2026 | 12:47
Escrocii migreaza pe Telegram Aplicatia a devenit a doua sursa de fraude in Romania
60% dintre cazurile de fraudă raportate în România sunt legate de scam-uri de cumpărături Foto: colaj Fanatik
Aplicaţia de mesagerie Telegram a fost anul trecut sursa cu cea mai rapidă creştere a cazurilor de fraudă prin plăţi push autorizate (APP), după cum relevă cel mai recent raport Revolut privind securitatea consumatorilor și infracțiunile financiare.

Cea mai răspândită amenințare pentru clienții români au fost scam-urile de cumpărături

Fraudele de tip APP implică situații în care o persoană este păcălită să trimită voluntar bani către un cont pe care îl consideră legitim, dar care aparține, în realitate, unui escroc. Raportul Revolut arată că numărul cazurilor de fraudă prin intermediul Telegram a crescut cu 233% la nivel global față de 2024.

Referitor la România, datele arată că 20% dintre escrocheriile raportate în 2025 au provenit din Facebook, toate platformele Meta cumulând aproape jumătate din totalul escrocheriilor provenite de pe rețelele de socializare. Telegram se află pe locul al doilea în acest top, cu 19%. Cea mai răspândită amenințare pentru clienții români au fost scam-urile de cumpărături (un cumpărător este păcălit să plătească pentru un bun sau un serviciu care este fals, inexistent sau care nu a fost niciodată destinat a fi trimis), acestea reprezentând 60% din totalul cazurilor raportate. Pe locul al doilea s-au situat escrocheriile legate de locurile de muncă, cu o proporţie de 15%, urmate de escrocheriile legate de investiții (7%).

O cincime din fraudele globale au fost făcute prin Telegram

„Creșterea rapidă a escrocheriilor provenite de pe Telegram arată cât de repede se adaptează tacticile de criminalitate financiară. Revolut procesează miliarde de date pentru a fi în avangarda luptei împotriva fraudelor, dar ecosistemul digital este la fel de puternic precum cea mai slabă verigă a sa. Avem nevoie ca platformele de socializare și de mesagerie să își intensifice activitatea. Protejarea utilizatorilor trebuie să fie o prioritate comună în întreaga industrie, inclusiv pentru platformele unde se nasc aceste fraude”, spune Woody Malouf, directorul Departamentului de prevenire a fraudelor financiare de la Revolut.

Fraudele prin intermediul Telegram au reprezentat o cincime din toate escrocheriile raportate la nivel global (21%). Deși consumatorii pot crede că platforme precum Telegram sunt sigure, datorită naturii lor criptate, confidenţialitatea şi criptarea sunt folosite ca instrumente şi de către escroci pentru a opera pe ascuns, departe de orice formă de supraveghere autorizată. Nivelul fraudelor provenite de pe TikTok rămâne relativ scăzut în comparație cu platformele mai consacrate, numărul cazurilor raportate de aplicație a crescut de șase ori între 2024 și 2025.

Revolut a lansat patru iniţiative pentru a preveni criminalitatea financiară

Cercetări recente au evidențiat că platformele de socializare sunt stimulate financiar pentru a găzdui astfel de conținut, iar studiul comandat de Revolut şi realizat de Juniper Research a confirmat că platformele de socializare au generat numai în 2025 aproximativ 4,4 miliarde de euro venituri din reclamele frauduloase care vizează utilizatorii europeni.

Aproape o treime din forța de muncă totală a Revolut lucrează în prevenirea criminalității financiare şi numai în ultimele şase luni compania a lansat patru inițiative noi pentru a combate aceste amenințări din ce în ce mai sofisticate. Între acestea se remarcă un chatbot bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a oferi clienților avertismente specifice privind riscul de fraudă, înainte ca tranzacția frauduloasă să se producă, sau Modul Stradă, care le permite utilizatorilor să seteze „Locații de încredere” pentru tranzacții și să aplice protecții suplimentare transferurilor care se pot realiza în afara acestor locații. De asemenea, funcția de apeluri din aplicație ajută utilizatorii să verifice instantaneu dacă sunt la telefon cu Revolut sau cu un escroc.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
