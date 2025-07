Eșec total pentru VOYO și Pro TV: 1,3 milioane euro ”pierdute” pe hârtie. Cum s-a încheiat urmărirea penală a ”piraților” care au transmis LASK – FCSB

Eșec usturător pentru VOYO și Pro TV în lupta împotriva platformelor pirat care au preluat ilegal transmisia partidei LASK Linz – FCSB din play-off-ul Europa League 2024-2025. Ce s-a întâmplat cu plângerea penală depusă de compania media împotriva deținătorilor unor stream-uri ilegale precum Gigisport TV sau Pirații TV.

Cum au vrut Voyo și Pro TV să pedepească ”pirații” care au retransmis ilegal meciul LASK – FCSB

În august 2024, Pro TV și VOYO anunțau că vor lua măsuri legale împotriva celor care au transmis ilegal , din dubla manșă care a dus echipa românească în grupele Europa League. Reprezentanții companiei care dețin cele două branduri au declarat că au sesizat poliția și că vinovații riscă pedepse cu închisoarea.

”Reprezentanții companiei PRO TV SRL au întocmit și depun toate documentele necesare la Poliție în vederea deschiderii anchetelor penale, a identificării și aducerii în fața justiției a tuturor celor care au preluat ilegal meciul LASK Linz – FCSB sau au contribuit la distribuirea stream-urilor ilegale, precum ‘GigisportTv’ ‘Ilinca Fotbaltv’, ‘Pirații Tv’, ‘Red Sport Plus’ și alții.

Proprietarii site-urilor și deținătorii conturilor social media monitorizate se vor confrunta atât cu acuzații penale, cât și cu solicitări de despăgubiri financiare considerabile.

În baza dovezilor pregătite de către companie, instanțele judecătorești pot decide condamnarea celor care au încălcat Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă”, anunțau cei de la Pro TV și VOYO prin intermediul unui .

Pro TV ar fi vrut despăgubiri de 1,3 milioane euro de la Gigisport și Pirații TV

FANATIK a aflat că, în urma pomposului anunț făcut de Pro TV, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au ajuns șase plângeri penale, reunite într-un singur dosar, cu numărul 9183/161/P/2024. Cel mai probabil, care au retransmis ilegal meciul FCSB-ului s-a vrut și un soi de lecție pentru cei care vor mai îndrăzni acest lucru pe viitor. Mai exact, cei de la VOYO și Pro TV au calculat un prejudiciu total de 1,3 milioane de euro, pentru distribuirea unor produse purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală.

Doar că lucrurile nu au mers deloc în direcția dorită de cei de la Pro TV și VOYO. Cercetările din acest dosar au durat doar câteva luni, după care Parchetul a dispus o măsură de renunțare la urmărirea penală. ”Verdictul” a reprezentat o adevărată lovitură pentru trustul media, care miza ca acest dosar să devină unul de referință. Drept urmare, Pro TV SRL a atacat în instanță decizia de renunțare la urmărirea penală, solicitând ca respectiva cauză să se întoarcă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru continuarea cercetării.

În cerere, avocații trustului de televiziune au criticat dur modul în care procurorul de caz a instrumentat acest dosar. Ei au susținut că în cauză nu s-au administrat probe și nu au fost citate părțile pentru audieri.

Nici procurorul nu s-a uitat la VOYO. Motivul pentru care Pro TV s-a enervat

”(…) solicită a se avea în vedere faptul că organele de urmărire penală nu au depus nici măcar un minim efort de a administra probe în prezenta cauză, încălcând atât principiul aflării adevărului, cât şi principiul rolului activ, raportat la aspectul că acestea sunt singurele în măsură să exercite acțiunea penală și să administreze probele.

Totodată, se arată că organele de urmărire penală nici măcar nu au parcurs procedura obligatorie privind audierea persoanei vătămate, prevăzută de art. 111 alin. 9 C.pr.pen., conform căruia ar trebui să fie audiată persoana vătămată fără întârzieri nejustificate dacă este prezentă la depunerea plângerii.

Mai mult, se învederează că prin ordonanţă i s-a pus în vedere intimatei că ar exista alte mijloace alternative de a rezolva aceste diferende privind site-urile care au promovat și încălcat drepturile Pro TV S.R.L., în sensul de a administra probele, deși nu este procedural, întrucât organul de urmărire penală se bazează strict pe persoana vătămată pentru administrarea probelor”, se arată într-o contestație depusă de Voyo și Pro TV la Judecătoria Sectorului 2.

Prea mulți bani cheltuiți de stat pentru o cauză ”măruntă”

Avocații Pro TV s-au arătat deranjați și de faptul că procurorul nu s-a deranjat să emită adrese către principalii provideri de internet pentru identificarea persoanelor care se aflau în spatele streamurilor ilegale.

”De altfel, se învederează că dacă aceste adrese ar fi emise de către PRO TV ar fi respinse deoarece nu au obligaţia de a răspunde la persoane private, ci doar la instituțiile statului, respectiv organelor de urmărire penală”, se mai arată în plângerea consultată de FANATIK.

În fine, reprezentanții trustului media nu au reușit nici să transfere dosarul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 la Parchetul General. În refuzul transmis, se arată că Parchetul de sector dispune de ”suficiente resurse” pentru a finaliza dosarul. Însă în ordonanța de renunțare la urmărirea penală se menționează exact acest argument, că resursele Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 sunt limitate și că acestea trebuie redirecționate către alte cauze mai importante.

Motivarea instanței contrazice argumentele VOYO și Pro TV: ”Nu există interes public în urmărirea faptelor”

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 2 au respins contestația Pro TV și au confirmat soluția de confirmarea a urmăririi penale a Parchetului, ceea ce a pus capăt că visul șefilor trustului de a-i pedepsi pe ”pirații” care au retransmis ilegal meciul FCSB-ului. Cu atât mai mult cu cât decizia instanței este definitivă.

”Judecătorul apreciază că, în mod corect s-a reţinut de către procurorul de caz că nu există un interes public în urmărirea faptelor menţionate anterior, luând în considerare limitele de pedeapsă ale acestora, conţinutul faptelor, împrejurările concrete de săvârşire a acestora, modul şi mijloacele de săvârşire, dar și urmările produse şi starea de pericol socială creată.

În acest sens, are în vedere faptul că nu s-a adus o atingere semnificativă valorii sociale protejate de lege, având în vedere împrejurările de fapt ale cauzei, ținând cont de faptul că suma pretinsă de partea civilă cu titlu de prejudiciu nu este certă, iar continuarea procesului penal, în componenta urmăririi penale și a judecății, ar determina doar o creştere a costurilor de procedură, nejustificate în raport cu gravitatea faptelor concrete cercetate în speţă, in condițiile în care partea civilă are posibilitatea de a-și valorifica pretențiile și pe cale civilă”, se arată în motivarea instanței.

Și Becali s-a enervat pe VOYO și Pro TV: ”Nu ai voie, ești obligat”

Decizia Pro Tv de a cumpăra drepturile pentru meciul dintre LASK Linz și FCSB și de a transmite partida doar pe platforma VOYO, exclusiv pentru abonați, a stârnit un adevărat scandal în vara anului trecut.

Gigi Becali, finanțatorul roș-albaștrilor, a anunțat la vremea respectivă că nu va permite Pro TV să transmită doar pe VOYO la partida retur, care urma să se desfășoare în România.

”Nu e problema mea aia. Cine a cumpărat de acolo. Austriecii au vândut, VOYO a dat. Dacă cumpăra FANATIK, dădeați voi. Cumpăra PRO TV, dădea PRO, cumpăra Digi, dădea Digi. Acuma depinde de mine.

Pun eu o condiție acolo. Nu ai voie să dai pe VOYO, dai doar pe PRO TV, și pe VOYO nu ai voie, ești obligat. Asta e obligația mea acum, înainte nu aveam ce face”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK, în urmă cu un an.

Cum îi amenințau cei de la VOYO și Pro TV pe cei care urmăreau meciul pe platformele ilegale

Pe tot parcursul meciului tur dintre LASK și FCSB (încheiat la egalitate, 1-1), pe ecran a fost postat un mesaj amenințător la adresa celor care postau meciul pe streamuri ilegale.

”Vă mulțumim că urmăriți meciul pe VOYO. Toate streamurile ilegale sunt monitorizate și vor fi raportate autorităților, ceea ce va atrage răspunderea penală conform legii”, au scris cei de la Pro TV în timpul partidei transmise exclusiv pe VOYO.