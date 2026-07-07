Roberto Martinez, OUT de la naționala Portugaliei. El este marele favorit să-l înlocuiască

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Roberto Martinez (52 de ani) și-a dat demisia după ce Portugalia a fost eliminată de Spania în optimi la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, în ceea ce a fost Singurul gol al partidei a fost marcat de Mikel Merino în minutul 90+1.

Roberto Martinez și-a dat demisia după Portugalia – Spania 0-1 de la Campionatul Mondial

Cu această ocazie, selecționerul lusitanilor a transmis un mesaj de mulțumire față de toți colaboratorii săi din această perioadă petrecută în acest rol. „Este adevărat că acesta este ultimul meu meci pentru echipa națională a Portugaliei… Dar am două aspecte de subliniat: în primul rând, vreau să mulțumesc poporului portughez pentru că a fost o perioadă incredibilă, o sursă de mândrie pe care nu o pot descrie. Forța, energia fanilor, a întregii populații. Mulțumesc pentru asta. Voi lua aceste amintiri cu mine toată viața. În al doilea rând, vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru munca lor, pentru că a fost incredibilă.

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Atât de mult talent. Dar a fost vorba de angajamentul de a fi o echipă. Este foarte ușor să ai jucători buni în echipa națională pentru că sunt cei mai buni, dar important este să formezi o echipă. Acestea sunt 45 de meciuri, cele mai bune cifre din istoria Portugaliei. Și acesta este angajamentul jucătorilor. Amintiri despre câștigarea Ligii Națiunilor, despre doborârea recordurilor…

Vreau să mulțumesc Federației pentru toate condițiile, staff-ului tehnic, care din prima zi au arătat un nivel incredibil de profesionalism. Au muncit foarte mult pentru a-i ajuta pe jucătorii noștri. Iau cu mine amintiri incredibile și sunt recunoștința mea față de poporul portughez”, a spus Roberto Martinez la conferința de presă de după , citat de jurnaliștii portughezi de la

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De ce crede Roberto Martinez totuși că nu a eșuat pe banca Portugaliei

Pe de altă parte însă, antrenorul spaniol a dorit să sublinieze cu această ocazie și că, în viziunea sa, nu se poate spune că a eșuat în misiunea lui pe banca naționalei Portugaliei: „E bine că vorbesc astăzi pentru că nu am vorbit în ziua meciului cu Croația… În primul rând, permiteți-mi să spun că nu am eșuat. Am pierdut împotriva unei favorite. Am jucat de la egal la egal, am fost noi înșine, am arătat un talent individual incredibil. Câștigând sau pierzând…

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Am câștigat Liga Națiunilor, dar micile detalii fac diferența. Iau cu mine nivelul de consecvență, numărul de goluri, punctele… Asta e foarte dificil la nivel de echipă națională. Conceptele tactice, numărul de jucători care au reprezentat echipa națională… Și apoi, să eșuăm și să nu încercăm să câștigăm? Am încercat până în ultimul moment, să dăm tot ce aveam. Jucătorii au fost incredibili, exemplari. Și asta te face un câștigător în fotbal și în viață. Iau o moștenire incredibilă și sper că fanii portughezi își pot aminti că eu și staff-ul tehnic am încercat să dăm totul, viețile noastre, în acești ani”.

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