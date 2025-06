Eșecul de la Euro 2025 i-a fost fatal! Și-a dat demisia după 15 ani la cârma naționalei U21: „E o rușine”

Rui Jorge (52 de ani) și-a dat demisia de la cârma naționalei de tineret a Portugaliei după eliminarea de la Euro U21 2025.

Rui Jorge și-a dat demisia de la Portugalia U21 după 15 ani de mandat!

Portugalia a pierdut incredibil calificarea în semifinalele Campionatului European de tineret. Lusitanii au fost învinși de Olanda, scor 0-1, deși .

La finalul meciului cu batavii, Rui Jorge și-a anunțat demisia. Fostul fundaș stânga era la cârma naționalei U21 din anul 2010. Cele mai importante performanțe în această funcție le-a înregistrat în 2015 și 2021, Portugalia a luat medalia de argint la Europeanul de tineret.

„Dacă se termină un ciclu? Nu știu. Contractul meu se încheie astăzi. O să vorbim mai târziu despre asta, acum nu e momentul. Sunt foarte supărat că am terminat așa cu această generație. Din păcate, unii dintre ei nu vor mai purta tricoul naționalei U21. Am petrecut un timp grozav împreună, în care am încercat să reprezentăm țara cu brio. În ciuda înfrângerii, sunt mândru că am făcut parte din acest proiect”, a declarat Rui Jorge, după Portugalia U21 – Olanda U21 0-1, citat de abola.pt.

Un singur gol au primit lusitanii la turneul final

Frustrarea a fost extrem de mare pentru Rui Jorge după eșecul cu Olanda. La Euro U21 2025, lusitanii au primit un singur gol, golul care i-a eliminat. Pe lângă faptul că a jucat cu un om în plus din minutul 11, Portugalia a ratat și un penalty la scorul de 0-0.

„Nu am reușit să profităm de oportunitățile care ni s-au ivit. Trebuie să o facem având în vedere că un jucător olandez a fost eliminat. S-au apărat jos și bine, noi am încercat să avem posesia, dar n-am găsit soluții. Suntem deja la cel mai înalt nivel la acest European de tineret, dar, din păcate, n-am fost suficient de buni ca să intrăm în top 4.

E o rușine, având în vedere munca pe care am depus-o până acum și ce am demonstrat de la începutul preliminariilor. Realitatea e că fiecare a vrut să ia meciul pe cont propriu și să arate că e mai bun. Azi nu ne-a ieșit, am avut șansă, am avut un avantaj numeric. Olanda a reușit însă să contraatace și nu avem altceva de făcut decât să felicităm adversarul. Dacă cineva crede că e ușor să ajungi printre cele mai bune patru sau două echipe, ei bine, nu este”, a adăugat selecționerul portughez.

