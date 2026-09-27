Sport

În ciuda lui Reghe! Ce a făcut Esperance Tunis la primul meci după plecarea românului

Jucătorii lui Esperance Tunis abia așteptau să scape de Laurențiu Reghecampf! Ce au făcut în primul meci jucat după plecarea antrenorului român de la echipă
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.09.2026 | 22:30
In ciuda lui Reghe Ce a facut Esperance Tunis la primul meci dupa plecarea romanului
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Ce a făcut Esperance Tunis la primul meci după plecarea lui Laurențiu Reghecampf. Foto: Instagram
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Laurențiu Reghecampf (51 de ani) s-a despărțit, din nou, nu tocmai în cele mai bune condiții de Esperance Tunis și a revenit la FCSB. Antrenorul român este acuzat de tunisieni că a denunțat în mod unilateral contractul, motiv pentru care tehnicianul s-ar putea alege cu un litigiu la FIFA, iar ulterior ar putea fi obligat să achite despăgubiri semnificative, de aproximativ un milion de euro.

Ce au făcut jucătorii lui Esperance Tunis la primul meci după plecarea lui Laurențiu Reghecampf

Acest spectru există în continuare într-o anumită măsură, chiar dacă oficialii clubului din Tunisia au arătat recent semne de bunăvoință față de tehnician din acest punct de vedere, după cum FANATIK a informat în exclusivitate. De asemenea, în urma acestui episod, și nu numai, Reghecampf a ajuns să aibă o imagine destul de negativă în Africa. 

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În plus, pe lângă aceste lucruri, despre Reghe se spunea, încă de pe vremea când încă se afla la Esperance Tunis, că nu era aproape deloc agreat de către jucători. Asta pentru că românul obișnuia să îi critice adesea în mod public și să spună că nu reușesc să pună în aplicare la meciuri ceea ce se lucrează la antrenamente.

Victorie la scor în amical

Din acest motiv, pesemne că fotbaliștii de acolo ar fi fost destul de fericiți când au aflat că antrenorul român a plecat de la echipă. Iar această chestiune pare că reiese inclusiv din modul în care jucătorii s-au manifestat la primul meci disputat după plecarea lui Reghecampf, sub conducerea directorului tehnic belgian Joel Crahay.

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A fost vorba despre un amical împotriva celor de la Al-Ahli Tripoli, formație din Libia, jucat în cantonamentul desfășurat în această perioadă la Ayn Darahim și câștigat de Esperance Tunis cu scorul de 4-0. Pe lângă scorul mai mult decât concludent, un alt aspect a atras atenția în mod special la această partidă. Mai exact, în pozele publicate de club pe rețelele de socializare s-a putut observa că jucătorii au avut o stare de spirit pe teren, chestiune care ar putea fi interpretată drept o ușurare ca urmare a plecării lui Laurențiu Reghecampf de la echipă.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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