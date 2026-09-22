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Laurențiu Reghecampf nu mai este antrenorul celor de la Esperance Tunis și va fi noul antrenor al celor de la FCSB, iar tunisienii nu au stat prea mult pe gânduri și au găsit o variantă de înlocuire pentru român. Mai mult, nu este una oarecare, fiind vorba despre un antrenor cu nume, faimos în special în zona Africii de Nord.

Cine îl va înlocui pe Laurențiu Reghecampf la Esperance Tunis? Nume surpriză pe listă

Conform presei din Tunisia, despărțirea dintre Reghecampf și Esperance Tunis nu s-a făcut în cele mai bune condiții, însă tunisienii au acceptat situația și s-au reorientat rapid spre ceea ce jurnaliștii locali numesc „surpriza secolului”. Așadar, conform , cea mai recentă variantă este Walid Regragui.

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„Să fim martori la surpriza sezonului?”, au scris jurnaliștii tunisieni, în condițiile în care antrenorul în vârstă de 50 de ani este printre cei mai apreciați antrenori din zona Africii. Walid Regragui a condus naționala Marocului până în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, practic cea mai mare performanță obținută vreodată de o țară africană, potrivit

o sperietoare la nivel mondial după victoriile contra Belgiei, Spaniei sau Portugaliei. Regragui a plecat de la națională în luna martie, iar în prezent este liber de contract. Desigur, antrenorul nu duce lipsă de oferte, iar Esperance Tunis ar avea concurență serioasă pentru a-l convinge să semneze.

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Regragui a reușit să ducă naționala Marocului în semifinalele Campionatului Mondial din Qatar

, după care a antrenat FUS Rabat, Al-Duhail și Wydad. Ca și jucător, fostul fundaș a jucat în Franța la echipe mici precum RC Paris, Toulouse, Ajaccio, Dijon, Grenoble și Fleury, dar și în Spania la Racing Santander.

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Jurnaliștii africani notează că salariul oferit lui Regragui ar fi undeva la 50.000 de euro pe lună, cam cât avea și Laurențiu Reghecampf în Tunisia, dar și un venit asemănător cu cel al lui Walid Regragui atunci când era selecționer al Marocului. Africanul câștiga aproximativ 70.000 de euro atunci când era selecționer, reușind să-și încheie mandatul după 49 de meciuri și o medie de 2,43 de puncte pe meci.