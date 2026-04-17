Estavana Polman și-a respectat promisiunea făcută pentru Fanatik despre Rapid: ”Este momentul să închei acest capitol”

Una dintre cele mai bune jucătoare de handbal a ultimilor ani, Estavana Polman, în vârstă de 33 de ani, a hotărât să pună punct unei cariere extraordinare. Când va avea loc ultimul meci al handbalistei de la Rapid.

Estavana Polman, final de carieră la Rapid

Vedeta formației giuleștene, una dintre cele mai bune marcatoare ale echipei în EHF European League, a decis că a venit vremea să spună adio handbalului. Și o va face la finalul actualului sezon, după ultima partidă de campionat a Rapidului, împotriva celor de la Minaur Baia Mare, pe 23 mai.

”Când eram mică, am pornit cu un vis… După acest sezon, îmi iau rămas bun de la acel vis. Mă retrag din sportul de performanță. Handbalul mi-a oferit atât de multe. Mi-a arătat lumea, mi-a îndeplinit visurile și m-a format ca persoană. A fost o călătorie incredibil de frumoasă, în care m-am bucurat de momentele frumoase și am învățat din momentele mai puțin frumoase.

Acum este timpul să închid acest capitol. Vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut parte, în orice fel, din aventura mea în handbal în ultimii ani. A fost mai frumos decât aș fi îndrăznit vreodată să visez. Cu drag, Estavana”, este mesajul postat de handbalista olandeză, pe contul de Instagram.

Rapid pregătește sărbătoarea pentru Estavana Polman

Rapid a ținut să-i mulțumească handbalistei olandeze pentru cei patru ani petrecuți la formația ”alb-vișinie”. Mai mult, conducătorii clubului i-au promis că va avea tot timpul porțile deschise în Grant.

”Mulțumim, Estavana Polman! Sunt momente care depășesc terenul de joc, iar sosirea Estavanei la Rapid în 2022 a fost unul dintre ele. După 4 sezoane în care a luptat cu inima pentru culorile noastre, a venit timpul să celebrăm o carieră fenomenală care se încheie acasă, în Giulești, pe 23 mai, cu ocazia ultimului meci din actuala ediție a Ligii Florilor MOL.

Estavana nu a fost doar un transfer sonor, ci scânteia care a adus magia olandeză în handbalul românesc. Ne vom aminti mereu de viziunea și golurile ei decisive, de pasele magice și spiritul de lider incontestabil, de bucuria pură cu care a inspirat micile handbaliste din academie.

Dincolo de statistici, Estavana a îmbrățișat spiritul Rapidului cu o naturalețe rară. Îți mulțumim pentru fiecare secundă de spectacol și pentru că ai ales să scrii ultimele capitole ale carierei tale alături de noi. Giuleștiul va fi mereu casa ta. Succes în tot ce urmează, Estavana!”, este postarea clubului Rapid, pe contul de Facebook.

Olandeza și-a prevăzut retragerea de la Rapid într-un interviu pentru FANATIK

Într-un interviu de excepție acordat în exclusivitate pentru FANATIK în urmă cu o lună, Estavana Polman a vorbit în premieră despre , chiar dacă nimeni nu s-a gândit că finalul va fi atât de aproape.

”(n.r. – Te-ai gândit vreodată să te retragi de aici?) Mereu am spus: vreau să îmi închei cariera la Rapid. A fost foarte clar. Perioada mea la Rapid a fost ca un roller coaster. Simt că fiecare om care face parte din Rapid este cu inima aici. Îmi place asta, pentru că se poate spune despre mine că am avut perioade mai puțin bune, dar mereu am dat totul pentru club, pentru oamenii cu care lucrez și pentru fani.

Simt că asta face și clubul, chiar dacă pune și o presiune uriașă. Dar așa funcționează dacă ești un profesionist. Dar m-am bucurat și încă mă bucur de tot ceea ce se întâmplă. Îmi place Rapid, este un club foarte bun”, a declarat Polman, pentru FANATIK.

Estavana Polman, carieră impresionantă

Olandeza, aflată într-o relație cu fostul fotbalist Rafael van der Vaart, și-a început cariera de handbalistă în țara natală jucând pentru AAC Arnhem și VOC Amsterdam, după care au urmat 11 ani în Danemarca, la formațiile SonderjyskE, Team Esbjerg, Nykobing.

Estavana Polman a reușit trei titluri, două Cupe și două Supercupe, toate cu Taem Esbjerg. În vara anului 2022 a semnat cu Rapid, fiind unul dintre cele mai tari transferuri făcute vreodată de formația giuleșteană.

Ea a jucat timp de 15 ani la naționala Olandei, pentru care a marcat 685 de goluri în 207 apariții, și , după înfrângerea în fața Franței, scor 31-33 după prelungiri, în finala mică de la Campionatul Mondial.

Cea mai mare performanță a carierei pentru Polman este titlul mondial câștigat cu reprezentativa Olandei în 2019. Ea mai are în palmares câte o medalie de argint și câte una de bronz la Mondiale și la Europene.