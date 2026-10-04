”Este acest moment mai greu decât ratarea barajului cu Slovenia?”. Gică Hagi a răspuns fără să stea pe gânduri la întrebarea FANATIK

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Naționala României a început cu stângul Liga Națiunilor și a pierdut primele trei partide. Gică Hagi pare să fi trecut peste umilința din Polonia și își dorește ca în fața Suediei să obțină primele puncte.

Gică Hagi, comparație între două momente grele ale carierei

În conferința de presă premergătoare întâlnirii cu Suedia, Gică Hagi a fost întrebat de reporterul FANATIK care moment al carierei de selecționer i se pare mai dificil, cel de acum cu , sau cel din 2001 când a pierdut barajul cu Slovenia pentru calificarea la Mondialul din 2002.

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”Atunci s-a pierdut un meci decisiv și a fost greu. Acum este un început greu, dar vom vedea cum se va termina. Este un început greu, dar nu mai dificil. Doar pentru că am primit multe goluri și nu-mi cade bine.

Acel moment a fost mai important decât acesta. Atunci s-a pierdut o calificare la un Campionat Mondial, acum suntem pe drum. Am promis ceva, lucrurile nu merg și e clar că suntem nemulțumiți. Sperăm să schimbăm lucrul ăsta”, a declarat Hagi.

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Hagi a vorbit în premieră despre plecarea de la națională

Selecționerul s-a enervat când a fost întrebat dacă fiul său Ianis, care a jucat foarte puțin la echipa de club, ar mai fost la națională dacă nu-l chema Hagi și a precizat că de la cârma primei reprezentative.

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”Ianis joacă la echipa națională, îți convine sau nu îți convine, de la 14 ani. A jucat la toate loturile naționale. Are 14 ani la echipa națională. Îmi pare rău că nu-ți convine de el, dar el face parte din echipa națională. Este tratat ca toți ceilalți. Are o vârstă, probabil e nevoie de mai mult respect. El trebuie să ducă aceste critici și să-și vadă de joc, cam atât.

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Eu voi decide când plec. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit aici să fac naționala să joace. Este nevoie de victorie, de încredere. Aici se joacă totul. Vom vedea. Momentul în care o să plec sper să vină cât mai târziu.

Să fii antrenorul echipei naționale este o onoare. Îmi place să câștig și trebuie să fac lucrul ăsta. Asta trebuie să fac eu. În momentul în care nu o să pot, este clar că o să mă las. Este o chestiune de onoare. Este foarte importante pentru noi să câștigăm”, a spus Gică Hagi.

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Ce bătăi de cap are Hagi înainte de România – Suedia

România are mari probleme de lot pentru întâlnirea cu Suedia. Fundașii centrali Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați după ce au luat cartonașe în Polonia, iar Daniel Bîrligea s-a accidentat și a părăsit deja lotul.

Dacă la nivelul defensivei mai sunt soluții, în cea ce privește atacul . Rămas fără un vârf clasic, ”Regele” ar putea să-l folosească în acea poziție pe Florin Tănase.