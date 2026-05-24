“Este adevărat că Adiță Mititelu v-a felicitat după ce ați câștigat eventul?”. Reacția lui Mihai Rotaru

Cristian Măciucă, Gabriel-Alexandru Ioniță
24.05.2026 | 09:00
Cu ocazia unui interviu special realizat după ce Universitatea Craiova a câștigat eventul, Horia Ivanovici i-a transmis, printre altele, lui Mihai Rotaru că deține informații conform cărora conducătorul clubului din Bănie ar fi fost felicitat cu această ocazie inclusiv de rivalul Adiță Mititelu, fiul lui Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, „deși era nefericit de succesul marii rivale”.

Omul de afaceri nu a dorit să comenteze prea mult această chestiune, dar a lăsat totuși de înțeles într-o anumită măsură că într-adevăr informația ar fi corectă din acest punct de vedere. „Eu nu pot să dau discuții private și atunci trebuie să vorbiți cu el. Dacă aveți trei surse, da (n.r. râde). Cred că de la U Cluj ne-au felicitat, Dani Coman cred. Mi-e greu să vă spun. Încă nu am terminat de citit toate mesajele. (n.r. Dacă a fost felicitat de vreun patron din SuperLiga) Nu cred, dar nu sunt sută la sută sigur”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK EXCLUSIV. 

De asemenea, cu aceeași ocazie, acționarul majoritar de la Universitatea Craiova a vorbit pe larg și despre bucuria imensă generată în întreaga Oltenie de cucerirea eventului în acest sezon de către echipa antrenată de Filipe Coelho: „Trebuie să îi întrebați pe cei peste 1.000.000 de suporteri ai Universității Craiova dacă a meritat (n.r. așteptarea). Și dacă ei vor spune da, înseamnă că a meritat și pentru mine. Și cred că a meritat. Ceea ce s-a văzut, ce s-a întâmplat în Craiova, ce s-a întâmplat în regiune, Dolj, Gorj, Vâlcea, Severin… A fost ceva special. Chiar vorbeam cu colegii mei și spuneam că nimeni în România nu poate produce o asemenea emulație și așa trăiri cum produce U Craiova și mă bucur că Știința s-a întors la noi”. 

În plus, Mihai Rotaru s-a mai referit în discursul său și la show-ul de excepție pus în scenă pe stadionul „Ion Oblemenco” în noaptea în care Universitatea Craiova a devenit campioana României: „Eu încă am flashuri. Nu realizez încă dacă sunt într-un vis, dacă sunt într-o realitate paralelă. E adevărat, durează din ce în ce mai puțin, dar încă nu mi-am revenit. Sunt pe drumul cel bun. Sper într-o săptămână să realizăm ce s-a întâmplat. Superbet nu că sunt buni, sunt cei mai buni. Pe tot ce înseamnă marketing, promovare, comunicare. Aduc plus valoare foarte mare. Suntem parteneri de nivel înalt. A fost o decizie extraordinară. Le mulțumesc că au venit alături de U Craiova și că putem face lucruri mari împreună. O mare parte din show a fost ideea lor și au fost și banii lor și le mulțumim.

ADVERTISEMENT
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
