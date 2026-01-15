Este Adrian Șut, într-adevăr, o pierdere pentru FCSB?! Verdict necruțător în direct: „Îl dădeam și eu în secunda 1”

ADVERTISEMENT

În următoarele etape care au mai rămas din actualul sezon regular, apoi în play off / play out, FCSB nu se va mai baza pe Adrian Șut. Stâlpul liniei de mijloc din ultimele două sezoane a lăsat campioana pentru Al-Ain din Emiratele Arabe Unite. Cum văd analiștii de la FANATIK SUPERLIGA această plecare de la trupa lui Elias Charalambous.

Va afecta mult jocul FCSB-ului despărțirea de Adrian Șut. Analiză surpriză în studioul Fanatik SuperLiga

În weekendul recent încheiat, FCSB a anunțat oficial despărțirea de mijlocașul defensiv Adrian Șut. Dublu campion cu echipa roș-albastră, jucătorul de 26 de ani a semnat cu Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite.

Invitații de marcă din studioul FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, au întors pe toate fețele principalele mutări din fotbalul intern. , Dănuț Lupu și Marius Mitran s-au pus de acord că, în ciuda rolului uriaș al mijlocașului în ultimii ani, pe viitor echipa are soluții pentru înlocuirea sa.

„Plecarea lui Șut nu îi destabilizează. Ai Lixandru. Nu ai Lixandru, ai Chiricheș oricând. Ție (n.r. Dănuț Lupu) ți se pare o pierdere mare Șut? Ți se pare o pierdere care să afecteze lupta la titlu a FCSB-ului?”, a fost întrebarea moderatorului pentru fostul mare internațional.

Răspunsul acestuia a venit rapid și a fost ferm: ”Și eu îl dădeam în secunda 1”. Imediat, Marius Mitran a avut aceeași opinie: ”Și eu la fel, în cazul lui Șut. Dovadă că nici nu îl dă pe prea mulți bani”. ”Nu (n.r. nu este o pierdere care să afecteze lupta la titlu)”, a mai punctat Lupu.

Transferul lui Adrian Șut de la FCSB la Al-Ain, anunțat în exclusivitate de Fanatik

Reamintim faptul că FANATIK a anunțat în exclusivitate, în urmă cu câteva zile, că , liderul din Emiratele Arabe Unite. În scurt timp, mai exact sâmbătă, 10 ianuarie, mijlocul de 26 de ani a fost prezentat la arabi.

Tot site-ul nostru a anunțat în premieră în presa internă că FCSB va primi 1,5 milioane de euro din transferul lui Șut la Al-Ain. La noua sa echipă, fotbalistul va avea un salariu anual de aproximativ un milion de euro.