Este Anca Serea însărcinată pentru a șaptea oară? Declarația neașteptată a prezentatoarei TV

Anca Serea este o mamă foarte implicată și devotată pentru cei șase copii și nu este de mirare că este întrebată adesea dacă este pregătită să devină din nou mamă. Vedeta a făcut acum o declarație neașteptată despre a șaptea sarcină.

Prezentatoarea de la Prima TV apare de câteva zile cu burtică în imaginile din mediul virtual, motiv pentru care internauții au început să-și pună semne de întrebare, asta pentru că frumoasa vedetă a lăsat de multe ori de înțeles că vrea să mai facă copii.

Soția lui Adrian Sînă pare că este însărcinată pentru a șaptea oară, dar adevărul este cu totul altul. Anca Serea a mărturisit ce se întâmplă cu ea în momentul de față, dezvăluind că a luat câteva kilograme în plus datorită unui tratament.

Anca Serea, din nou mamă? Ce a dezvăluit prezentatoarea TV

Anca Serea nu este pe punctul de a deveni mamă din nou, subliniind faptul că momentan starea de sănătate nu-i permite acest lucru. Mai exact, bruneta ia de ceva vreme suplimente alimentare, acesta fiind și motivul pentru care nu mai este așa slabă.

Prezentatoarea TV susține că a luat 3-4 kilograme de când urmează tratamentul prescris de medic, din poze observându-se destul de clar acest aspect, în special în zona abdomenului, care lasă de înțeles că este însărcinată în 5-6 luni deja.

„Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă.

Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite. Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme.

Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul”, a declarat știrista în urmă cu puțină vreme pentru redactia.ro.

Anca Serea are doi copii din primul mariaj, David și Sarah, iar în timpul relației cu artistul Adrian Sînă au venit pe lume Noah, Ava, Moise și Leah. Vedeta îi iubește enorm și spune că sunt cea mai de preț comoară din viața ei.

