„Veteranul” lui CFR Cluj a făcut calculele pentru play-off, înaintea derby-ului cu FCSB: „E aproape imposibil dacă pierzi. E greu și cu un egal”

FCSB și CFR Cluj se întâlnesc într-un meci decisiv pe Arena Națională, cu play-off-ul în joc. Mario Camora avertizează înaintea duelului care poate decide sezonul ambelor echipe.
Alex Bodnariu
25.01.2026 | 11:45
FCSB și CFR Cluj își vor măsura forțele duminică seara, pe Arena Națională. Se anunță un duel de foc. Ambele echipe sunt obligate să câștige meciul pentru a mai spera la o calificare în play-off, iar Mario Camora, veteranul echipei din Gruia, este de părere că jocul este unul decisiv.

Atât FCSB, cât și CFR Cluj au avut parte de un sezon complicat. Campioana României este în afara locurilor de play-off și este ca și eliminată din Europa League. De partea cealaltă, formația din Gruia nici măcar nu a obținut biletele pentru cupele europene.

Mai mult, cele două echipe riscă să rateze play-off-ul din Superliga României. Situația din partea de mijloc a clasamentului este una extrem de echilibrată, iar ierarhia se modifică de la o săptămână la alta. În orice caz, echipa care pierde meciul FCSB – CFR Cluj va mai avea șanse minime la Top 6.

Mario Camora, veteranul celor de la CFR Cluj, este de părere că meciul ar trebui tratat la victorie, întrucât poate decide calificarea în play-off-ul Superligii României. Fundașul vrea să vadă atitudine din partea colegilor săi și speră la un rezultat pozitiv cu campioana României.

„Va fi un meci care pe care. Două echipe care au nevoie de victorie ca să se poată gândi la play-off. Venim după o victorie, însă nu am făcut un meci prea bun. FCSB vine rănită. Va fi un meci echilibrat. Statisticile, de multe ori, nu spun totul. Poți să pierzi meciuri chiar și cu 80% posesie. Noi ne-am antrenat bine.

Vrem neapărat o victorie. Nu e nimic matematic, dar este aproape imposibil să ajungi în play-off dacă pierzi meciul acesta. Va fi greu și cu un egal. Depinde ce fac ceilalți care sunt în față. Va fi foarte greu. Ambele echipe vor juca la victorie”, a declarat Mario Camora, înainte de meciul cu FCSB.

