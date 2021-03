“Este atât de valoros ce trăim!”. Andreea Mantea face dezvăluiri exclusive despre iubit, al doilea copil și cel mai nou viciu

Andreea Mantea (34 ani) a ajuns să fie una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de pe micul ecran, dar nu i-a fost ușor. După ce a intrat în lumea pestriță a showbizului grație rolului de vecină de la Neatza cu Răzvan și Dani, dar și al pictorialelor sexy, a urmat un drum anevoios în care, ani de zile, a muncit la foc continuu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A acceptat proiect după proiect în televiziune și a ajuns, după ce s-a aflat la “cârma” mai multor emisiuni de succes, ca “Mireasă pentru fiul meu”, “Se strigă darul”, “Te vreau lângă mine”, “Nuntă cu Surprize”, “Wowbiz” sau “Puterea Dragostei”, să aibă propria casă de producție. Și-a văzut visul cu ochii și, în prezent, emisiunea “Trăiri alături de Andreea Mantea”, difuzată la Kanal D, este realizată integral de echipa ei. În cadrul unui interviu acordat FANATIK.RO, Andreea Mantea ne-a dezvăluit cum a reușit, prin perseverență, să ajungă în punctul în care să poată alege cât și unde să apară pe micul ecran, dar și cât de mult i s-a schimbat optica în privința celebrității de când a devenit mamă. Și asta nu e tot! Andreea Mantea a făcut lumină și în cazul informațiilor apărute în presă, conform cărora ar fi însărcinată și ar urma să devină mamă. Ce spune vedeta Kanal D despre povestea de iubire pe care o trăiește, despre o eventuală nuntă, dar și despre relația pe care o are cu Cristi Mitrea, tatăl băiețelului ei, afli în interviul realizat de FANATIK.

-Andreea, în prezent, ești pe micul ecran cu o emisiune săptămânală, asta după ce, ani de zile, ai lucrat la foc continuu și te vedeam zilnic la TV. Ce a produs schimbarea?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din 2011 și până în iulie anul trecut, așa a fost, la foc continuu… Cred că schimbarea a venit în urma faptului că, pur și simplu, sunt atâtea lucruri pe care le mai am de trăit, alături de familia mea. A contat mult și perioada în care am avut proiectul TV în Turcia, am realizat atunci că David are nevoie de familie, de prieteni, că eu am nevoie să fiu alături de el mai mult.

Au fost momente pe care le-am ratat, evenimente importante din familia mea, din cercul meu de prieteni, fel și fel de lucruri pe care mi-aș fi dorit să le fac, dar nu aveam timp. Ca să nu mai vorbim despre vacanțe. Pur și simplu, de la o vârstă, ai nevoie și de timp pentru tine. Am simțit nevoia de anumite lucruri și timp pentru mine. Și am făcut-o! Nu știu dacă o să revin la un program zilnic, dar cu siguranță nu în acest moment.

ADVERTISEMENT

-Puțini sunt cei care știu că emisiunea “Trăiri alături de Andreea Mantea” este realizată de casa ta de producție. Cum ți-a venit ideea să pui pe picioare acest nou proiect?

Sunt foarte multe lucruri pe care aș fi vrut să le filmez în trecut, îmi doream mult să arăt povești de viață ale oamenilor obișnuiți și, în același timp, să mă arăt în fața celor care mă urmăresc și care mi-au fost aproape în toți acești ani exact așa cum sunt în viața de zi cu zi, în cele mai firești situații. Le mulțumesc cu toată inima telespectatorilor că ne urmăresc în număr atât de mare și că ne provoacă să fim tot mai buni în ceea ce facem și să le aducem povești interesante, inspiraționale de viață, prin invitații din emisiune.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

-Ce așteptări ai de la emisiune?

Îmi doresc foarte mult ca mulți oameni care simt nevoia să își spună povestea să aibă încredere în mine și să o facă. De asemenea, îmi doresc ca poveștile de viață spuse în emisie să inspire cât mai mulți telespectatori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

-Am observat că ai o relație specială cu fiul tău și mărturisesc că David este un puști tare lipicios, de la care nu îmi pot lua ochii atunci când apare pe “sticlă” sau pe pagina ta de Instagram. Cum se comportă la filmări?

Se comportă normal pentru că eu îl luam cu mine mai tot timpul, în trecut, la filmare. Îi sunt foarte familiare. Pentru el este ceva firesc să aibă lângă camera de filmat, ba chiar dă indicații de sunet, de lumină… . Deja primim indicații de la el, și eu, și operatorii, se implică foarte mult și este foarte drag.

ADVERTISEMENT

-Dar au fost și situații în care să vă pună în încurcătură?

Nu au fost situații de acest gen. David este un copil extrem de matur pentru vârsta lui. Chiar dacă este un copil, nu m-a pus niciodată în situații delicate. El dacă se alintă în vreun fel sau dacă are o cerință anume o face într-un mod firesc, plăcut, amuzant. Distruge lucruri, asta e singura problema, el crede că doar umblă la acel lucru, dar îl distruge.

ADVERTISEMENT

Andreea Mantea: “M-am temut să fiu o mamă singură”

-Ce fel de mamă ești?

Atât de tare m-am temut de această treabă, de a fi mamă singură, nu știam exact cum să abordez toată situația. Mi-am făcut mai multe scenarii, planuri, dar degeaba te gândești cum să acționezi până când nu te întâlnești acea situație. Cred că sunt o mama normală, care pur și simplu se descurcă în funcție de situația în care se regăsește. Sper și cred că sunt o mama foarte bună și sper să fiu în continuare. Nu am exagerat cu nimic, nu am greșit cu nimic. Și dacă, poate, am făcut-o, am reparat imediat.

-Dar cu tatăl lui ce relație are David?

Absolut una normal, ca între tată și fiu.

-Voi, ca părinți despărțiți, cum ați reușit să gestionați situația, ca să fie în folosul celui mic? De-a lungul timpului s-au scris vrute și nevrute despre relația ta cu Cristi Mitrea…

Am obosit ca să răspund celor care scriu tot felul de povești. Îi las în pace pe ei, iar eu îmi văd de treaba mea în continuare. Nu am, în acest moment, nicio probema cu nimeni, suntem bine așa cum suntem și avem o relație absolut normală.

-Și, dacă tot vorbim de speculații, recent s-a scris în presă te pregătești să devii mămică, din nou…

Cred că pur și simplu oamenii fac presupuneri, mai mult decât atât, poate își doresc că eu să rămân din nou însărcinată. Dar nu, nu mă pregătesc să devin mămică din nou. Am foarte multe lucruri de făcut și trebuie să îl cresc pe David. Dacă vrea Dumnezeu, bine, dacă nu, nu.

Andreea Mantea, despre al doilea copil: “Mi-aș dori o surioară pentru David”

-Înțeleg că acum nu, dar, în viitor, ți-ai dori un frățior sau o surioară pentru David?

Da, mi-as dori o surioară pentru David, dar toate la timpul lor. Nu îmi fac un plan din asta.

-Nu pot să nu observ că ai devenit foarte discretă cu viața ta personală…

– Da. Pornind singură pe drumul ăsta și neprimind sfaturile corespunzătoare, până la un moment dat am crezut că este normal să îți exprimi absolut toate trăirile și în presă. Și mi-am dat seama, în timp, că greșesc. Am preferat apoi să țin pentru mine! Este atât de valoros ce trăim noi cu noi și nu trebuie să despice nimeni firul în patru și apoi să te străduiești să dai explicații.

-Este Andreea Mantea acum o femeie împlinită?

Sunt o femeie împlinită, îmi este bine, sunt fericită, nu îmi lipsește nimic și consider că ar trebui să țin doar pentru mine acea parte a existenței mele care vreau să fie doar a mea, și nu consumată în spațiul public.

-Au mai “scăpat”, totuși, imagini cu tine și cu partenerul de viață. Ai întâlnit bărbatul ideal?

Știți că sunt momente când îți vine să zici da, și altele când îți vine să zici nu? E atât de clișeistică această întrebare, iar răspunsul, atât de complex. Prefer să spun că nu știu…

-Să ne pregătim pentru o nuntă?

Nu. (râde)

Andreea Mantea: “Nu aș suporta să stau într-o relație unde nu există încredere sau respect reciproc”

-Ce nu ar accepta Andreea Mantea niciodată?

Nu aș accepta să stau să fiu mințită sau nu aș suporta să stau într-o relație unde nu e încredere reciprocă sau în care nu există respect reciproc.

-Ce vicii ai?

Somnul poate fi considerat viciu? (râde) Mai nou, de când am mai mult timp pentru mine, am descoperit o chestie foarte faină: somnul. Indiferent de oră, dacă dorm o jumătate de oră este magic. Este Dumnezeu pe pământ! Tot timpul urmăresc, în orice zi, în funcție de programul pe care îl am, o pauză mică și de abia aștept să ajung acolo ca să trag un pui de somn de 15-20 de minute. Cred că sunt doar obosită și somnul s-a transformat într-un viciu.

-Dar pasiuni contisitoare?

Nu mai am, aveam pasiuni costisitoare. Dar nu, nu mai am. Pentru ca m-am maturizat, am devenit mai chibzuita. Maturitatea își spune cuvântul. (Râde)

-Ce nu se știm despre tine și ar merita să se afle?

Nu știu ce nu se stie despre mine și ar merita sa se afle. Nu am lucruri ascunse, mereu am fost un om deschis, sincer.